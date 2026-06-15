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Mantan manajer Lens, Pierre Sage, menandatangani kontrak tiga tahun bersama Crystal Palace untuk menggantikan Oliver Glasner
Sebuah era baru dimulai di Selhurst Park
Crystal Palace telah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih kepala Lens, Sage, untuk menjadi manajer baru klub tersebut. Menurut laporan dari The Athletic, pria berusia 47 tahun itu telah mengikat masa depannya bersama klub asal London Selatan tersebut melalui kontrak berdurasi tiga tahun, seiring upaya klub untuk memasuki babak baru setelah periode prestasi bersejarah di bawah kepemimpinan Glasner.
Pria asal Prancis ini telah mendapatkan izin kerja dan dijadwalkan untuk mulai bertugas pada 6 Juli. Jadwal ini memungkinkannya untuk menyesuaikan diri di London Selatan sebelum skuad tim utama kembali untuk memulai latihan pramusim pada 10 Juli. Sage, yang telah membangun karier yang beragam termasuk peran sebagai direktur teknis dan pencari bakat, kini siap untuk menguji ketajaman taktisnya di Liga Premier.
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Menggantikan pemenang beruntun
Sage tiba di Selhurst Park untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh manajer Glasner yang hengkang, yang meninggalkan klub setelah masa jabatan yang sukses yang berpuncak pada gelar juara Conference League. Fondasi yang ditinggalkan sangat kokoh, dengan klub masih bersemangat berkat prestasi mereka di kompetisi Eropa baru-baru ini dan harapan untuk berlaga di Liga Europa musim depan.
Meskipun kepergian Glasner menandai berakhirnya era yang dipenuhi trofi, termasuk kesuksesan di Piala FA pada 2025, penunjukan Sage dirancang untuk memberikan kesinambungan dan ide-ide taktis yang segar. Ia akan didampingi oleh asisten tepercaya dari Lens, Jamal Alioui, sementara klub telah mengonfirmasi bahwa pelatih yang ada saat ini, Paddy McCarthy dan Andy Quy, akan tetap menjadi bagian dari tim utama untuk memastikan transisi yang mulus bagi para pemain.
Kenaikan yang bersejarah di Prancis
Nilai pasar pelatih berusia 47 tahun ini melonjak pesat berkat penampilannya yang mengesankan di Ligue 1. Sebelum menangani Lens, pengalaman Sage sebagai manajer tim senior hanya sebatas masa tugas selama satu tahun bersama Lyon antara tahun 2024 dan 2025. Namun, kepindahannya ke Lens pada musim panas 2025-lah yang benar-benar menarik perhatian para pencari bakat Liga Premier.
Selama berkarier di Lens, Sage membawa klub tersebut meraih posisi kedua yang menakjubkan di Ligue 1, hanya tertinggal enam poin dari juara Eropa dua kali berturut-turut, Paris Saint-Germain. Yang lebih mengesankan lagi, ia memimpin tim Prancis tersebut meraih gelar Coupe de France pertama mereka, mengalahkan Nice di final untuk mengukir namanya dalam buku sejarah klub sebelum pindah ke Inggris.
- AFP
Mewujudkan impian bermain di Liga Premier
Bagi Sage, kepindahannya ke Crystal Palace merupakan penegasan dari ambisi yang telah lama ia pendam. Dalam wawancara dengan The Athletic pada April 2025, pelatih asal Prancis itu secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk melatih di kasta tertinggi sepak bola Inggris, menyebutnya sebagai "mimpinya" dan menggambarkan Inggris sebagai "negara terbaik" untuk sepak bola, sekaligus memuji kualitas keseluruhan Liga Premier.
Kini ia memasuki pekerjaan dengan ekspektasi yang tinggi. Meskipun kehilangan pemain kunci seperti Eberechi Eze dan Marc Guehi belakangan ini, dewan direksi Palace yakin Sage adalah sosok yang tepat untuk memimpin skuad yang telah menunjukkan kemampuannya bersaing memperebutkan trofi. Dengan kontrak tiga tahun di tangannya, manajer baru ini akan memiliki waktu untuk menerapkan filosofinya dan memimpin The Eagles dalam kampanye Liga Europa mendatang.