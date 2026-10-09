Pelatih Quique Setien tidak menyembunyikan bahwa pengalamannya bersama Barcelona merupakan salah satu fase tersulit dalam perjalanan kariernya.
Surat kabar Sport memuat pernyataan Quique Setien dalam sebuah wawancara panjang di podcast "Siapa yang Mencetak Gol, Dia yang Menang".
Setien mengatakan bahwa ia tidak pernah mampu menampilkan karakter aslinya di Barcelona, atau membawa sifat hubungan personal dan profesional yang ia bangun selama pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam ruang ganti tim Catalan tersebut.
Ia menambahkan, "Saya tidak menjadi diri saya sendiri di Barcelona, entah saya tidak mampu melakukannya atau saya tidak tahu bagaimana caranya. Itulah jawabannya. Saya bukan diri saya sendiri karena saya tidak seperti itu. Saya memiliki kepribadian tertentu, dan ketika saya melihat foto-foto saya dari periode itu, saya tidak mengenali diri saya sendiri."
Ia melanjutkan, "Saya datang dari Real Betis, dan memang benar saya meninggalkan klub di tengah banyaknya tuntutan agar saya pergi, tetapi kehidupan sehari-hari di dalam ruang ganti sungguh luar biasa."
Ia menegaskan bahwa ia tidak mampu menikmati pengalamannya di Barcelona sebesar yang ia harapkan, dan pandemi Corona semakin memperumit keadaan. Meski dengan semua yang terjadi, Quique Setien menegaskan bahwa ia tidak pernah menyesal menerima tawaran Barcelona.
Setien menjelaskan bahwa ia secara pribadi mengakui kepada Lionel Messi, selama masa kebersamaannya di Barcelona, betapa ia menikmati menyaksikan Messi bermain sepanjang sebagian besar kariernya.
Pelatih asal Cantabria itu berkata, "Saya pernah mengatakan kepada Messi: Saya telah menghabiskan 14 tahun hidup saya menanti jadwal pertandingan Barcelona agar saya bisa menyaksikanmu bermain."