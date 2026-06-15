Mantan manajer Lens, Pierre Sage, menandatangani kontrak tiga tahun bersama Crystal Palace untuk menggantikan Oliver Glasner

Crystal Palace telah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih kepala Lens, Sage, untuk menjadi manajer baru klub tersebut. Menurut laporan dari The Athletic, pria berusia 47 tahun itu telah mengikat masa depannya bersama klub asal London Selatan tersebut melalui kontrak berdurasi tiga tahun, seiring upaya klub untuk memasuki babak baru setelah periode prestasi bersejarah di bawah kepemimpinan Glasner.

Pria asal Prancis ini telah mendapatkan izin kerja dan dijadwalkan untuk mulai bertugas pada 6 Juli. Jadwal ini memungkinkannya untuk menyesuaikan diri di London Selatan sebelum skuad tim utama kembali untuk memulai latihan pramusim pada 10 Juli. Sage, yang telah membangun karier yang beragam termasuk peran sebagai direktur teknis dan pencari bakat, kini siap untuk menguji ketajaman taktisnya di Liga Premier.



