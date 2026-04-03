Mantan pelatih timnas Jerman Joachim Löw mengungkap kebenaran di balik kabar yang mengaitkannya dengan posisi pelatih timnas Ghana menjelang Piala Dunia
Ghana sedang mencari pengganti Addo
Lowongan di kursi kepelatihan Ghana muncul setelah kepergian Otto Addo, yang diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional hanya beberapa jam setelah kekalahan 2-1 dari Jerman awal pekan ini.
Addo telah memimpin tim selama dua tahun, setelah sebelumnya menjabat sebagai pelatih sementara selama Piala Dunia 2022 di Qatar. The Black Stars sangat membutuhkan kepemimpinan yang stabil saat mereka bersiap menghadapi babak penyisihan grup yang menantang pada 2026. Ghana mengalami kesulitan dalam performa belakangan ini, menderita kekalahan telak 5-1 dalam laga persahabatan melawan Austria dan gagal tampil mengesankan dalam pertandingan kompetitif terbaru.
Low menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan Black Stars
Belakangan ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa Low hampir saja mengambil alih tim nasional Ghana. Laporan-laporan tersebut mengklaim bahwa Low hampir menandatangani kontrak jangka pendek yang secara khusus difokuskan pada turnamen yang akan datang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Namun, Low segera mengklarifikasi situasinya dan menjauhkan diri dari spekulasi penunjukan segera. Ketika ditanya mengenai spekulasi tersebut, Low mengatakan kepada Sky Sport: "Secara resmi, belum ada pihak dari Ghana yang berbicara dengan saya."
Masa depan sang juara Piala Dunia masih terbuka lebar
Meskipun membantah adanya keterkaitan saat ini dengan negara di Afrika Barat tersebut, pria yang membawa Jerman meraih kejayaan pada 2014 itu belum menutup kemungkinan untuk kembali ke dunia kepelatihan. Setelah menolak beberapa tawaran pasca Euro 2020, termasuk minat yang dilaporkan datang dari Uzbekistan tahun lalu, Löw mengakui bahwa ia masih sangat ingin menangani proyek yang tepat.
"Pada dasarnya, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin pensiun sekarang. Terutama jika ada tawaran menarik lainnya dan prospek yang bagus," kata Low.
Ia lebih lanjut menjelaskan preferensinya terhadap sepak bola internasional dengan menyatakan: "Sejauh pengalaman saya, itu juga akan menjadi yang terbaik bagi saya."
Jalan yang berat menanti di Piala Dunia
Siapa pun yang pada akhirnya memimpin Ghana akan menghadapi tugas berat di putaran final Piala Dunia 2026 yang diperluas. The Black Stars tergabung dalam grup yang sangat kompetitif bersama Inggris, Kroasia, dan Panama. Untuk lolos dari grup semacam itu, dibutuhkan kecerdasan taktis seperti yang ditunjukkan Low selama masa jabatannya yang legendaris bersama Jerman.
Rekam jejak Low tak perlu diragukan lagi, mengingat ia berhasil mencapai setidaknya babak semifinal di lima turnamen besar antara tahun 2008 dan 2016, termasuk meraih gelar juara Piala Dunia 2014 dan Piala Konfederasi 2017.