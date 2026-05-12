Mantan pelatih Portugal mengakui hubungannya dengan Cristiano Ronaldo memburuk karena ia menolak untuk 'mengorbankan prinsip-prinsipnya'
Bento menyoroti hubungan yang tegang dengan Ronaldo
Bento mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Ronaldo memburuk selama masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional Portugal selama empat tahun, antara 2010 dan 2014. Dalam wawancara di programHora Bolas di Antena 1, sang pelatih mengakui bahwa dinamika hubungan keduanya berubah seiring berjalannya waktu. Bento menyiratkan bahwa ketegangan tersebut bermula dari penolakannya untuk mengorbankan prinsip-prinsip kepelatihannya.
Bento menjelaskan mengapa ia tidak akan mengorbankan prinsip-prinsipnya
Mantan pelatih tim nasional itu menegaskan bahwa mempertahankan otoritas dan mengambil keputusan secara mandiri merupakan bagian penting dari perannya, bahkan saat berurusan dengan para pemain ternama. Saat mengenang masa jabatannya sebagai pelatih Portugal, Bento mengakui bahwa hubungannya dengan Ronaldo tidak lagi sama pada akhir masa jabatannya.
"Jika Anda bertanya apakah hubungan itu sama seperti di awal, jawabannya tidak," akunya. "Jika untuk mempertahankan hubungan saya harus mengorbankan prinsip... tidak. Ini bukan soal kekakuan, tapi soal keyakinan. Mereka membayar pelatih untuk mengambil keputusan. Jika kita membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk kita, kita tidak jujur kepada mereka yang membayar kita; kita dibayar untuk mengambil keputusan dan kita tidak melakukannya."
Kewenangan dan hierarki sebagai inti dari filsafat Bento
Mantan pelatih Portugal itu menjelaskan bahwa meskipun para pemain mungkin mempertanyakan keputusan, harus ada batasan dalam struktur tim. Ia mencatat bahwa selama kariernya sebagai pemain, ia tidak pernah berdebat dengan pelatih mengenai keputusan pemilihan pemain.
"Sebagai pemain, saya tidak pernah bertanya kepada pelatih mana pun mengapa saya tidak diturunkan," tambah Bento. "Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk bertanya kepada saya dan saya berusaha menjelaskan. Ada hal-hal yang memiliki batasan, dan pemimpin tidak boleh takut untuk memiliki hierarki yang jelas. Para pemain harus tahu siapa yang memegang kekuasaan di ruang ganti. Begitu mereka tidak tahu, segalanya sudah berakhir atau hampir berakhir."
Ronaldo membidik gelar juara Liga Pro Arab Saudi pertamanya
Sementara Bento mengenang peristiwa yang terjadi lebih dari satu dekade lalu, Ronaldo terus melanjutkan kariernya sebagai pemain bersama Al Nassr. Saat ini mereka memuncaki klasemen Liga Pro Arab Saudi dan memiliki peluang besar untuk merebut gelar juara liga musim ini, setelah unggul lima poin atas Al Hilal yang berada di posisi kedua dengan dua pertandingan tersisa. Setelah musim berakhir, Ronaldo akan mengalihkan fokusnya ke timnas Portugal untuk Piala Dunia 2026. Timnas Portugal berada di Grup K bersama Kongo Demokratik, Uzbekistan, dan Kolombia.