AFP
Mantan manajer Leeds mengklaim bahwa Sir Alex Ferguson merekomendasikannya sebagai pengganti di Manchester United
Rekomendasi dari seorang legenda
O'Leary adalah salah satu manajer muda paling menjanjikan di Liga Premier pada awal milenium ini, setelah membawa Leeds United ke semifinal Liga Champions. Prestasi yang diraihnya di Elland Road tidak luput dari perhatian Ferguson, yang sedang mencari penerus yang layak menjelang rencana pensiunnya 25 tahun lalu.
Berbicara di acara 'Stick to Football' di The Overlap, O'Leary yang kini berusia 68 tahun mengonfirmasi bahwa namanya secara resmi masuk dalam daftar calon untuk memimpin Setan Merah. "Michael Kennedy [pengacara saya] memang membicarakannya," kata O'Leary saat ditanya apakah United telah menghubunginya. "Alex merekomendasikan sekitar tiga orang atau semacamnya. Tidak pernah ada perkembangan lebih lanjut dari itu. Salah satu dari yang terpilih, ya."
Keputusan balik arah Ferguson yang terkenal terkait pensiunnya
Meskipun O'Leary masuk dalam daftar calon, penunjukan tersebut tak pernah terwujud karena Ferguson, seperti yang sudah diketahui banyak orang, berubah pikiran untuk meninggalkan klub. Alih-alih mundur pada tahun 2002, pelatih legendaris asal Skotlandia itu tetap bertahan di bangku cadangan selama 11 tahun berikutnya, dan akhirnya pensiun pada tahun 2013 setelah mengamankan gelar Liga Premier ke-13-nya.
Karier O'Leary mengambil jalan yang berbeda setelah kesempatan yang terlewatkan di Old Trafford. Dia dipecat oleh Leeds pada tahun 2002, hanya setahun setelah prestasi heroik mereka di Eropa, karena situasi keuangan klub mulai memburuk. Meskipun tidak terjalin hubungan dengan United, pria asal Irlandia ini tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah persaingan Roses antara kedua klub.
Saran untuk Michael Carrick
Pembicaraan pun secara alami beralih ke situasi terkini di United, di mana manajer sementara Michael Carrick telah menunjukkan performa yang mengesankan. O'Leary membandingkan perjalanan karier Carrick saat ini dengan kariernya sendiri di Leeds United, di mana ia awalnya menjabat sebagai asisten manajer George Graham sebelum mengambil alih sebagai manajer sementara setelah kepergian Graham dan akhirnya mendapatkan posisi tersebut secara permanen. Berdasarkan pengalaman tersebut, ia memberikan peringatan tentang betapa besarnya tanggung jawab yang harus dipikul begitu status sementara dicabut.
O'Leary mencatat: "Mengenai Michael, saya rasa mereka tidak akan pernah memberinya pekerjaan itu karena saya pikir mereka menganggap dia hanya akan datang, melakukan tugasnya untuk kami, dan kami akan mencari orang lain, tetapi sekarang situasinya telah berubah drastis."
Kenyataan di kursi panas Old Trafford
Mantan manajer Leeds itu memperingatkan bahwa menangani klub sekelas United membutuhkan tingkat keteguhan hati yang berbeda dibandingkan dengan tugas sementara. O'Leary menekankan bahwa tuntutan sehari-hari serta jadwal padat kompetisi Eropa dan domestik bisa menjadi kejutan bahkan bagi kandidat yang paling siap sekalipun.
"Tapi saya ingin mengatakan kepada Michael sekarang bahwa, meskipun dia mengira dirinya adalah manajer Man United, ketika Anda mendapatkannya secara resmi dan ketika Anda diberitahu hal itu, lalu Anda harus memainkan pertandingan tengah pekan dan harus membuat semua keputusan lain ini, itu adalah hal yang lebih besar. Dan Man United, tidak ada yang lebih besar dari itu," O'Leary menyimpulkan.