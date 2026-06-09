Mantan Ketua UEFA Michel Platini mengajukan laporan pidana terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino

Platini telah mengajukan laporan pidana di Paris terhadap Infantino, menurut pernyataan yang dikirimkan kepada AFP. Laporan tersebut menuduh adanya praktik suap aktif dan penyebaran tuduhan palsu yang terkait dengan keadaan seputar kejatuhan Platini pada tahun 2015. Mantan presiden UEFA tersebut juga menyebut nama mantan direktur hukum FIFA Marco Villiger dan mantan ketua komite audit dan kepatuhan Domenico Scala dalam laporan tersebut.

Platini berupaya menyelidiki apa yang menurutnya merupakan manuver yang dirancang untuk mencegah terpilihnya dirinya sebagai presiden FIFA. Tindakan hukum ini menandai babak terbaru dalam perselisihan yang telah berlangsung sejak peristiwa yang secara efektif mengakhiri ambisi Platini untuk menggantikan Sepp Blatter di pucuk pimpinan badan pengatur sepak bola dunia tersebut.