AFP
Diterjemahkan oleh
Mantan manajer Chelsea, Graham Potter, menandatangani kontrak baru dengan Swedia meskipun belum pernah memenangkan satu pertandingan pun dan harapan untuk lolos ke Piala Dunia masih belum pasti
Potter berkomitmen pada proyek jangka panjang.
Asosiasi Sepak Bola Swedia (Swedish FA) telah memberikan perpanjangan kontrak empat tahun yang mengejutkan kepada Potter, mengikatnya dengan tim nasional hingga 2030. Keputusan ini menimbulkan keheranan di kalangan dunia sepak bola, karena pelatih asal Inggris tersebut belum mencatatkan kemenangan sejak ditunjuk secara sementara pada Oktober lalu.
Masa jabatan Potter dimulai dengan lambat, termasuk kekalahan telak 4-1 dari Swiss dan hasil imbang 1-1 melawan Slovenia. Meskipun belum ada hasil yang memuaskan dan status kualifikasi Piala Dunia yang rapuh, federasi memilih stabilitas daripada mengganti kepemimpinan.
- AFP
Asosiasi Sepak Bola Swedia mendukung proses tersebut.
Hierarki federasi tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Potter adalah orang yang tepat untuk memimpin negara Skandinavia ini menuju era baru. Mereka telah memprioritaskan filosofi kepelatihan dan sifat kepemimpinannya di atas rentetan kekalahan dalam pertandingan kompetitif.
"Saya sangat senang dengan kelanjutan kolaborasi dengan Graham Potter, yang merupakan sosok yang solid dan kepemimpinannya saya hargai serta percayai sepenuhnya," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Swedia, Niclas Carlnen, kepada situs webresmi AsosiasiSepak Bola Swedia.
"Perspektif jangka panjang memberikan ketenangan pikiran bagi pemain dan manajer, serta kesempatan untuk menciptakan kontinuitas dalam aktivitas mereka dengan tujuan kejuaraan di masa depan. Tim nasional kami sangat penting bagi sepak bola Swedia dan bagi banyak orang di seluruh negeri. Kini kami menantikan tahun-tahun mendatang, tetapi yang terpenting, semoga musim panas Piala Dunia."
Lintasan penebusan di utara
Potter tiba di bangku cadangan Swedia dengan tujuan memperbaiki reputasinya yang tercoreng selama periode sulit di Premier League. Masa jabatannya di Chelsea berakhir secara tiba-tiba di bawah kepemimpinan Todd Boehly, dan masa jabatannya di West Ham berakhir dengan pemecatan setelah hanya memenangkan enam dari 25 pertandingan.
"Ini adalah hari yang sangat membanggakan bagi saya, hari yang sangat bahagia," kata Potter tentang perpanjangan kontrak. "Ini adalah kesempatan fantastis untuk melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Hal ini tidak mengubah apa pun dalam jangka pendek, karena kami ingin memenangkan dua pertandingan untuk lolos ke Piala Dunia. Setelah itu, menyenangkan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan semua pihak di sepak bola Swedia untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar istimewa."
- AFP
Pertandingan penentuan yang krusial menanti.
Swedia akan menghadapi momen krusial dalam dua pekan ke depan saat mereka berhadapan dengan Ukraina dalam laga play-off. Kemenangan di sana akan membuka jalan menuju final penentuan melawan Polandia atau Albania untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia mendatang.
Meskipun memiliki opsi seperti Alexander Isak dan Viktor Gyokeres di lini serang, Swedia mengalami kesulitan dalam performa, dengan hanya meraih satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Saat ini berada dalam momen kritis, Potter harus segera meraih kemenangan pertamanya untuk menghindari absen dari turnamen yang akan menodai kontrak jangka panjang barunya.
Iklan