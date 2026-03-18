Mantan juara Liga Premier Kasper Schmeichel khawatir kariernya telah berakhir setelah mengalami cedera yang memilukan

Jika ini memang menjadi akhir kariernya, Schmeichel akan mengakhiri kariernya dengan salah satu catatan prestasi paling dihormati di dunia penjaga gawang modern. Ia menjadi pilar utama tim Leicester City yang menorehkan kisah underdog paling epik dengan menjuarai Liga Premier pada musim 2015-16, dan lima tahun kemudian ia menambah medali juara Piala FA ke dalam koleksinya. Sejak meninggalkan King Power Stadium, ia sempat bermain untuk Nice dan Anderlecht sebelum pindah ke Glasgow untuk bergabung dengan Celtic asuhan Martin O'Neill pada 2024.

Schmeichel dijadwalkan menjalani operasi pertamanya pada Jumat ini, menandai awal perjalanan panjang dan sulit untuk kembali bugar. Meskipun peluangnya tipis bagi seorang pemain seumurannya untuk pulih dari cedera separah ini, ia menolak menyerah pada harapan untuk satu bab terakhir di bawah mistar gawang. "Saya akan memberikan segalanya yang saya bisa untuk melihat apakah saya bisa kembali. Ini mungkin akan menjadi salah satu prestasi terbesar dalam karier saya jika saya bisa pulih dari cedera seperti ini. Saya akan berjuang, saya akan mencoba segala cara yang saya bisa," pungkasnya.