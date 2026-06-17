Mantan manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, berpeluang kembali secara mengejutkan ke dunia kepelatihan sepak bola Inggris

Ipswich Town sedang mempertimbangkan langkah berani untuk merekrut Solskjaer, menurut BBC, seiring persiapan mereka kembali ke kasta tertinggi. Pelatih asal Norwegia itu telah menjauh dari sorotan sejak meninggalkan Besiktas musim panas lalu dan dikabarkan sangat ingin menghadapi tantangan baru di Inggris. Solskjaer sebelumnya menghabiskan tiga tahun di Old Trafford, di mana ia berhasil membawa Setan Merah finis di posisi kedua pada musim 2020-21.

Kaitan dengan “Tractor Boys” ini terasa sangat relevan setelah Kieran McKenna mengonfirmasi kepergiannya dari klub, hanya beberapa minggu setelah memastikan kembalinya klub ke Liga Premier. McKenna pernah menjabat sebagai asisten Solskjaer selama mereka bekerja sama di Manchester United, sehingga tercipta hubungan langsung antara sang pahlawan yang hengkang dan calon pelatih baru tersebut.



