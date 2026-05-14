Mantan manajer Leeds mengklaim bahwa Sir Alex Ferguson merekomendasikannya sebagai pengganti di Manchester United

O'Leary adalah salah satu manajer muda paling menjanjikan di Liga Premier pada awal milenium ini, setelah membawa Leeds United ke semifinal Liga Champions. Prestasi yang diraihnya di Elland Road tidak luput dari perhatian Ferguson, yang sedang mencari penerus yang layak menjelang rencana pensiunnya 25 tahun lalu.

Berbicara di acara 'Stick to Football' di The Overlap, O'Leary yang kini berusia 68 tahun mengonfirmasi bahwa namanya secara resmi masuk dalam daftar calon untuk memimpin Setan Merah. "Michael Kennedy [pengacara saya] memang membicarakannya," kata O'Leary saat ditanya apakah United telah menghubunginya. "Alex merekomendasikan sekitar tiga orang atau semacamnya. Tidak pernah ada perkembangan lebih lanjut dari itu. Salah satu dari yang terpilih, ya."