Mantan pelatih timnas Inggris mendesak Manchester United untuk segera merekrut striker Liga Premier seharga £30 juta

Thiago tampil gemilang bersama Brentford sejak didatangkan dari Club Brugge dengan nilai transfer £30 juta, mencetak 24 gol di semua kompetisi musim ini. Musim pertamanya di klub terganggu oleh cedera, namun ia langsung beradaptasi dengan ketatnya persaingan di Liga Premier sejak kembali ke kondisi prima pada awal musim 2025-26, memberikan keunggulan dalam hal ketajaman bagi The Bees pasca hengkangnya para pemain bintang.

Dengan 21 gol di Liga Premier, hanya Haaland yang mencetak lebih banyak gol liga daripada Thiago, dengan 22 gol. Performa ini tentu saja menarik perhatian beberapa tim enam besar yang ingin memperkuat lini depan mereka menjelang musim depan.