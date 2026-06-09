AFP
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Mantan Ketua UEFA Michel Platini mengajukan laporan pidana terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino
Platini mengajukan gugatan hukum terkait insiden pada tahun 2015
Platini telah mengajukan laporan pidana di Paris terhadap Infantino, menurut pernyataan yang dikirimkan kepada AFP. Laporan tersebut menuduh adanya praktik suap aktif dan penyebaran tuduhan palsu yang terkait dengan keadaan seputar kejatuhan Platini pada tahun 2015. Mantan presiden UEFA tersebut juga menyebut nama mantan direktur hukum FIFA Marco Villiger dan mantan ketua komite audit dan kepatuhan Domenico Scala dalam laporan tersebut.
Platini berupaya menyelidiki apa yang menurutnya merupakan manuver yang dirancang untuk mencegah terpilihnya dirinya sebagai presiden FIFA. Tindakan hukum ini menandai babak terbaru dalam perselisihan yang telah berlangsung sejak peristiwa yang secara efektif mengakhiri ambisi Platini untuk menggantikan Sepp Blatter di pucuk pimpinan badan pengatur sepak bola dunia tersebut.
- AFP
Platini menuntut pertanggungjawaban atas dugaan tindakan tersebut
Tim hukum Platini telah menyatakan niatnya untuk membuktikan bahwa telah dilakukan upaya terkoordinasi untuk merusak reputasinya dan menghalangi jalannya menuju jabatan presiden FIFA. Selain pengaduan pidana di Prancis, pria asal Prancis tersebut sedang mempersiapkan gugatan perdata terhadap FIFA untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang menurutnya timbul akibat penyelidikan etika tersebut.
Mantan pemain timnas Prancis tersebut dilaporkan meyakini bahwa ia menjadi korban kampanye fitnah yang mengubah arah tata kelola sepak bola. Melalui proses hukum baru ini, Platini berusaha membersihkan namanya dan mengidentifikasi pihak-pihak yang ia yakini bertanggung jawab atas pemecatannya dari jajaran administrasi sepak bola.
Sengketa yang bermula dari penyelidikan pembayaran pada tahun 2015
Awal mula kasus ini bermula dari pembayaran sebesar 2 juta franc Swiss yang diberikan kepada Platini pada tahun 2011 dan disetujui oleh Blatter, yang saat itu menjabat sebagai presiden FIFA. Pembayaran tersebut dilaporkan terkait dengan pekerjaan konsultasi yang dilakukan antara tahun 1998 dan 2002, namun keterlambatan pembayaran tersebut kemudian menarik perhatian para penyidik.
Ketika rincian transaksi tersebut menjadi publik pada tahun 2015, baik Platini maupun Blatter menerima larangan panjang dari kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola. Pada saat itu, Platini secara luas dipandang sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Blatter sebagai presiden FIFA. Pengunduran dirinya dari pencalonan membuka jalan bagi Infantino, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris jenderal UEFA, untuk memenangkan kursi presiden FIFA pada Februari 2016. Sejak itu, Infantino telah terpilih kembali dua kali tanpa lawan.
- AFP
Perselisihan hukum baru berpotensi memicu kembali kontroversi lama
Laporan pidana dan gugatan perdata yang direncanakan oleh Platini diperkirakan akan membuat salah satu perselisihan tata kelola paling signifikan dalam dunia sepak bola tetap menjadi sorotan. Proses hukum tersebut berpotensi memicu tinjauan ulang terhadap peristiwa-peristiwa seputar penyelidikan tahun 2015 dan proses suksesi kepemimpinan FIFA yang terjadi setelahnya.