Mantan kiper Bayern menjelang kepergiannya dari Inter Milan: Yann Sommer tampaknya mengincar kepindahan yang benar-benar mengejutkan

Di sana, Sommer dilaporkan telah berada di lokasi untuk mengenal kondisi setempat. Pria berusia 37 tahun itu dilaporkan telah menyatakan tekadnya untuk bergabung dengan klub yang telah 20 kali menjadi juara tersebut.

Pihak manajemen klub pun dilaporkan optimis, meskipun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Brugge dilaporkan hanya akan menawarkan kontrak kerja selama satu tahun kepada pemain asal Swiss tersebut, sementara Sommer sendiri ingin menandatangani kontrak selama dua tahun.

Kontrak pemain berusia 37 tahun itu di klubnya saat ini, Inter Milan, akan berakhir pada 30 Juni; setelah itu, Brugge dapat merekrutnya tanpa biaya transfer. Di klub Belgia tersebut, Sommer berpotensi menggantikan Simon Mignolet, yang telah mengumumkan pengunduran dirinya pada musim semi lalu.