Manchester United v Aston Villa - Premier League

Mantan pelatih timnas Inggris mendesak Manchester United untuk segera merekrut striker Liga Premier seharga £30 juta

Mantan manajer Timnas Inggris, Sam Allardyce, berpendapat bahwa Manchester United sebaiknya "tidak perlu mencari lebih jauh" dari Igor Thiago dari Brentford jika mereka ingin memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim panas nanti. Pemain asal Brasil itu telah menjalani musim yang gemilang bersama The Bees, dan kini tengah bersaing ketat memperebutkan gelar Sepatu Emas Liga Premier dengan Erling Haaland dari Manchester City.

  • Allardyce mengidentifikasi target yang tepat bagi United

    Dalam wawancara di podcast No Tippy Tappy Football, Allardyce menegaskan pandangannya: "Maksudku, siapa yang akan merekrut penyerang tengah Brentford, Igor Thiago? Menurutku, Manchester United tidak perlu mencari lebih jauh lagi. Dia sudah mencetak 20 gol, jadi tidak perlu mencari yang lain. Saya kira mereka akan mengejar [Jean-Philippe] Mateta, tapi mungkin karena usianya, mereka berubah pikiran. Tapi pemain Brasil ini [Thiago], dia sudah mencetak 20 gol dan membawa Brentford hampir lolos ke kompetisi Eropa."

    Performa Thiago yang tajam di Brentford

    Thiago tampil gemilang bersama Brentford sejak didatangkan dari Club Brugge dengan nilai transfer £30 juta, mencetak 24 gol di semua kompetisi musim ini. Musim pertamanya di klub terganggu oleh cedera, namun ia langsung beradaptasi dengan ketatnya persaingan di Liga Premier sejak kembali ke kondisi prima pada awal musim 2025-26, memberikan keunggulan dalam hal ketajaman bagi The Bees pasca hengkangnya para pemain bintang.

    Dengan 21 gol di Liga Premier, hanya Haaland yang mencetak lebih banyak gol liga daripada Thiago, dengan 22 gol. Performa ini tentu saja menarik perhatian beberapa tim enam besar yang ingin memperkuat lini depan mereka menjelang musim depan.

  • Lini tengah tetap menjadi prioritas bagi Carrick

    Namun, sebagian besar perhatian seputar rencana transfer United untuk musim panas ini tertuju pada perekrutan gelandang baru. United dilaporkan sudah merencanakan untuk merekrut gelandang tengah baru sebelum Casemiro mengumumkan pada Januari bahwa ia akan hengkang pada akhir musim.

    Setan Merah, yang kembali ke zona Liga Champions di bawah asuhan manajer sementara Michael Carrick, dikabarkan berencana merekrut dua gelandang. Elliot Anderson, Adam Wharton, dan Carlos Baleba santer dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, namun kemungkinan untuk memperkuat lini depan dengan Thiago juga tidak bisa dikesampingkan.

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Manchester United tetap berada di peringkat ketiga klasemen dan masih berpeluang lolos ke Liga Champions meski baru saja menelan kekalahan mengejutkan di kandang sendiri dari Leeds United pada Senin lalu. Tim asuhan Carrick akan bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea yang sedang terpuruk pada Sabtu nanti, sementara Brentford kembali beraksi melawan rival sekota mereka, Fulham, dalam upaya melanjutkan perjuangan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa.

