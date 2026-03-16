Tak lama sebelum ia meninggalkan Borussia Dortmund setelah enam tahun, Mike Tullberg tidak benar-benar berhasil memenangkan hati banyak orang. Saat itu, tim U23 BVB yang baru saja terdegradasi dari Liga 3 telah menjalani empat pertandingan di Regionalliga West. Tim asuhan Tullberg hanya mengumpulkan lima poin dan memiliki pertahanan terburuk kedua di liga.
Mantan pelatih itu benar! Tim U-23 tetap menjadi sumber kekhawatiran utama bagi BVB
Para petinggi di pusat pembinaan muda Westfalen sebelumnya dengan sengaja menghindari menetapkan promosi langsung sebagai target. Namun, dari kalimat-kalimat mereka yang kebanyakan berbelit-belit, mudah untuk disimpulkan bahwa hal itulah yang sebenarnya mereka upayakan. Apa lagi yang bisa diharapkan? Klub seperti BVB harus menawarkan liga tertinggi sebagai langkah peralihan menuju level profesional bagi para talenta mudanya.
Namun, Tullberg tiba-tiba menyebut musim ini sebagai "tahun transisi" pada tahap awal musim ini. Kekurangan tim barunya segera terlihat jelas baginya. Dengan gaya blak-blakan yang biasa, pelatih asal Denmark itu berkata: "Saya tidak tahu apakah apa yang kami minta terlalu berlebihan. Perbedaan antara Liga 3 tanpa penguasaan bola dan umpan-umpan panjang ke Liga Regional adalah bahwa sekarang kami menguasai bola dan lawan hanya menunggu kesalahan. Sekarang para pemain harus bermain sepak bola. Itulah yang diharapkan pelatih. Jelas terlihat bahwa beberapa di antaranya tidak bisa mengatasinya."
Tak sampai tiga minggu kemudian, Tullberg sudah menjadi bagian dari masa lalu di BVB. Ia sudah lama mengincar tantangan yang lebih tinggi dan kembali ke tanah airnya untuk bergabung dengan FC Midtjylland. Harus mengganti pelatih sedini itu di tengah masa transisi, ditambah dengan awal yang buruk di liga baru, bukanlah awal yang baik bagi tim U23. Meskipun asisten pelatih Tullberg, Daniel Rios, yang merupakan sosok yang sudah dikenal tim, mengambil alih jabatan tersebut.
- IMAGO / Patrick Ahlborn
Tim cadangan Dortmund masih jauh dari promosi
Hampir tujuh bulan telah berlalu sejak pernyataan Tullberg, dengan 26 pertandingan di Liga Regional telah dimainkan. Dengan masih tersisa sepuluh pertandingan bagi tim Dortmund, satu hal yang jelas: Tullberg benar dalam pernyataannya, dan analisisnya terhadap masalah-masalah yang ada masih tepat hingga saat ini.
Tim cadangan Dortmund berada di urutan bawah dalam perebutan promosi - hanya pemuncak klasemen yang lolos ke Liga 3. Berada di posisi keempat, selisih poin dengan pemimpin klasemen yang dominan, Fortuna Köln, telah melebar menjadi 15 poin. Dan bukan hanya karena tim U23 juga tidak bisa memulai dengan baik di tahun baru dan hanya meraih dua kemenangan dari enam pertandingan.
Meskipun tim ini memiliki serangan terbaik kedua di antara 18 tim dengan 55 gol, namun hanya meraih sebelas kemenangan dari 24 pertandingan dan hanya tiga pertandingan tanpa kebobolan, yang bagi tim yang baru saja terdegradasi dari Liga 3, itu sangat lemah. Pada tahun 2026, Dortmund tidak pernah menang baik melawan Wuppertal yang berada di peringkat ke-16 maupun melawan pesaing langsung mereka dari Oberhausen dan Gütersloh.
- IMAGO / Funke Foto Services
Tak ada seorang pun di BVB yang berani menyebut kata "promosi"
Konsistensi sejauh ini masih menjadi hal yang asing bagi tim amatir ini. Satu-satunya periode yang stabil terjadi pada awal musim gugur, ketika mereka berhasil meraih empat kemenangan dalam enam pertandingan. Tim Dortmund mengalami kesulitan besar untuk menembus pertahanan lawan yang sangat defensif. Seperti yang sering terjadi pada tim profesional asuhan Niko Kovac, kreativitas untuk menciptakan celah di barisan pertahanan lawan juga kurang di sini.
"Tujuan dasarnya tetap sama," kata Kepala NLZ Paul Schaffran kepada Ruhr Nachrichten pada musim dingin, saat BVB hanya tertinggal lima poin dari Köln. Tentu saja, sekali lagi, tanpa menyebut kata "promosi": "Saya tidak menutup kemungkinan bahwa kami masih bisa menutup selisih ini di paruh kedua musim."
Kegagalan ini juga disebabkan oleh kehilangan pemain kunci yang harus dihadapi tim pada jendela transfer terakhir. Ben Hüning, kapten pertahanan, pindah ke Rot-Weiss Essen, sementara Fortuna Düsseldorf merekrut gelandang serang Jordi Paulina. Selain itu, tiga pemain lain meninggalkan klub, dan tiga pemain baru bergabung.
- Getty Images Sport
Prinsip baru di tim junior BVB: Pengembangan, bukan hasil
"Hal itu akan selalu menjadi bagian dari DNA tim ini," tegas Schaffran. "Ketika pemain berpengalaman dan andalan hengkang, akan muncul kekosongan—dan justru itulah peluang bagi generasi berikutnya untuk tumbuh dan mengambil alih tanggung jawab tersebut." Hal itu mungkin benar secara teori, namun kenyataan dan praktiknya di BVB terlihat berbeda. Klub ini tampaknya sudah lama bersiap menghadapi satu tahun lagi di Liga Regional.
"Menciptakan platform pengembangan dengan keterkaitan yang jelas dengan tim profesional," kata Direktur Olahraga Sebastian Kehl pada Desember 2023 mengenai visi baru di jajaran junior Dortmund. Dipimpin oleh Kepala Departemen Pemuda Thomas Broich, motto yang kini diusung adalah: Pengembangan, bukan hasil.
Namun, jika melihat tim cadangan, hal ini menjadi masalah yang rumit. Hubungan yang diinginkan dengan tim utama menjadi jauh lebih sulit ketika selisihnya tiga divisi, bukan hanya dua.
- IMAGO / Thomas Bielefeld
Tim cadangan tetap menjadi sumber kekhawatiran bagi BVB
Tentu saja, di sisi lain, bagi para talenta berusia 17 hingga 19 tahun, mengumpulkan banyak pengalaman bertanding di Liga 4 bukanlah hal yang sia-sia. Namun, langkah perantara yang lebih baik menuju divisi yang lebih tinggi tak diragukan lagi adalah Liga 3. Liga ini juga menjadi modal yang lebih besar dan prospek yang lebih menjanjikan bagi para talenta yang naik dari divisi bawah atau akan direkrut baru.
Oleh karena itu, BVB harus secara serius mempertimbangkan, berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh, bagaimana cara menangani anak masalah klub ini ke depannya. Tidak hanya performa U23 yang naik turun, tetapi juga komposisi pemainnya.
Sebagaimana konsistennya keputusan untuk memajukan talenta-talenta berkualitas tinggi seperti Mathis Albert, Samuele Inacio, atau - karena cedera - Luca Reggiani ke tim utama lebih awal, begitu pula kesatuan di dalam tim U23 sangat terpengaruh oleh hal tersebut. Tim tersebut tidak pernah bisa solid dan mengembangkan strategi taktis untuk menghasilkan dominasi yang dapat mendukung ambisi tak terucap mereka, akibat komposisi pemain yang terus berubah.
"Hal itu tidak bisa dicapai dalam beberapa minggu - terutama jika tidak mampu berlatih dengan kelompok besar," kata Tullberg pada bulan Agustus lalu. Hingga dimulainya musim baru musim panas mendatang, pihak yang bertanggung jawab diharapkan telah menyusun strategi untuk mengatasi masalah ini dan membebaskan tim U23 dari kebuntuan saat ini.
BVB II Hanya di Peringkat Keempat: Enam Besar Klasemen Regionalliga Barat
Posisi Tim Pertandingan Kemenangan Seri Kekalahan Gol Poin 1 Fortuna Köln 25 16 8 1 57:19 56 2 Rot-Weiß Oberhausen 25 14 6 5 43:28 48 3 FC Schalke 04 II 24 14 4 6 54:33 46 4 Borussia Dortmund II (Tandang) 24 11 8 5 55:37 41 5 Bor. Mönchengladbach II 25 12 5 8 43:36 41 6 FC Gütersloh 25 11 8 6 35:28 41
