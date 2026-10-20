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Mantan pelatih mengklaim Dele Alli, yang berstatus bebas transfer, masih yakin memiliki kualitas untuk bermain bagi Manchester United
Tawaran Salford City ditolak mantan bintang Tottenham Hotspur
Berbicara dalam podcast No Tippy Tappy Football, Karl Robinson mengungkapkan bahwa ia menawarkan Alli kesempatan untuk kembali bermain di sepakbola Inggris pada musim panas ini. Robinson, yang melatih Alli saat ia mulai menonjol di MK Dons, baru-baru ini bertemu lagi dengannya.
Menurut Robinson, ia berupaya merekrut gelandang itu ke Salford City, tetapi Alli menolak gagasan untuk turun ke League Two. Robinson mengatakan: “Saya 100% akan memberinya kesempatan. Saya bertemu dengannya di pusat kebugaran pada Juni, dan saya mengajaknya ke Salford. Tapi ia mungkin menatap saya dan berpikir, ‘Pelatih, ayolah, saya tidak mau melakukan itu’.”
- Getty Images Sport
Keyakinan tak tergoyahkan dan ambisi Manchester United
Meski belakangan mengalami kesulitan, Robinson menegaskan Alli masih memiliki mentalitas kelas atas dan menilai ia akan merasa mampu mengubah nasib klub di Old Trafford. "Saya jamin, jika Anda duduk bersamanya sekarang, dia mungkin akan mengatakan bahwa dia bisa mengubah nasib Manchester United," kata Robinson. Sang manajer juga membuka peluang untuk kembali bekerja sama, seraya menambahkan: "Jika ada pekerjaan, Dele Alli selalu lebih dari diterima untuk bergabung dengan saya ke mana pun saya pergi. Saya mengkhawatirkan Dele sebagai seorang pemuda. Saya akan selalu siap mengangkat telepon untuknya."
Kemerosotan tajam dari status bintang Tottenham
Pemain berusia 30 tahun yang lahir pada 11 April itu pernah memiliki catatan gemilang di sepakbola Inggris. Pada masa keemasannya, Alli tampil 269 kali untuk Tottenham, mencetak 67 gol dan menyumbang 59 assist. Secara keseluruhan, catatannya di Premier League mencapai 51 gol dan 35 assist dalam 194 pertandingan.
Namun, kariernya merosot sejak meninggalkan Tottenham untuk bergabung dengan Everton melalui transfer bebas pada Januari 2022. Setelah menjalani masa peminjaman yang tidak sukses di Besiktas, ia dilepas pada 2024. Ia kemudian sempat bermain untuk Como di Italia pada awal 2025, tetapi tidak memiliki klub sejak September 2025.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi pemain berstatus bebas transfer itu?
Alli terus meningkatkan kebugarannya sambil berinteraksi dengan para penggemar melalui siaran langsung di Twitch. Seiring berlalunya bulan-bulan tanpa klub baru, masih belum jelas apakah ia pada akhirnya akan menerima tawaran dari klub divisi lebih rendah atau berhasil kembali bermain di level tinggi, seperti yang tampaknya masih ia inginkan.
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