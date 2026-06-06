Mantan manajer Liverpool, Arne Slot, menolak tawaran dari klub Liga Premier untuk menjadi manajer

Meskipun baru-baru ini dipecat setelah musim tanpa gelar, mantan pelatih Feyenoord itu dilaporkan tidak menyimpan dendam terkait kepergiannya yang mendadak dari Merseyside.

Menilai pola pikir manajer saat ini dan masa depannya dalam jangka panjang di bangku cadangan, jurnalis sepak bola Belanda Marcel van der Kraan mengatakan kepada talkSPORT: "Jika Ronald Koeman mundur setelah Piala Dunia… ada lowongan di tim nasional Belanda. Saya pikir Arne Slot sangat, sangat tertarik dengan itu; dia mungkin kandidat yang ideal.

"Dia bisa menerapkan gaya sepak bola Belanda – gaya permainan yang mengutamakan umpan dan serangan, apa pun sebutannya. Saya pikir orang-orang Belanda akan senang memilikinya."