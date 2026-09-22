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Mantan lulusan akademi Chelsea Jude Soonsup-Bell membidik trofi saat Thailand mengincar kejayaan di Piala ASEAN FIFA
Striker membidik trofi perdana
Lulusan akademi Chelsea, Soonsup-Bell, menegaskan tekad bulatnya untuk membawa Thailand meraih trofi di Piala ASEAN FIFA perdana. Penyerang Port FC berusia 22 tahun itu dengan sukarela meninggalkan caps level junior bersama Inggris untuk berkomitmen kepada tanah leluhurnya, tempat ia merasa paling bahagia. Merefleksikan pilihannya untuk mengenakan seragam Changsuek, Soonsup-Bell mengatakan kepada FIFA: "Saya tidak perlu diyakinkan. Saya ingin bermain untuk Thailand."
Penyerang mengenang jalan penebusan diri
Karier internasionalnya sempat mengalami goyangan awal setelah gagal mengeksekusi penalti pada debut melawan Singapura pada November 2025, tetapi ia cepat bangkit dengan torehan dua gol yang impresif ke gawang Sri Lanka dalam kualifikasi Piala Asia AFC 2027. Pengalaman itu menempa ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk memimpin lini depan dalam sepakbola turnamen yang kompetitif.
Mengenang kembali penebusannya setelah laga pembuka yang sulit itu, Soonsup-Bell melanjutkan: "Bagi saya, itu adalah pertandingan besar [melawan Singapura] karena itu laga internasional pertama saya. Saya selalu ingin memberi contoh yang baik kepada semua orang dan saya masuk ke lapangan itu untuk membantu tim dan mencetak gol. Gagal penalti justru memberi saya motivasi ekstra menjelang pertandingan berikutnya untuk masuk ke papan skor, dan itulah yang berhasil saya lakukan."
Menatap target bersama di bawah pelatih kepala Anthony Hudson, mantan penyerang Tottenham Hotspur itu menambahkan: "Target utama Thailand di Piala ASEAN tentu saja adalah memenanginya. Saya akan melakukan segalanya yang saya bisa untuk membantu tim mengangkat trofi."
Pembangunan regional mendapatkan momentum
Sepakbola Asia Tenggara telah membuat kemajuan besar dalam beberapa musim terakhir, yang tercermin dari kenaikan posisi di berbagai tabel peringkat global. Soonsup-Bell memandang turnamen regional baru yang dibentuk FIFA sebagai panggung ideal untuk mempercepat modernisasi infrastruktur dan meningkatkan standar teknis talenta domestik.
Menilai tren positif kawasan itu dalam wawancara yang sama, Soonsup-Bell menjelaskan: "Semua orang bisa melihat betapa sepakbola Asia Tenggara telah berkembang selama bertahun-tahun melalui Peringkat Dunia FIFA. Semua orang bisa melihat bahwa levelnya meningkat dari tahun ke tahun. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, dengan bantuan yang tepat dari orang-orang yang tepat dan infrastruktur yang tepat dalam sepakbola Asia Tenggara, jika itu bisa terus bergerak maju. Jika orang-orang terus mendorong ke arah yang tepat, itu pasti akan mencapai level yang lebih tinggi."
Menekankan dukungan luar biasa yang dihasilkan dari para suporter fanatik di tribune, sang penyerang menutup: "Kami akan selalu berusaha meraih kemenangan dan memberikan yang terbaik. Tetapi dukungan yang kami dapatkan sangat membantu kami, terutama ketika itu menciptakan atmosfer yang begitu luar biasa."
- Getty Images Sport
Ujian fase grup menanti
Thailand memulai kampanye Divisi 1 mereka melawan Vietnam, Filipina, dan Pakistan antara 24 September dan 5 Oktober. Thailand memasuki turnamen dengan membawa ekspektasi tinggi sebagai favorit kuat di tanah Indonesia. Ketajaman Soonsup-Bell di depan gawang akan sangat krusial bagi peluang mereka untuk meraih kesuksesan di level regional.
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