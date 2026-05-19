Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Mantan pelatih Real Madrid memuji Kylian Mbappe karena 'tetap teguh pada pendiriannya' di tengah kritik tajam

Mantan pemain dan manajer Real Madrid, Jose Antonio Camacho, secara terbuka membela Kylian Mbappe setelah pekan yang kembali diwarnai sorotan tajam dari media. Bintang Prancis tersebut mendapat kritikan tajam terkait pilihan-pilihan di luar lapangan dan reaksi rekan-rekan setimnya, yang mendorong legenda klub tersebut untuk angkat bicara menanggapi narasi yang semakin memanas seputar sang penyerang.

  • Pengawasan semakin ketat di Madrid

    Mbappe menuai kecaman keras setelah melakukan perjalanan ke Italia saat sedang memulihkan diri dari cedera otot paha belakang kiri yang dialaminya saat melawan Real Betis pada akhir April. Perjalanan ini, ditambah dengan rasa frustrasinya yang terlihat jelas setelah dicadangkan saat melawan Real Oviedo, memicu kemarahan di kalangan pendukung dan sebagian media Spanyol, terutama karena Real sedang menghadapi musim tanpa gelar. Namun, Camacho menegaskan bahwa reaksi negatif terhadap striker andalan tersebut sudah keterlaluan, dengan berpendapat bahwa para pengkritik gagal memahami tekanan fisik dan mental yang sangat besar yang harus ditanggung para pemain modern.

    Camacho memuji keteguhan hati sang penyerang

    Mantan bek kiri legendaris tersebut, yang meraih status legenda berkat sembilan gelar La Liga di ibu kota, memuji ketangguhan sang penyerang. Menanggapi kesediaan Mbappe untuk menghadapi atmosfer yang berpotensi memanas di Bernabeu alih-alih menghindar dari sorotan publik, Camacho mengatakan melalui AS: “Dia tetap teguh pada pendiriannya; orang lain mungkin tidak akan berani tampil di Bernabeu. Dia melakukannya, sementara orang lain mungkin akan bersikap rendah hati untuk menghindari cemoohan.”

  • Tekanan terhadap kalangan elit semakin meningkat setiap hari

    Di klub sekelas Madrid, situasi biasa pun dengan cepat dibesar-besarkan di bawah sorotan yang tak kenal ampun, terutama ketika ekspektasi historis tak terpenuhi. Saat membela pilihan perjalanan kontroversial sang penyerang selama masa pemulihan cedera barunya, Camacho menyarankan bahwa para kritikus eksternal telah membiarkan narasi tersebut melenceng jauh dari kendali.

    Camacho menambahkan: “Ketika membicarakan pemain sekelas elit seperti ini, segala sesuatunya menjadi di luar kendali. Jika dia pergi ke sana, itu karena dia diberi izin untuk melakukannya. Dalam kasus cedera seperti ini, para pemain memiliki jadwal ketat yang harus dipatuhi, dan saya yakin Mbappe telah melakukan bagiannya untuk menjaga dirinya sendiri.”

    Transisi di Bernabeu semakin mendekat

    Mbappe dan rekan-rekan setimnya akan fokus pada laga penutup musim domestik mereka di kandang melawan Athletic Bilbao pada Sabtu, 23 Mei. Di luar lapangan, berbagai laporan telah mengonfirmasi bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk mengembalikan Jose Mourinho sebagai pelatih. Terjadi 13 tahun setelah masa jabatannya yang pertama berakhir dengan ketegangan, penunjukan sensasional ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap langkah Mbappe selanjutnya di klub tersebut.

