Dalam sebuah pengungkapan yang mengguncang sepakbola Prancis, mantan Menteri Olahraga Buffet mengakui bahwa kementeriannya menangguhkan kontrol anti-doping mendadak untuk tim nasional menjelang Piala Dunia 1998. Pengakuan itu, yang disampaikan dalam sebuah dokumenter berjudul 'Zidane, the creation of a legend,' bertentangan dengan kesaksian yang ia berikan di bawah sumpah kepada sebuah komisi Senat pada 2013, ketika ia membantah adanya intervensi semacam itu.

Dokumenter tersebut berfokus pada kebangkitan Zinedine Zidane yang ikonik, yang baru-baru ini mengambil alih jabatan pelatih kepala Prancis setelah masa baktinya yang legendaris bersama Didier Deschamps.

Buffet menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah periode gesekan yang intens antara pemerintah dan federasi sepakbola. Setelah tes mendadak pertama di kamp latihan tim di Tignes pada 1997, yang membuat seluruh pemain mendapat hasil negatif, reaksi balik dari skuad sangat signifikan. Aimé Jacquet, pelatih kepala saat itu, dan Federasi Sepakbola Prancis (FFF) dilaporkan memandang tes-tes ini sebagai hambatan yang tidak perlu bagi persiapan mereka.