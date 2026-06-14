Mancini secara resmi mengumumkan berakhirnya petualangannya di Timur Tengah. Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya, mantan manajer Inter Milan dan Manchester City itu mengucapkan selamat tinggal kepada para pendukung Al-Sadd, sekaligus mengonfirmasi kabar bahwa ia tidak lagi terlibat dalam proyek kepelatihan klub tersebut setelah meraih sejumlah prestasi gemilang di kancah domestik.

"Halo semuanya, saya membuat video ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Al-Sadd yang telah mendukung kami sepanjang tahun dan yang memungkinkan kami untuk naik peringkat hingga akhirnya memenangkan liga. Terima kasih kepada klub dan para direkturnya yang telah membantu saya dan staf saya beradaptasi," kata Mancini.