Rosenior semakin dekat untuk kembali ke bangku cadangan bersama klub Ligue 1, Paris FC, meskipun pengumuman resminya mengalami sedikit penundaan. Awalnya dijadwalkan diumumkan pada Rabu ini, namun menurut L'Équipe, konfirmasi penunjukannya kini ditunda hingga 9 Juli.

Pelatih asal Inggris ini bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Prancis, mengingat ia pernah melatih Strasbourg sebelum pindah ke Liga Premier. Kini, ia siap menggantikan Antoine Kombouare di Stade Jean-Bouin saat klub asal Paris tersebut berupaya mengambil arah baru setelah menjalani musim yang relatif stabil di kasta tertinggi.