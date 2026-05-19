Mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, diprediksi akan bergabung dengan klub pemenang Liga Champions dua kali dalam peran manajerial pertamanya sejak hengkang dari Old Trafford
Amorim menjadi sorotan saat Benfica bersiap melakukan pergantian manajer
Amorim hampir kembali ke dunia kepelatihan setelah dipecat oleh Man Utd pada Januari lalu. Pria berusia 41 tahun ini menganggur sejak kepergiannya dari Old Trafford, namun kini sedang dipertimbangkan untuk menggantikan Mourinho di Benfica. Menurut The Sun, klub raksasa Portugal tersebut memandang Amorim sebagai kandidat terkuat untuk memimpin tim.
Meskipun mengalami kesulitan di Inggris, reputasinya tetap kuat di Portugal berkat masa jabatannya yang sukses bersama Sporting CP. Lowongan di Estadio da Luz muncul karena Mourinho dilaporkan akan pindah ke Real Madrid. Oleh karena itu, Benfica telah mulai merencanakan musim depan dengan Amorim dipandang sebagai pilihan utama untuk memimpin tim.
Mourinho dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Mourinho akan kembali ke Real Madrid setelah berhasil mencatatkan musim liga tanpa kekalahan bersama Benfica. Meskipun mencatatkan rekor tersebut, klub tersebut finis di posisi ketiga klasemen dan gagal lolos ke babak kualifikasi Liga Champions.
Setelah kurang dari setahun memimpin di Lisbon, Mourinho dilaporkan telah didekati oleh presiden Real Madrid, Florentino Perez, untuk memimpin klub raksasa Spanyol tersebut. Perkembangan ini telah memicu perombakan manajerial yang berpotensi membuka peluang bagi Amorim untuk mengambil alih posisi di Benfica.
Lingkungan yang sudah tak asing lagi bagi mantan pelatih United
Kepindahan ke Benfica akan memiliki makna tersendiri bagi Amorim. Selama kariernya sebagai pemain, ia membela klub asal Lisbon tersebut dan pensiun di sana pada 2017 saat Rui Costa menjabat sebagai direktur olahraga. Amorim kemudian membangun reputasinya sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa, dengan menjuarai liga Portugal dua kali bersama Sporting pada 2021 dan 2024. Ia juga mengangkat trofi Piala Liga Portugal dua kali bersama Sporting setelah sebelumnya memenangkan kompetisi tersebut bersama Braga pada 2020. Costa, yang kini menjabat sebagai presiden klub, diyakini tetap menjadi pengagum berat Amorim, dan hubungan tersebut dianggap menjadi faktor utama di balik minat Benfica untuk menunjuknya.
Amorim bertekad untuk bangkit kembali setelah masa-masa sulit di Liga Premier
Masa jabatan Amorim di Manchester United berakhir akibat ketegangan internal dan hasil yang kurang memuaskan. Manajer tersebut dipecat tak lama setelah Tahun Baru, menyusul hasil imbang melawan Leeds di Liga Premier. Selama bertugas di Old Trafford, ia memimpin 63 pertandingan, dengan 25 kemenangan dan 23 kekalahan. Kembalinya ke Portugal bersama Benfica kini dapat memberi Amorim kesempatan untuk membangun kembali karier kepelatihannya di lingkungan yang lebih familiar.