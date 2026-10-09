Setien mengungkap salah satu detail paling mengejutkan terkait situasi yang mengiringi kedatangannya ke Barcelona, dengan menjelaskan bahwa ia nyaris bergabung dengan salah satu klub Mesir hanya beberapa hari sebelum ia mencapai kesepakatan dengan klub Catalan tersebut.

Pelatih itu saat itu tidak memiliki klub, setelah berhasil melewati masalah kesehatan yang memaksanya menolak sejumlah tawaran selama beberapa bulan sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, ia menerima tawaran dari seorang pengusaha yang tertarik membeli salah satu klub di Mesir.

Setien mengenang, "Ia menawariku sejumlah uang yang sangat besar."

Tawaran itu meyakinkannya hingga ia benar-benar mulai mengatur perjalanan ke Mesir bersama tim kepelatihannya.

Ia menjelaskan, "Aku sudah benar-benar akan berangkat, karena hal itu terjadi tepat setelah aku keluar dari masalah kesehatan yang kualami, dan hal itu tampak bagiku sebagai peluang luar biasa untuk kembali melatih."

Ia menambahkan, "Aku menghubungi anggota tim kepelatihanku, dan menelepon ke rumah untuk mengatakan kepada mereka bahwa kami akan pergi ke Mesir selama beberapa bulan, sampai akhir musim. Tim itu berada di peringkat kedelapan atau ketujuh, dan kami harus lolos ke Liga Champions Afrika. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri: baiklah, 5 bulan di Mesir bersama salah satu tim ini akan menjadi pengalaman istimewa."

Ia melanjutkan, "Kami bahkan sudah menyiapkan pesawat, dan pesawat pribadi yang disewa untuk terbang ke sana. Kami bahkan sudah menandatangani, bukan kontrak final, tetapi kontraknya sudah disusun dan dirumuskan sepenuhnya."

Namun semuanya runtuh setelah sang pengusaha memutuskan untuk tidak membeli klub tersebut, menyusul ditemukannya sejumlah masalah selama proses audit dan peninjauan. Pada saat yang sama, orang-orang yang memberi nasihat kepada Quique Setien bersikeras bahwa ia tidak boleh pergi ke Mesir, karena kemungkinan ia memperoleh kesempatan melatih Barcelona.

Ia menjelaskan, "Mereka menelepon dan berkata kepadaku: jangan pergi ke Mesir, karena kau mungkin akan menandatangani kontrak dengan Barcelona. Dan aku menjawab mereka: tetapi bagaimana aku bisa menandatangani kontrak dengan Barcelona? Dan apa yang sudah kulakukan sampai aku pantas melatih Barcelona?"

Quique Setien tidak menanggapi kemungkinan itu dengan serius, karena ia cenderung menerima petualangan di Mesir, dengan keyakinan bahwa itu adalah peluang untuk kembali ke bangku kepelatihan. Namun setelah kesepakatan itu gagal, peristiwa pun berlangsung dengan cepat.

Ia berkata, "Setelah 3 hari, mereka meneleponku dan berkata: bersiaplah, dan naiklah ke pesawat, karena kau akan menandatangani kontrak dengan Barcelona malam ini. Saat itulah aku pergi ke Barcelona dan menandatangani kontrak dengan klub tersebut."

Ia menambahkan, "Ketika kau menandatangani kontrak dengan Barcelona, kau tiba di sana, dan kau mendapati bahwa itu adalah satu-satunya tempat di mana kau tidak perlu melakukan apa pun."

Ia menjelaskan bahwa alasannya sederhana, yaitu karena para pemain Barcelona sudah terbiasa bekerja selama bertahun-tahun sesuai prinsip-prinsip permainan yang spesifik.