Dalam perannya sebagai pakar ARD untuk Piala Dunia, mantan pemain tim nasional ini menarik perhatian dengan usulan mengejutkan terkait penunjukan pelatih tim nasional. Schweinsteiger mengusulkan mantan pelatihnya, Louis van Gaal, untuk mengisi posisi tersebut.
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Mantan pelatih FC Bayern München sebagai pelatih tim nasional Jerman? Bastian Schweinsteiger mengusulkan alternatif yang kontroversial sebagai pengganti Jürgen Klopp
"Jadi, jika Louis van Gaal memiliki energi dari segi kesehatan, ya, seratus persen. Dia juga akan sangat cocok. Dia adalah sosok yang mampu membangun sesuatu yang baru dan memiliki struktur," jelas pria berusia 41 tahun itu mengenai usulannya.
Schweinsteiger sangat mengenal pelatih asal Belanda itu dari masa-masa mereka bersama di FC Bayern, di mana antara tahun 2009 dan 2011 mereka, antara lain, meraih gelar ganda berupa gelar juara Bundesliga dan Piala DFB serta DFL-Supercup.
Sebelumnya, van Gaal pernah melatih Ajax Amsterdam, FC Barcelona, dan AZ Alkmaar. Setelah dua tahun bertugas di Munich, ia kemudian melatih tim nasional Belanda (selama dua periode) serta Manchester United.
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Louis van Gaal membawa timnas Belanda melaju hingga babak semifinal di Piala Dunia 2014
Menurut Schweinsteiger, van Gaal juga merupakan kandidat yang tepat bagi DFB berkat pengalamannya: "Dia sudah membuktikan bersama timnas Belanda bahwa dia selalu mampu membawa mereka melaju jauh. Jika Jürgen Klopp tidak mengambil posisi itu, dia akan menjadi pilihan utama saya."
Bersama timnas Belanda, van Gaal berhasil melaju hingga semifinal Piala Dunia 2014, di mana mereka akhirnya harus mengakui keunggulan Argentina dalam adu penalti yang sangat ketat. Pada turnamen 2022, pelatih berusia 74 tahun itu juga kembali memimpin Elftal dari pinggir lapangan – sekali lagi perjalanan mereka berakhir dalam adu penalti melawan Argentina, kali ini di babak perempat final.
Penunjukan van Gaal sebagai pelatih baru tim nasional Jerman akan menjadi hal yang benar-benar baru dari sudut pandang DFB. Sejauh ini, semua pelatih tim nasional berasal dari Jerman, dan pengaruh dari luar selalu dihindari.
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Jürgen Klopp dikabarkan akan menjadi pelatih tim nasional Jerman yang baru
Kemungkinan besar, hal ini tidak akan berubah dalam waktu dekat. Setelah Julian Nagelsmann terpaksa mundur akibat kegagalan memalukan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Paraguay, Klopp dikabarkan akan mengambil alih timnas Jerman.
Negosiasi dengan mantan pelatih Borussia Dortmund dan FC Liverpool tersebut sudah “memasuki tahap akhir”, demikian disampaikan seorang pejabat DFB yang tidak disebutkan namanya kepada SID.
Pengumuman resmi kemungkinan akan dilakukan pada awal minggu depan. Pertandingan internasional pertama di bawah pelatih baru timnas Jerman akan digelar pada 24 September di Amsterdam dalam ajang Nations League melawan Belanda.
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