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Mantan manajer Liverpool, Arne Slot, menolak tawaran dari klub Liga Premier untuk menjadi manajer
Pemain asal Belanda itu menolak tawaran pindah ke London
Menurut laporan dari talkSPORT, Slot telah menolak tawaran dari Fulham untuk mengambil alih jabatan manajer di London Barat. The Cottagers sedang gencar mencari pengganti Silva, yang akan meninggalkan klub untuk bergabung dengan raksasa Portugal, Benfica.
Slot menjadi tersedia setelah dipecat oleh Liverpool hanya setahun setelah membawa mereka meraih gelar Liga Premier, dengan Andoni Iraola segera ditunjuk sebagai penggantinya di Anfield.
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Slot diproyeksikan untuk peran internasional
Meskipun baru-baru ini dipecat setelah musim tanpa gelar, mantan pelatih Feyenoord itu dilaporkan tidak menyimpan dendam terkait kepergiannya yang mendadak dari Merseyside.
Menilai pola pikir manajer saat ini dan masa depannya dalam jangka panjang di bangku cadangan, jurnalis sepak bola Belanda Marcel van der Kraan mengatakan kepada talkSPORT: "Jika Ronald Koeman mundur setelah Piala Dunia… ada lowongan di tim nasional Belanda. Saya pikir Arne Slot sangat, sangat tertarik dengan itu; dia mungkin kandidat yang ideal.
"Dia bisa menerapkan gaya sepak bola Belanda – gaya permainan yang mengutamakan umpan dan serangan, apa pun sebutannya. Saya pikir orang-orang Belanda akan senang memilikinya."
Pemecatan itu didahului oleh investasi besar-besaran
Kepergian Slot dari Anfield menandai berakhirnya masa jabatannya yang penuh pasang surut, di mana ia berhasil memenangkan 66 dari 113 pertandingan yang dipimpinnya. Musim keduanya terbukti sangat mengecewakan; meski menjadi motor di balik jendela transfer musim panas yang besar—di mana klub menghabiskan hampir £450 juta—Liverpool hanya finis di peringkat kelima Liga Premier dan gagal meraih gelar juara. Meskipun pindah ke AC Milan masih menjadi kemungkinan, tampaknya peran di level internasional lebih menjadi pilihan sang pelatih.
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Cottagers membidik target-target alternatif
Dengan Slot yang secara resmi tersingkir dari persaingan, Fulham harus beralih ke kandidat alternatif untuk menjalani proses perombakan tim menjelang musim panas. Manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, tampaknya masih tertarik dengan posisi tersebut, meskipun untuk mendapatkan jasanya diperlukan pembayaran klausul pelepasan sebesar £8 juta.
Sementara itu, target lain, Thomas Frank, telah mengundurkan diri dari persaingan, sehingga klub London tersebut berada di bawah tekanan untuk segera menyelesaikan penunjukan sebelum jendela transfer musim panas semakin ramai.