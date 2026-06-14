Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan manajer pemenang Liga Premier akan menangani tim nasional Italia setelah meninggalkan Qatar
Acara perpisahan resmi untuk Al-Sadd
Mancini secara resmi mengumumkan berakhirnya petualangannya di Timur Tengah. Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya, mantan manajer Inter Milan dan Manchester City itu mengucapkan selamat tinggal kepada para pendukung Al-Sadd, sekaligus mengonfirmasi kabar bahwa ia tidak lagi terlibat dalam proyek kepelatihan klub tersebut setelah meraih sejumlah prestasi gemilang di kancah domestik.
"Halo semuanya, saya membuat video ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Al-Sadd yang telah mendukung kami sepanjang tahun dan yang memungkinkan kami untuk naik peringkat hingga akhirnya memenangkan liga. Terima kasih kepada klub dan para direkturnya yang telah membantu saya dan staf saya beradaptasi," kata Mancini.
Penghormatan kepada para pemain & menanti Piala Dunia
Meskipun terus-menerus dikaitkan dengan rumor kepindahan ke posisi pelatih timnas Italia, Mancini ingin menyampaikan pesan terakhirnya kepada para mantan pemainnya dan timnas Qatar yang sedang berlaga di Piala Dunia. Pelatih tersebut menekankan nilai kemanusiaan dari kelompok yang ia temui selama bertugas di luar negeri, yang sekali lagi menunjukkan kemampuannya dalam membangun ikatan yang kuat di ruang ganti.
Mancini kemudian menambahkan: "Terima kasih kepada para pemain hebat saya, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan atas dedikasi mereka yang selalu memberikan segalanya untuk tim. Dan terakhir, semoga sukses untuk tim nasional Qatar, yang hari ini memulai perjalanan mereka menuju Piala Dunia. Terima kasih banyak, kalian akan selalu ada di hati saya."
Bangku cadangan Azzurri sudah menanti
Kini setelah Mancini bebas dari ikatan kontrak, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dapat mempercepat upayanya untuk membawanya kembali sebagai pelatih tim nasional Italia. Setelah berusaha menghindari wartawan dalam beberapa pekan terakhir dengan pernyataan-pernyataan yang samar, sang pelatih kini tampaknya siap kembali menerima tantangan untuk memimpin Italia, terutama setelah tanggapannya yang singkat dan tergesa-gesa terkait hal tersebut.
Bahkan, beberapa hari yang lalu, Mancini mengelak dari pertanyaan tentang masa depannya dengan jawaban singkat: "Saya, pelatih Italia? Maaf, tapi saya harus pergi makan malam." Posisi pelatih Italia saat ini kosong setelah pengunduran diri Gennaro Gattuso akibat kegagalan Azzurri lolos ke Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Kembali ke Italia setelah kesuksesan di Euro 2020
Karier Mancini dipenuhi dengan berbagai kesuksesan, mulai dari gelar juara Liga Premier yang diraihnya secara dramatis bersama Man City hingga kemenangan di Wembley bersama Azzurri pada Euro 2020. Pengalaman internasionalnya dianggap sangat penting untuk memulai era kesuksesan baru dan mengembalikan tim nasional ke puncak sepak bola dunia setelah kekecewaan yang dialami baru-baru ini dalam kualifikasi Piala Dunia.
Sebelum bertugas di Qatar, Mancini pindah ke Teluk untuk memimpin tim nasional Arab Saudi, sebuah langkah yang diambil setelah kepergiannya yang mengejutkan dari jabatan pelatih Italia. Namun, perjalanannya bersama Arab Saudi tidak berjalan mulus, dan ia dipecat setelah hasil imbang tanpa gol melawan Bahrain.