Mantan lulusan akademi Chelsea Jude Soonsup-Bell membidik trofi saat Thailand mengincar kejayaan di Piala ASEAN FIFA

Karier internasionalnya sempat mengalami goyangan awal setelah gagal mengeksekusi penalti pada debut melawan Singapura pada November 2025, tetapi ia cepat bangkit dengan torehan dua gol yang impresif ke gawang Sri Lanka dalam kualifikasi Piala Asia AFC 2027. Pengalaman itu menempa ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk memimpin lini depan dalam sepakbola turnamen yang kompetitif.

Mengenang kembali penebusannya setelah laga pembuka yang sulit itu, Soonsup-Bell melanjutkan: "Bagi saya, itu adalah pertandingan besar [melawan Singapura] karena itu laga internasional pertama saya. Saya selalu ingin memberi contoh yang baik kepada semua orang dan saya masuk ke lapangan itu untuk membantu tim dan mencetak gol. Gagal penalti justru memberi saya motivasi ekstra menjelang pertandingan berikutnya untuk masuk ke papan skor, dan itulah yang berhasil saya lakukan."

Menatap target bersama di bawah pelatih kepala Anthony Hudson, mantan penyerang Tottenham Hotspur itu menambahkan: "Target utama Thailand di Piala ASEAN tentu saja adalah memenanginya. Saya akan melakukan segalanya yang saya bisa untuk membantu tim mengangkat trofi."