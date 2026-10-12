Saat memasuki tempat itu, Levein dan Brown mendapati diri mereka berada di tengah ritual spiritual yang intens. Mereka harus menunggu sementara sang pendeta berusaha mengusir roh jahat dari para jemaat. Levein menggambarkan kejadian yang terasa tak nyata itu: "Kami memilih datang pada malam ketika mereka sedang mengusir setan. Orang-orang naik ke panggung, lalu Pendeta Joe meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Terdengar banyak suara ratapan, kemudian dia mendorong mereka hingga jatuh ke belakang. Saya duduk di sana sambil berpikir, 'Apa-apaan yang sedang terjadi, sial?' Saya datang untuk menemui Marvin, tetapi orang-orang berjatuhan dan sekitar enam orang terbaring di lantai. Itu malam paling aneh yang pernah saya alami."