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Mantan manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, berpeluang kembali secara mengejutkan ke dunia kepelatihan sepak bola Inggris
Solskjaer diincar untuk mengisi posisi kosong di Portman Road
Ipswich Town sedang mempertimbangkan langkah berani untuk merekrut Solskjaer, menurut BBC, seiring persiapan mereka kembali ke kasta tertinggi. Pelatih asal Norwegia itu telah menjauh dari sorotan sejak meninggalkan Besiktas musim panas lalu dan dikabarkan sangat ingin menghadapi tantangan baru di Inggris. Solskjaer sebelumnya menghabiskan tiga tahun di Old Trafford, di mana ia berhasil membawa Setan Merah finis di posisi kedua pada musim 2020-21.
Kaitan dengan “Tractor Boys” ini terasa sangat relevan setelah Kieran McKenna mengonfirmasi kepergiannya dari klub, hanya beberapa minggu setelah memastikan kembalinya klub ke Liga Premier. McKenna pernah menjabat sebagai asisten Solskjaer selama mereka bekerja sama di Manchester United, sehingga tercipta hubungan langsung antara sang pahlawan yang hengkang dan calon pelatih baru tersebut.
- Getty Images Sport
O'Neil juga masuk dalam daftar calon
Meskipun Solskjaer merupakan nama yang sering menghiasi berita utama, ia bukanlah satu-satunya kandidat yang sedang dibahas oleh petinggi Ipswich. Gary O'Neil, yang saat ini menangani Strasbourg, juga sedang dipertimbangkan secara serius. O'Neil telah membangun reputasi yang kuat sebagai manajer berkat pengalamannya di Bournemouth dan Wolves, dan ia sudah memiliki hubungan kerja sama dengan direktur eksekutif Ipswich, Mark Ashton, sejak mereka sama-sama berada di Bristol City.
Strasbourg dilaporkan sangat ingin mempertahankan O'Neil, yang bergabung dengan klub Prancis tersebut pada Januari lalu, namun godaan untuk kembali ke Liga Premier bersama Ipswich mungkin sulit untuk ditolak. Para pengambil keputusan di klub sangat ingin menunjuk seorang manajer yang mampu mempertahankan momentum yang telah dibangun selama beberapa musim terakhir.
Pencarian pengganti McKenna
Kosongnya posisi manajer di Portman Road menjadi pukulan telak bagi para pendukung klub, yang semula berharap McKenna akan memimpin mereka kembali ke kasta tertinggi sepak bola. Pria berusia 40 tahun itu memutuskan untuk mundur meskipun telah mencatatkan berbagai prestasi selama memimpin klub. Meskipun sempat santer dikabarkan akan mengambil alih jabatan di Fulham, McKenna telah mengklarifikasi bahwa keputusannya untuk mundur didorong oleh keinginan untuk mengisi ulang energi.
Dalam pernyataan perpisahannya, McKenna mengatakan: "Saya merasa ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mundur. Saya melakukannya dengan rasa bangga yang besar atas kemajuan luar biasa yang telah kami raih, serta dengan harapan dan optimisme yang besar untuk masa depan klub." Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang signifikan, karena ia adalah sosok yang bertanggung jawab membawa tim ini dari dasar klasemen League One kembali ke divisi utama.
- Getty Images Sport
Perjalanan Solskjaer Kembali ke Puncak
Bagi Solskjaer, ini merupakan peluang besar untuk membuktikan kemampuannya di luar sorotan tajam Manchester United. Setelah meninggalkan Setan Merah pada 2021, ia mengambil jeda sebelum menjalani masa tugas singkat di Turki. Menariknya, ia dilaporkan sempat dipertimbangkan untuk kembali ke Old Trafford musim lalu, namun pada akhirnya terlewatkan karena klub lebih memilih Michael Carrick saat mencari arah baru.
Ipswich menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda. Klub ini menjadi yang pertama sejak Southampton pada 2012 yang berhasil meraih promosi berturut-turut dari divisi ketiga ke Liga Premier di bawah bimbingan McKenna, dan ekspektasi terhadapnya pun akan sangat tinggi. Baik Solskjaer maupun O'Neil yang mengambil alih kendali, mereka akan mewarisi skuad yang telah membuktikan kemampuannya untuk meraih kemenangan di bawah tekanan tertinggi.