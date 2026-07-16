"Jadi, jika Louis van Gaal memiliki energi dari segi kesehatan, ya, seratus persen. Dia juga akan sangat cocok. Dia adalah sosok yang mampu membangun sesuatu yang baru dan memiliki struktur," jelas pria berusia 41 tahun itu mengenai usulannya.

Schweinsteiger sangat mengenal pelatih asal Belanda itu dari masa-masa mereka bersama di FC Bayern, di mana antara tahun 2009 dan 2011 mereka, antara lain, meraih gelar ganda berupa gelar juara Bundesliga dan Piala DFB serta DFL-Supercup.

Sebelumnya, van Gaal pernah melatih Ajax Amsterdam, FC Barcelona, dan AZ Alkmaar. Setelah dua tahun bertugas di Munich, ia kemudian melatih tim nasional Belanda (selama dua periode) serta Manchester United.