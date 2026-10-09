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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mantan Pelatih Barcelona: Saya Pernah Melatih Pemain yang Tidak Memahami Sepakbola, dan Saya Nyaris Melatih di Liga Mesir

Q. Setien
LaLiga
Barcelona
Premier League
Spanyol
Mesir

Saya tidak tampil sebagaimana mestinya di Barcelona

Pelatih Quique Setien tidak menyembunyikan bahwa pengalamannya bersama Barcelona merupakan salah satu fase tersulit dalam perjalanan kariernya.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Quique Setien dalam sebuah wawancara panjang di podcast "Siapa yang Mencetak Gol, Dia yang Menang".

Setien mengatakan bahwa ia tidak pernah mampu menampilkan karakter aslinya di Barcelona, atau membawa sifat hubungan personal dan profesional yang ia bangun selama pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam ruang ganti tim Catalan tersebut.

Ia menambahkan, "Saya tidak menjadi diri saya sendiri di Barcelona, entah saya tidak mampu melakukannya atau saya tidak tahu bagaimana caranya. Itulah jawabannya. Saya bukan diri saya sendiri karena saya tidak seperti itu. Saya memiliki kepribadian tertentu, dan ketika saya melihat foto-foto saya dari periode itu, saya tidak mengenali diri saya sendiri."

Ia melanjutkan, "Saya datang dari Real Betis, dan memang benar saya meninggalkan klub di tengah banyaknya tuntutan agar saya pergi, tetapi kehidupan sehari-hari di dalam ruang ganti sungguh luar biasa."

Ia menegaskan bahwa ia tidak mampu menikmati pengalamannya di Barcelona sebesar yang ia harapkan, dan pandemi Corona semakin memperumit keadaan. Meski dengan semua yang terjadi, Quique Setien menegaskan bahwa ia tidak pernah menyesal menerima tawaran Barcelona.

Setien menjelaskan bahwa ia secara pribadi mengakui kepada Lionel Messi, selama masa kebersamaannya di Barcelona, betapa ia menikmati menyaksikan Messi bermain sepanjang sebagian besar kariernya.

Pelatih asal Cantabria itu berkata, "Saya pernah mengatakan kepada Messi: Saya telah menghabiskan 14 tahun hidup saya menanti jadwal pertandingan Barcelona agar saya bisa menyaksikanmu bermain."

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    Saya hampir bergabung dengan salah satu klub Mesir

    Setien mengungkap salah satu detail paling mengejutkan terkait situasi yang mengiringi kedatangannya ke Barcelona, dengan menjelaskan bahwa ia nyaris bergabung dengan salah satu klub Mesir hanya beberapa hari sebelum ia mencapai kesepakatan dengan klub Catalan tersebut.

    Pelatih itu saat itu tidak memiliki klub, setelah berhasil melewati masalah kesehatan yang memaksanya menolak sejumlah tawaran selama beberapa bulan sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, ia menerima tawaran dari seorang pengusaha yang tertarik membeli salah satu klub di Mesir.

    Setien mengenang, "Ia menawariku sejumlah uang yang sangat besar."

    Tawaran itu meyakinkannya hingga ia benar-benar mulai mengatur perjalanan ke Mesir bersama tim kepelatihannya.

    Ia menjelaskan, "Aku sudah benar-benar akan berangkat, karena hal itu terjadi tepat setelah aku keluar dari masalah kesehatan yang kualami, dan hal itu tampak bagiku sebagai peluang luar biasa untuk kembali melatih."

    Ia menambahkan, "Aku menghubungi anggota tim kepelatihanku, dan menelepon ke rumah untuk mengatakan kepada mereka bahwa kami akan pergi ke Mesir selama beberapa bulan, sampai akhir musim. Tim itu berada di peringkat kedelapan atau ketujuh, dan kami harus lolos ke Liga Champions Afrika. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri: baiklah, 5 bulan di Mesir bersama salah satu tim ini akan menjadi pengalaman istimewa."

    Ia melanjutkan, "Kami bahkan sudah menyiapkan pesawat, dan pesawat pribadi yang disewa untuk terbang ke sana. Kami bahkan sudah menandatangani, bukan kontrak final, tetapi kontraknya sudah disusun dan dirumuskan sepenuhnya."

    Namun semuanya runtuh setelah sang pengusaha memutuskan untuk tidak membeli klub tersebut, menyusul ditemukannya sejumlah masalah selama proses audit dan peninjauan. Pada saat yang sama, orang-orang yang memberi nasihat kepada Quique Setien bersikeras bahwa ia tidak boleh pergi ke Mesir, karena kemungkinan ia memperoleh kesempatan melatih Barcelona.

    Ia menjelaskan, "Mereka menelepon dan berkata kepadaku: jangan pergi ke Mesir, karena kau mungkin akan menandatangani kontrak dengan Barcelona. Dan aku menjawab mereka: tetapi bagaimana aku bisa menandatangani kontrak dengan Barcelona? Dan apa yang sudah kulakukan sampai aku pantas melatih Barcelona?"

    Quique Setien tidak menanggapi kemungkinan itu dengan serius, karena ia cenderung menerima petualangan di Mesir, dengan keyakinan bahwa itu adalah peluang untuk kembali ke bangku kepelatihan. Namun setelah kesepakatan itu gagal, peristiwa pun berlangsung dengan cepat.

    Ia berkata, "Setelah 3 hari, mereka meneleponku dan berkata: bersiaplah, dan naiklah ke pesawat, karena kau akan menandatangani kontrak dengan Barcelona malam ini. Saat itulah aku pergi ke Barcelona dan menandatangani kontrak dengan klub tersebut."

    Ia menambahkan, "Ketika kau menandatangani kontrak dengan Barcelona, kau tiba di sana, dan kau mendapati bahwa itu adalah satu-satunya tempat di mana kau tidak perlu melakukan apa pun."

    Ia menjelaskan bahwa alasannya sederhana, yaitu karena para pemain Barcelona sudah terbiasa bekerja selama bertahun-tahun sesuai prinsip-prinsip permainan yang spesifik.

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    Krisis Sarabia di Bernabeu: Beberapa Hal Tetap Mengganjal

    Quique Setien juga menyinggung insiden yang melibatkan Eder Sarabia, selama salah satu laga El Clasico di Stadion Santiago Bernabeu.

    Kamera televisi menangkap momen asisten pelatih Barcelona saat itu, ketika ia melontarkan komentar tajam yang mengkritik sejumlah pemain, dan rekaman itulah yang memicu kehebohan luas.

    Setien mengakui bahwa insiden tersebut menimbulkan kesulitan di dalam ruang ganti, seraya menyebutkan bahwa asistennya tidak selalu menyadari konsekuensi yang bisa timbul dari reaksi-reaksinya.

    Ia berkata, "Benar bahwa minimnya pengalaman dan sifat kepribadian terkadang dapat mendorongmu ke situasi yang tidak bisa kaukendalikan, dan kau tidak menyadari di mana kau berada."

    Ia menambahkan, "Situasi itu rumit, dan telah berhasil diredam, tetapi beberapa hal tetap mengganjal, dan itu hal yang wajar."

    Ia mengenang bahwa perdebatan dengan Sarabia kerap terjadi, tetapi ia menganggapnya sebagai bagian dari hubungan profesional yang di dalamnya kedua belah pihak terus-menerus bertukar pandangan soal sepakbola. Setien menjelaskan bahwa ia juga berusaha menyampaikan sebuah pelajaran penting kepada asistennya, terkait masa depannya yang mungkin di dunia kepelatihan.

    Ia berkata, "Aku biasa berkata kepadanya: suatu hari kau akan menjadi pelatih, dan kau harus menerima hal-hal yang tidak kausukai, sekalipun kau yakin dengan pendapatmu, dan itu hal yang pernah kami semua lalui."

    Terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, sang pelatih membela pentingnya peran Sarabia dalam tim kepelatihannya, seraya menegaskan bahwa keduanya belajar banyak selama tahun-tahun bekerja bersama.

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    Saya melatih pemain-pemain yang nilainya mencapai 80 juta euro tetapi mereka tidak memahami sepak bola

    Setien melontarkan salah satu pernyataannya yang paling tajam ketika berbicara tentang kemampuan sejumlah pemain untuk membaca dan memahami jalannya permainan, terlepas dari bakat atau nilai finansial mereka.

    Ia mengatakan, "Saya pernah melatih pemain yang nilainya mencapai 80 juta euro, tetapi mereka tidak memahami sepak bola."

    Kemudian ia mengenang sebuah momen tertentu dari masanya di Barcelona, ketika ia bekerja secara individu dengan salah satu pemain tim untuk membantunya meningkatkan kemampuan membaca aspek taktis dalam pertandingan.

    Ia menjelaskan, "Saya ingat saya bekerja dengan salah satu pemain Barcelona, duduk bersamanya dan menunjukkan kepadanya cuplikan penampilannya selama pertandingan."

    Ia melanjutkan bahwa pekerjaan itu dimulai dengan menanyakan kepada pemain apakah ia mengingat cuplikan tersebut, dan mengapa ia mengambil keputusan tertentu di dalamnya.

    Ia mengatakan, "Saya bertanya kepadanya: Apakah kamu mengingat permainan ini? Lalu ia menunjuk salah satu hal, kemudian saya bertanya: Apa yang kamu lakukan di sini? Ia menjawab: Di sini saya mencoba mengambil risiko, dan di sini saya melakukan ini dan itu. Lalu saya katakan kepadanya: Baik, mari kita lihat cuplikannya sekarang."

    Setelah meninjau cuplikan itu, sang pelatih kembali bertanya kepada pemain tentang alternatif yang tersedia di hadapannya.

    Ia menambahkan, "Saya bertanya kepadanya: Bagaimana kamu melihatnya sekarang dibandingkan dengan gagasan yang kamu miliki saat berada di lapangan? Apa yang kamu lihat di sini sekarang? Dan apa saja hal lain yang bisa kamu lakukan?"

    Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana detail teknis dan taktis kecil dapat mengubah arah sebuah serangan secara keseluruhan.

    Setien menjelaskan hal itu dengan mengatakan, "Kamu mungkin menemukan sebuah tim yang memiliki keunggulan jumlah tiga pemain melawan dua dalam serangan, lalu sentuhan bola yang buruk memberi pemain lawan waktu yang cukup untuk kembali, dan tiba-tiba situasi berubah menjadi keunggulan jumlah bagi lawan dengan empat pemain melawan tiga."

    Sang pelatih menegaskan bahwa posisi tubuh atau arah sentuhan pertama terhadap bola dapat menciptakan perbedaan antara menciptakan peluang untuk mencetak gol dan menyia-nyiakan serangan yang menjanjikan.

    Ia mengatakan, "Ketika kamu menunjukkan cuplikan seperti ini kepada salah satu pemain tersebut dan ia menyaksikannya sendiri, kamu mulai membuatnya berpikir. Lalu kamu kembali ke lapangan, dan hal-hal ini mulai muncul pada diri pemain yang memiliki kemampuan untuk melihat detail, dan saat itulah segala sesuatu berjalan mulus."

    Setien tidak mengungkap identitas pemain Barcelona yang bekerja dengannya dengan cara ini, tetapi pernyataannya tentang para pemain bernilai finansial tinggi menjadi salah satu kritik yang paling menarik perhatian dalam wawancara tersebut.

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