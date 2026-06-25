Mantan gelandang Watford dijatuhi sanksi larangan bermain selama 11 pertandingan akibat pelecehan rasial yang 'sama sekali tidak dapat diterima' terhadap seorang pemain tim U-21

Sebuah komisi pengatur independen telah memutuskan bahwa Dwomoh bersalah atas pelanggaran yang “sangat serius” dan “sama sekali tidak dapat diterima” setelah menyelidiki insiden yang melibatkan seorang pemain U-21 keturunan India. Korban, yang disebut sebagai Pemain A dalam pertimbangan tertulis resmi FA, menjadi sasaran komentar diskriminatif pada dua kesempatan terpisah selama bulan-bulan terakhir tahun 2025.

Menurut laporan Watford Observer, laporan komisi tersebut merinci sifat hinaan yang dilontarkan oleh Dwomoh, termasuk komentar seperti "cokelat bukanlah warna" dan "bagaimana kabar toko kelontongmu?". Insiden-insiden ini terjadi di tempat latihan klub di London Colney selama sesi pemanasan prapertandingan untuk laga U-21 melawan Swansea City pada 27 Oktober dan Colchester United pada 4 November.