Mantan manajer Chelsea, Graham Potter, menandatangani kontrak baru dengan Swedia meskipun belum pernah memenangkan satu pertandingan pun dan harapan untuk lolos ke Piala Dunia masih belum pasti

Hierarki federasi tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Potter adalah orang yang tepat untuk memimpin negara Skandinavia ini menuju era baru. Mereka telah memprioritaskan filosofi kepelatihan dan sifat kepemimpinannya di atas rentetan kekalahan dalam pertandingan kompetitif.

"Saya sangat senang dengan kelanjutan kolaborasi dengan Graham Potter, yang merupakan sosok yang solid dan kepemimpinannya saya hargai serta percayai sepenuhnya," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Swedia, Niclas Carlnen, kepada situs webresmi AsosiasiSepak Bola Swedia.

"Perspektif jangka panjang memberikan ketenangan pikiran bagi pemain dan manajer, serta kesempatan untuk menciptakan kontinuitas dalam aktivitas mereka dengan tujuan kejuaraan di masa depan. Tim nasional kami sangat penting bagi sepak bola Swedia dan bagi banyak orang di seluruh negeri. Kini kami menantikan tahun-tahun mendatang, tetapi yang terpenting, semoga musim panas Piala Dunia."