Mantan manajer Liga Primer Inggris “tertarik” menangani Manchester United saat tekanan terhadap Michael Carrick meningkat di Old Trafford

United tetap membuka berbagai opsi setelah mengawali musim Liga Primer Inggris dengan sulit. Howe dilaporkan tertarik mengambil alih kursi manajer di Old Trafford jika klub memutuskan untuk memecat Carrick.

Menurut Football Insider, manajer berusia 48 tahun itu bersedia berbicara dengan petinggi United jika posisi tersebut lowong. Howe saat ini tidak terikat dengan klub mana pun setelah meninggalkan Newcastle pada musim panas.

Sejauh ini, Carrick menjalani musim yang mengecewakan sebagai manajer, dengan timnya berada di peringkat ke-13 klasemen. United baru mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan pertama mereka di liga, yang terakhir berupa hasil imbang 1-1 melawan Tottenham.