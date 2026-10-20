Berbicara dalam podcast No Tippy Tappy Football, Karl Robinson mengungkapkan bahwa ia menawarkan Alli kesempatan untuk kembali bermain di sepakbola Inggris pada musim panas ini. Robinson, yang melatih Alli saat ia mulai menonjol di MK Dons, baru-baru ini bertemu lagi dengannya.

Menurut Robinson, ia berupaya merekrut gelandang itu ke Salford City, tetapi Alli menolak gagasan untuk turun ke League Two. Robinson mengatakan: “Saya 100% akan memberinya kesempatan. Saya bertemu dengannya di pusat kebugaran pada Juni, dan saya mengajaknya ke Salford. Tapi ia mungkin menatap saya dan berpikir, ‘Pelatih, ayolah, saya tidak mau melakukan itu’.”