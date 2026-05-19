Mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, diprediksi akan bergabung dengan klub pemenang Liga Champions dua kali dalam peran manajerial pertamanya sejak hengkang dari Old Trafford

Amorim hampir kembali ke dunia kepelatihan setelah dipecat oleh Man Utd pada Januari lalu. Pria berusia 41 tahun ini menganggur sejak kepergiannya dari Old Trafford, namun kini sedang dipertimbangkan untuk menggantikan Mourinho di Benfica. Menurut The Sun, klub raksasa Portugal tersebut memandang Amorim sebagai kandidat terkuat untuk memimpin tim.

Meskipun mengalami kesulitan di Inggris, reputasinya tetap kuat di Portugal berkat masa jabatannya yang sukses bersama Sporting CP. Lowongan di Estadio da Luz muncul karena Mourinho dilaporkan akan pindah ke Real Madrid. Oleh karena itu, Benfica telah mulai merencanakan musim depan dengan Amorim dipandang sebagai pilihan utama untuk memimpin tim.