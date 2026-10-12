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Mantan pelatih Skotlandia Craig Levein mengenang pengalamannya menghadiri “ritual pengusiran setan di gereja” yang aneh bersama Gordon Brown demi merekrut Marvin Andrews
Misi transfer aneh di Kirkcaldy
Berbicara dalam siniar Undr the Cosh, Levein menceritakan bagaimana pertemuan transfer yang semula biasa saja berubah menjadi kejadian tak terduga. Raith Rovers sedang berusaha merekrut Andrews, yang baru saja dilepas Rangers. Brown, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan sebelum menjadi Perdana Menteri, menelepon Levein untuk menemuinya di Kirkcaldy. Setibanya di sana, Levein terkejut melihat kedatangan mencolok politikus berpengaruh itu. “Ngomong-ngomong, Raith sedang berusaha merekrut Marvin Andrews. Jadi, saya berkendara ke sana dan memarkir mobil di tempat parkir. Ketika saya tiba, tiga mobil Range Rover melesat masuk ke tempat parkir,” kenang Levein.
- AFP
Gordon Brown memimpin
Situasi makin dramatis ketika Brown menyuruh Levein masuk ke mobilnya untuk menemui Andrews, yang bekerja di Zion Praise Centre. Gereja itu dikelola oleh Pastor Joe Nwokoye, yang menjadi pembimbing spiritual sang bek. "Lampu-lampu menyala, sirene berbunyi, dan saya berpikir, 'Apa-apaan ini?!' Jendela salah satu mobil diturunkan dan ternyata Gordon di dalamnya. Dia berkata, 'Masuk ke mobil saya, kita akan menemui Marvin', yang sedang bekerja di gereja malam itu," tambah Levein.
Menyaksikan pembebasan rohani
Saat memasuki tempat itu, Levein dan Brown mendapati diri mereka berada di tengah ritual spiritual yang intens. Mereka harus menunggu sementara sang pendeta berusaha mengusir roh jahat dari para jemaat. Levein menggambarkan kejadian yang terasa tak nyata itu: "Kami memilih datang pada malam ketika mereka sedang mengusir setan. Orang-orang naik ke panggung, lalu Pendeta Joe meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Terdengar banyak suara ratapan, kemudian dia mendorong mereka hingga jatuh ke belakang. Saya duduk di sana sambil berpikir, 'Apa-apaan yang sedang terjadi, sial?' Saya datang untuk menemui Marvin, tetapi orang-orang berjatuhan dan sekitar enam orang terbaring di lantai. Itu malam paling aneh yang pernah saya alami."
- Getty Images Sport
Kehidupan Andrews setelah berkarier di sepak bola
Andrews akhirnya menandatangani kontrak dengan Raith Rovers. Ia menyatakan bahwa keputusannya didasari oleh imannya. Setelah pensiun dari sepakbola, Andrews sepenuhnya beralih menjadi pengkhotbah Kristen. Hingga kini, ia terus menjalani panggilan spiritualnya dan dikenal menawarkan jasa untuk mengusir roh jahat dari rumah berhantu. Hal itu menunjukkan bahwa perjuangannya melawan kekuatan iblis berlanjut jauh setelah karier bermainnya berakhir.
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