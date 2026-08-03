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Mantan Menteri Olahraga Prancis akui tes narkoba untuk timnas Prancis ditangguhkan jelang kejayaan Piala Dunia 1998
Menteri buka suara soal skandal doping
Dalam sebuah pengungkapan yang mengguncang sepakbola Prancis, mantan Menteri Olahraga Buffet mengakui bahwa kementeriannya menangguhkan kontrol anti-doping mendadak untuk tim nasional menjelang Piala Dunia 1998. Pengakuan itu, yang disampaikan dalam sebuah dokumenter berjudul 'Zidane, the creation of a legend,' bertentangan dengan kesaksian yang ia berikan di bawah sumpah kepada sebuah komisi Senat pada 2013, ketika ia membantah adanya intervensi semacam itu.
Dokumenter tersebut berfokus pada kebangkitan Zinedine Zidane yang ikonik, yang baru-baru ini mengambil alih jabatan pelatih kepala Prancis setelah masa baktinya yang legendaris bersama Didier Deschamps.
Buffet menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah periode gesekan yang intens antara pemerintah dan federasi sepakbola. Setelah tes mendadak pertama di kamp latihan tim di Tignes pada 1997, yang membuat seluruh pemain mendapat hasil negatif, reaksi balik dari skuad sangat signifikan. Aimé Jacquet, pelatih kepala saat itu, dan Federasi Sepakbola Prancis (FFF) dilaporkan memandang tes-tes ini sebagai hambatan yang tidak perlu bagi persiapan mereka.
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Instruksi langsung kepada staf medis
Dr. Alain Garnier, dokter yang dikirim oleh Kementerian Olahraga untuk melakukan tes-tes tersebut di Tignes, memberikan kesaksian yang menguatkan soal peristiwa itu. Ia mengklaim bahwa Buffet secara pribadi mengonfirmasi instruksi untuk menghentikan pengujian.
Menurut Garnier, arahan itu jelas: "Saya tidak boleh lagi mengganggu tim Prancis sampai Piala Dunia. Dengan kata lain, tidak ada tes mendadak." Ia mencatat bahwa instruksi ini hanya pernah disampaikan secara lisan, kemungkinan untuk menghindari jejak dokumen pada periode yang sangat krusial bagi negara tuan rumah.
Saat dihadapkan dengan kesaksian dokter tersebut, Buffet mengakui hal itu dengan berkata: "Jika Dr. Garnier mengatakan demikian, maka ya, itu pasti benar." Ia mengakui bahwa meski tidak bisa mengingat frasa persisnya, maknanya tetap sama. "Kami tidak mengatakannya seperti itu, tetapi intinya sama. Itu adalah sebuah langkah mundur," akunya.
Asal-usul penangguhan tes
Sumber perintah tersebut tampaknya datang dari level yang bahkan lebih tinggi daripada Kementerian Olahraga. Buffet mengisyaratkan bahwa keputusan untuk menghentikan tes bukan hanya keputusannya sendiri, yang menunjukkan bahwa hal itu kemungkinan berasal dari kantor Perdana Menteri. "Kami pasti menerima instruksi dari kementerian-kementerian," ujarnya saat ditanya siapa yang pada akhirnya menghentikan program anti-doping tersebut.
Ironisnya, Buffet menjadi figur terdepan dalam gerakan anti-doping tak lama setelah turnamen itu. Pada 1999, ia memperjuangkan undang-undang besar pertama yang mengatur perlawanan terhadap doping di Prancis. Ia menjelaskan perubahan sikap ini dengan mengatakan, "Dan setelah Piala Dunia, kami melanjutkan kembali perjuangan itu."
Sang menteri sebelumnya mengaku berada di bawah "berbagai macam tekanan" selama persiapan menuju 1998, tetapi komentar terbarunya menandai pertama kalinya ia mengakui telah secara aktif memfasilitasi penangguhan aturan yang kemudian ia bantu kodifikasikan ke dalam undang-undang.
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Warisan di bawah sorotan
Dampak dari pengakuan ini langsung terasa di Prancis, tempat kemenangan 1998 dipandang sebagai momen fondasional bagi tim nasional modern. Kesaksian bersumpah Buffet sebelumnya kini berada dalam sorotan, karena ia sebelumnya mengatakan kepada Senat: "Kami tidak pernah memberikan arahan seperti itu."
Waktu penayangan dokumenter ini juga bertepatan dengan periode transisi bagi Prancis, karena bayang-bayang generasi 1998 terus membayangi susunan tim saat ini. Sementara figur-figur legendaris era itu, seperti Zidane dan Deschamps, telah beralih ke manajemen, pengungkapan administratif ini memberikan sudut pandang baru terhadap lingkungan yang membentuk pencapaian terbesar mereka sebagai pemain.
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