Mantan manajer Tottenham, Ange Postecoglou, mendapatkan pekerjaan baru di dunia sepak bola saat ia mengunjungi Anfield untuk tugas besar pertamanya
Postecoglou kembali ke panggung elit bersama UEFA
Postecoglou secara resmi kembali ke panggung sepak bola setelah ditunjuk sebagai Pengamat Teknis UEFA. Mantan manajer Tottenham dan Nottingham Forest ini, yang telah menjauh dari pinggir lapangan sejak akhir 2025, kini menjabat dalam kapasitas analitis tingkat tinggi yang bertujuan membantu badan pengatur sepak bola Eropa mengidentifikasi tren taktis dalam permainan modern.
Pria asal Australia ini secara resmi memulai tugasnya pada Januari 2026, bergabung dengan panel pakar taktik terkemuka yang mencakup Southgate, Roberto Martinez, dan Solskjaer. Transisinya dari pinggir lapangan ke ruang direktur membuatnya tetap berada di pusat Liga Champions dan kompetisi elit lainnya.
Pujian atas strategi lini tengah Liverpool
Untuk tugas besar pertamanya, Postecoglou kembali ke Anfield—markas klub yang sejak kecil sudah ia dukung. Ia ditugaskan untuk menganalisis secara mendalam leg kedua perempat final Liga Champions Liverpool melawan Paris Saint-Germain. Meskipun pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan 0-2 bagi The Reds, laporan teknis Postecoglou menyoroti beberapa hal positif di lini pertahanan.
Dalam analisisnya, Postecoglou mencatat: "Pendekatan Liverpool adalah, 'Kami akan mempertahankan formasi kami, tetapi di dalam formasi itu, kami akan menerapkan pertahanan man-to-man begitu tekanan dimulai'. Poin utamanya adalah bahwa terkadang ketika orang menyebut pertahanan man-to-man, mereka mengartikannya sebagai, 'Mereka semua memiliki pemain tertentu yang harus dijaga,' sedangkan aspek zonal dari hal ini berarti tidak ada pemain tertentu yang dijaga oleh Liverpool. Ada pemain tertentu di area mereka yang dijaga."
Kembalinya Anfield memicu perbincangan di kalangan penggemar
Kehadiran Postecoglou di tribun langsung memicu kehebohan di media sosial di kalangan pendukung setia Liverpool. Mengingat kedekatannya dengan klub tersebut sejak lama dan tekanan yang saat ini dihadapi manajer Arne Slot, beberapa penggemar tak bisa menahan diri untuk berspekulasi mengenai kehadirannya. Namun, badan pengurus menekankan bahwa kunjungan tersebut murni bersifat profesional dan sepenuhnya merupakan bagian dari mandatnya di UEFA.
Laporan pria berusia 60 tahun ini akan menjadi bagian dari tinjauan teknis resmi UEFA untuk musim 2025-26, yang akan memberikan data dan wawasan kepada para pelatih di seluruh benua tentang bagaimana tim-tim papan atas Eropa menyesuaikan struktur mereka dalam pertandingan sistem gugur yang berisiko tinggi.
Postecoglou menargetkan tugas-tugas terakhir pada musim 2025-26 dalam peran analitis
Seiring dengan bergulirnya Liga Champions ke babak semifinal, Postecoglou diperkirakan akan bertugas di berbagai stadion besar di Eropa untuk menyelesaikan evaluasi musim ini. Perannya dalam panel Pengamat Teknis UEFA dipandang sebagai jembatan penting antara dunia kepelatihan aktif dan studi akademis mengenai sepak bola. Bagi Liverpool, fokus kini beralih ke upaya keras untuk finis di empat besar guna memastikan mereka kembali berlaga di kompetisi yang saat ini sedang dianalisis oleh Postecoglou.