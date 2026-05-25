Kylian Mbappé kini menjadi sorotan setelah masa transisi di Real Madrid, namun Jorge Valdano menegaskan bahwa kualitas sang penyerang tetap tak terbantahkan. Terlepas dari berbagai kritik seputar penampilannya di Spanyol, mantan manajer Los Blancos itu dengan cepat menyoroti rekam jejak luar biasa Mbappé di kancah internasional sebagai bukti statusnya sebagai pemain elit.

Berbicara kepada Movistar, Valdano memberikan bantahan yang penuh semangat kepada para pengkritik, dengan menyatakan: "Dia telah memenangkan Piala Dunia dan menjadi runner-up di turnamen lainnya, mencetak tiga gol di final. Kita tidak sedang membicarakan seorang penipu; kita sedang membicarakan mungkin pemain terbaik di dunia saat ini."