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Mantan manajer Chelsea, Liam Rosenior, diprediksi akan kembali ke dunia kepelatihan di Ligue 1 seiring dengan telah ditetapkan tanggal pengumuman resminya
Kembalinya Rosenior ke Prancis
Rosenior semakin dekat untuk kembali ke bangku cadangan bersama klub Ligue 1, Paris FC, meskipun pengumuman resminya mengalami sedikit penundaan. Awalnya dijadwalkan diumumkan pada Rabu ini, namun menurut L'Équipe, konfirmasi penunjukannya kini ditunda hingga 9 Juli.
Pelatih asal Inggris ini bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Prancis, mengingat ia pernah melatih Strasbourg sebelum pindah ke Liga Premier. Kini, ia siap menggantikan Antoine Kombouare di Stade Jean-Bouin saat klub asal Paris tersebut berupaya mengambil arah baru setelah menjalani musim yang relatif stabil di kasta tertinggi.
- AFP
Akhir perjalanan bagi Kombouare
Kombouare, yang mengambil alih tim pada 22 Februari tahun ini, diperkirakan akan hengkang meskipun telah membawa klub finis di peringkat ke-11. Meskipun mantan pelatih Paris Saint-Germain dan Nantes ini berhasil menyelamatkan tim dari ancaman degradasi—dengan finis 12 poin di atas zona play-off—dilaporkan telah terjadi ketegangan yang semakin meningkat antara sang manajer dan jajaran petinggi klub.
Kontrak pelatih veteran ini masih berlaku hingga 2027, namun masalah terkait kemungkinan perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji telah menghambat proses negosiasi. Pemilik klub dikabarkan semakin frustrasi dengan pendekatannya, sehingga membuka jalan bagi Rosenior untuk mengambil alih kendali saat mereka berupaya memperkuat posisi aman di papan tengah klasemen.
Tuntutan untuk era baru
Penundaan penunjukan Rosenior tampaknya terkait dengan tuntutan logistik seputar kedatangannya. Pelatih kelahiran Wandsworth ini dilaporkan meminta perombakan besar-besaran pada tim pendukung, dengan berupaya mendatangkan staf yang terdiri dari enam hingga delapan orang untuk mendukung visinya bagi klub.
Menanggapi tuntutan tersebut, klub telah menunda tanggal dimulainya kembali latihan pramusim hingga 9 Juli. Waktu tambahan ini dianggap penting bagi keluarga Arnault—pemegang saham berpengaruh di klub—untuk menyelesaikan komitmen keuangan yang diperlukan guna mendukung perubahan struktural ambisius yang diusulkan Rosenior.
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Mencari penebusan setelah Chelsea
Rosenior tiba di ibu kota Prancis dengan harapan dapat memulihkan reputasinya setelah pemecatan yang pahit dari Stamford Bridge. Masa jabatannya di Chelsea hanya berlangsung selama 106 hari sebelum ia dipecat pada 22 April, saat klub tersebut berada di peringkat ketujuh klasemen. Pemecatannya terjadi setelah rentetan hasil buruk berupa lima kekalahan beruntun di liga tanpa mencetak satu gol pun — yang menandai rentetan pertandingan tanpa kemenangan dan tanpa gol terburuk klub di liga sejak 1912.