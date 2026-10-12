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Mantan manajer Liga Primer Inggris “tertarik” menangani Manchester United saat tekanan terhadap Michael Carrick meningkat di Old Trafford
Tekanan kian besar di Old Trafford
United tetap membuka berbagai opsi setelah mengawali musim Liga Primer Inggris dengan sulit. Howe dilaporkan tertarik mengambil alih kursi manajer di Old Trafford jika klub memutuskan untuk memecat Carrick.
Menurut Football Insider, manajer berusia 48 tahun itu bersedia berbicara dengan petinggi United jika posisi tersebut lowong. Howe saat ini tidak terikat dengan klub mana pun setelah meninggalkan Newcastle pada musim panas.
Sejauh ini, Carrick menjalani musim yang mengecewakan sebagai manajer, dengan timnya berada di peringkat ke-13 klasemen. United baru mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan pertama mereka di liga, yang terakhir berupa hasil imbang 1-1 melawan Tottenham.
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Howe menilai United sebagai prospek menarik
Meski sorotan semakin tajam, Manchester United tidak berencana segera mengganti manajer. Petinggi klub ingin memberi Carrick kesempatan untuk membalikkan keadaan dan menghindari pemecatan yang terburu-buru pada fase awal musim.
Namun, Howe tetap menjadi opsi cadangan yang kuat. Pelatih asal Inggris itu disebut memandang pekerjaan sebagai manajer Manchester United sebagai peluang yang sangat menarik saat mempertimbangkan langkah berikutnya dalam kariernya.
Para pejabat Manchester United dilaporkan menilai Howe sebagai calon pengganti yang sangat potensial. Mereka menghargai pengalamannya yang luas di Liga Primer dan pengalaman di Liga Champions yang ia peroleh selama berkarier di wilayah timur laut.
Rekam jejak yang terbukti di Liga Primer Inggris
Howe memiliki reputasi mentereng setelah membawa perubahan besar selama menangani klub yang bermarkas di St James' Park. Ia mengambil alih pada 2021 ketika klub itu menghadapi ancaman degradasi serius dan berhasil membalikkan nasibnya sepenuhnya.
Selama masa kepemimpinannya, Howe membawa mantan timnya ke Liga Champions dan mempersembahkan trofi domestik utama pertama mereka dalam 70 tahun. Ia akhirnya hengkang pada musim panas ini, dengan Matthias Jaissle menggantikannya.
- Getty
Carrick perlu segera membalikkan keadaan
Untuk saat ini, Carrick masih mendapat dukungan dari jajaran direksi. Ia memperoleh jabatan manajer permanen setelah berhasil membawa United kembali ke Liga Champions musim lalu, yang memberinya modal kepercayaan penting.
Para petinggi klub meyakini ia layak diberi waktu untuk mengatasi keterpurukan saat ini dan menemukan kembali performa musim lalu. Memecatnya setelah hanya enam pertandingan liga untuk saat ini dinilai terlalu dini.
Namun, jika performa tidak meningkat drastis dalam beberapa pekan mendatang, pimpinan INEOS bisa menghadapi keputusan yang sangat sulit, sementara manajer yang sudah teruji seperti Howe menanti kesempatan.
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