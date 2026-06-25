Seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer Sacha Tavolieri, mantan kiper tim nasional Swiss tersebut sedang mempertimbangkan untuk pindah ke klub papan atas Belgia, FC Brugge.
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Mantan kiper Bayern menjelang kepergiannya dari Inter Milan: Yann Sommer tampaknya mengincar kepindahan yang benar-benar mengejutkan
Di sana, Sommer dilaporkan telah berada di lokasi untuk mengenal kondisi setempat. Pria berusia 37 tahun itu dilaporkan telah menyatakan tekadnya untuk bergabung dengan klub yang telah 20 kali menjadi juara tersebut.
Pihak manajemen klub pun dilaporkan optimis, meskipun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Brugge dilaporkan hanya akan menawarkan kontrak kerja selama satu tahun kepada pemain asal Swiss tersebut, sementara Sommer sendiri ingin menandatangani kontrak selama dua tahun.
Kontrak pemain berusia 37 tahun itu di klubnya saat ini, Inter Milan, akan berakhir pada 30 Juni; setelah itu, Brugge dapat merekrutnya tanpa biaya transfer. Di klub Belgia tersebut, Sommer berpotensi menggantikan Simon Mignolet, yang telah mengumumkan pengunduran dirinya pada musim semi lalu.
Sommer terikat kontrak dengan FC Bayern selama setengah tahun
Sommer berasal dari akademi muda FC Basel dan pada tahun 2014 pindah ke Borussia Mönchengladbach, di mana ia menjadi penjaga gawang selama sembilan tahun.
Setelah itu, ia pindah ke FC Bayern München untuk menggantikan Manuel Neuer yang saat itu mengalami cedera parah, namun masa baktinya di klub juara terbanyak Jerman itu berakhir setelah hanya setengah musim.
Pada tahun 2023, kiper asal Swiss ini akhirnya direkrut oleh Inter Milan dan menjadi pemain inti di sana. Dalam tiga musim terakhir, ia menjadi kiper utama Nerazzurri, meskipun belakangan ini kritik terhadapnya semakin gencar.
Inter sebenarnya ingin memperpanjang kontrak Sommer, namun secara internal hanya melihatnya sebagai kiper cadangan di belakang Josep Martinez. Hal ini tampaknya juga menjadi salah satu alasan bagi Sommer untuk meninggalkan Nerazzurri.