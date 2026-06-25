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Mantan gelandang Watford dijatuhi sanksi larangan bermain selama 11 pertandingan akibat pelecehan rasial yang 'sama sekali tidak dapat diterima' terhadap seorang pemain tim U-21
Tuduhan serius dan temuan FA
Sebuah komisi pengatur independen telah memutuskan bahwa Dwomoh bersalah atas pelanggaran yang “sangat serius” dan “sama sekali tidak dapat diterima” setelah menyelidiki insiden yang melibatkan seorang pemain U-21 keturunan India. Korban, yang disebut sebagai Pemain A dalam pertimbangan tertulis resmi FA, menjadi sasaran komentar diskriminatif pada dua kesempatan terpisah selama bulan-bulan terakhir tahun 2025.
Menurut laporan Watford Observer, laporan komisi tersebut merinci sifat hinaan yang dilontarkan oleh Dwomoh, termasuk komentar seperti "cokelat bukanlah warna" dan "bagaimana kabar toko kelontongmu?". Insiden-insiden ini terjadi di tempat latihan klub di London Colney selama sesi pemanasan prapertandingan untuk laga U-21 melawan Swansea City pada 27 Oktober dan Colchester United pada 4 November.
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Watford mengambil langkah tegas
Watford bertindak cepat begitu keseriusan situasi menjadi jelas, dengan mencoret gelandang tersebut dari skuad tim utama dan memerintahkannya untuk berlatih terpisah dari kelompok utama. Klub kemudian mengonfirmasi bahwa kontrak Dwomoh telah diputus, mengakhiri hubungannya dengan klub Vicarage Road tersebut setelah penyelidikan internal dan eksternal.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada Watford Observer, klub menyatakan dukungan penuh mereka terhadap proses disiplin tersebut, menegaskan bahwa mereka mendukung keputusan hasil penyelidikan dan mengonfirmasi bahwa Dwomoh telah dibebaskan dari kontraknya dengan klub. Pemain tersebut sebelumnya telah mengisyaratkan kepergiannya melalui media sosial pada bulan April, sekitar waktu ketika sanksi skorsing awalnya diberlakukan secara surut.
Rincian sanksi disiplin dan banding ke FA
Asosiasi Sepak Bola awalnya meminta hukuman yang lebih berat bagi gelandang tersebut, dengan mengajukan banding agar larangan bermain sebanyak 11 pertandingan ditingkatkan menjadi 16 pertandingan, guna mencerminkan adanya dua pelanggaran terpisah. Namun, permohonan ini pada akhirnya ditolak oleh Dewan Banding, yang berpendapat bahwa skorsing 11 pertandingan sudah proporsional “sebagai sanksi menyeluruh atas rangkaian perilaku yang teridentifikasi.”
Yang terpenting, komisi tersebut mencatat bahwa Dwomoh “tidak segera mengakui tanggung jawab atau menunjukkan penyesalan, melainkan berusaha menekan Pemain A agar menarik kembali” tuduhannya. Meskipun gelandang tersebut pada akhirnya mengakui kedua tuduhan tersebut, menyampaikan permintaan maaf, dan menerima kesalahannya, reaksi awalnya terhadap tuduhan tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan selama proses persidangan.
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Pendidikan wajib dan sanksi denda
Selain larangan bermain yang cukup lama—yang berlaku untuk kompetisi sepak bola domestik dan berlaku surut sejak 9 April—Dwomoh juga dikenai sanksi denda. Pemain tersebut didenda sebesar £2.500 dan wajib mengikuti program pendidikan tatap muka wajib, yang menurut ketentuan FA harus diselesaikan paling lambat pada 9 Agustus 2026.