Mantan juara Liga Premier Kasper Schmeichel khawatir kariernya telah berakhir setelah mengalami cedera yang memilukan
Kekalahan di Liga Europa membuat pemain senior itu berada di ambang kehancuran
Schmeichel mengakui bahwa karier gemilangnya mungkin telah berakhir akibat cedera bahu parah yang membutuhkan beberapa kali operasi. Pemain timnas Denmark ini telah berjuang mengatasi masalah tersebut sejak tahun lalu, namun situasinya mencapai titik kritis saat pertandingan Liga Europa melawan Stuttgart baru-baru ini. Setelah absen dalam lima pertandingan terakhir bersama Celtic, kunjungan ke dokter spesialis pada hari Senin mengonfirmasi kekhawatiran terburuk sang penjaga gawang veteran.
'Pukulan telak' - tingkat keparahan cedera bahu terungkap
Diagnosis tersebut mencakup hampir semua bagian utama sendi bahu dan membuat mantan juara Liga Premier itu terkejut. Dalam wawancara dengan CBS Sports Golazo Network, Schmeichel menjelaskan sejauh mana cedera yang dialaminya: "Saya sekarang harus menjalani dua operasi untuk memperbaiki bahu saya. Ini benar-benar pukulan telak. Otot bisep saya robek, rotator cuff robek, bahu terkilir, labrum robek - semuanya hancur. Sepertinya saya butuh 10-12 bulan untuk rehabilitasi."
Ketakutan akan penampilan terakhir
Di usia 39 tahun, jangka waktu pemulihan ini terasa sangat kejam, yang berpotensi membuat Schmeichel absen dari lapangan hingga usianya hampir 41 tahun. Putra dari legenda Manchester United, Peter Schmeichel, ini telah menghabiskan lebih dari dua dekade di level tertinggi sepak bola, dan pemikiran tentang pensiun paksa merupakan hal yang sulit untuk diterima. Setelah begitu lama menjadi sosok yang tak tergantikan di bawah mistar gawang profesional, penghentian mendadak ini memicu refleksi mendalam mengenai masa depannya di dunia sepak bola.
Ia menambahkan: "Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ini. Aku mungkin saja telah memainkan pertandingan sepak bola terakhirku. Aku telah menjadi pesepak bola sejak hari aku lahir. Pikiran seperti itu sangat menghancurkan. Sangat, sangat sulit bagiku untuk memahaminya saat ini."
Pertarungan terakhir demi kebangkitan
Jika ini memang menjadi akhir kariernya, Schmeichel akan mengakhiri kariernya dengan salah satu catatan prestasi paling dihormati di dunia penjaga gawang modern. Ia menjadi pilar utama tim Leicester City yang menorehkan kisah underdog paling epik dengan menjuarai Liga Premier pada musim 2015-16, dan lima tahun kemudian ia menambah medali juara Piala FA ke dalam koleksinya. Sejak meninggalkan King Power Stadium, ia sempat bermain untuk Nice dan Anderlecht sebelum pindah ke Glasgow untuk bergabung dengan Celtic asuhan Martin O'Neill pada 2024.
Schmeichel dijadwalkan menjalani operasi pertamanya pada Jumat ini, menandai awal perjalanan panjang dan sulit untuk kembali bugar. Meskipun peluangnya tipis bagi seorang pemain seumurannya untuk pulih dari cedera separah ini, ia menolak menyerah pada harapan untuk satu bab terakhir di bawah mistar gawang. "Saya akan memberikan segalanya yang saya bisa untuk melihat apakah saya bisa kembali. Ini mungkin akan menjadi salah satu prestasi terbesar dalam karier saya jika saya bisa pulih dari cedera seperti ini. Saya akan berjuang, saya akan mencoba segala cara yang saya bisa," pungkasnya.
