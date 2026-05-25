Mantan pelatih Real Madrid menyebut Kylian Mbappé sebagai korban 'perlakuan tidak adil' dan menyebutnya sebagai 'yang terbaik di dunia'
Mbappe tetap menjadi yang terbaik di dunia
Kylian Mbappé kini menjadi sorotan setelah masa transisi di Real Madrid, namun Jorge Valdano menegaskan bahwa kualitas sang penyerang tetap tak terbantahkan. Terlepas dari berbagai kritik seputar penampilannya di Spanyol, mantan manajer Los Blancos itu dengan cepat menyoroti rekam jejak luar biasa Mbappé di kancah internasional sebagai bukti statusnya sebagai pemain elit.
Berbicara kepada Movistar, Valdano memberikan bantahan yang penuh semangat kepada para pengkritik, dengan menyatakan: "Dia telah memenangkan Piala Dunia dan menjadi runner-up di turnamen lainnya, mencetak tiga gol di final. Kita tidak sedang membicarakan seorang penipu; kita sedang membicarakan mungkin pemain terbaik di dunia saat ini."
Membela pria asal Prancis itu dari hinaan
Pembicaraan seputar Mbappé semakin memanas seiring dengan keberhasilan Paris Saint-Germain di Liga Champions tanpa kehadirannya, sementara Madrid mengalami musim yang kurang konsisten. Valdano merasa bahwa sang pemain dipaksa menanggung terlalu banyak beban atas masalah tim secara kolektif serta nasib yang kontras antara klub lamanya dan klubnya saat ini.
Valdano bahkan menyebut sorotan yang diterima Mbappe saat ini sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil, mengingat catatan statistiknya di ibu kota Spanyol. Ia menambahkan: "Menyalahkan pria ini—yang merupakan pencetak gol terbanyak di liga—atas segala hal baik yang terjadi pada Paris Saint-Germain dan segala hal buruk yang menimpa Real Madrid, menurut saya, merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil."
Dukungan Madrid yang tak henti-hentinya terhadap Mbappé
Sebelumnya, Presiden Real Madrid Florentino Perez dengan penuh semangat membela pemain asal Prancis itu, menyebutnya sebagai "pemain terbaik" mereka meski musim ini di Bernabeu berjalan penuh gejolak. Presiden klub tersebut menanggapi dampak dari musim yang membuat Los Blancos gagal meraih gelar bergengsi, dengan menyalahkan jadwal pertandingan yang padat alih-alih pemain bintang yang didatangkannya.
Meskipun finis di posisi kedua di bawah Barcelona dan tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final, Perez menolak untuk menyalahkan Mbappe. "Kylian adalah pemain terbaik Madrid saat ini," kata Perez kepada La Sexta.
Tetap bersinar di tengah kekeringan gelar
Meskipun Real Madrid tidak meraih gelar apa pun musim ini, Mbappé secara resmi memastikan gelar Pichichi 2025-26 setelah mencetak gol dalam kemenangan 4-2 Real Madrid atas Athletic Club pada laga penutup musim. Gol tersebut membawa pemain internasional Prancis itu mengoleksi 25 gol liga sepanjang musim ini. Penyerang Prancis itu finis di atas penyerang Mallorca, Vedat Muriqi, yang mengakhiri musim dengan 23 gol.
Bintang Los Blancos ini juga memimpin La Liga dalam jumlah tembakan dengan 63 kali, yang menegaskan pengaruhnya dalam serangan sepanjang musim ini. Prestasi ini menjadikannya pemain pertama sejak Cristiano Ronaldo (2014 dan 2015) yang memenangkan penghargaan ini dalam dua musim berturut-turut untuk Real Madrid.