Getty Images Sport
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Mantan gelandang Queens Park Rangers, Akos Buzsaky, dilaporkan hilang saat klub-klub Inggris mengeluarkan pernyataan keprihatinan
Polisi mencari gelandang yang hilang
Menurut laporan dari Hungaria, Buzsaky telah hilang selama lebih dari sepekan, dan kepolisian setempat sedang aktif mencarinya. Kabar tersebut memicu kekhawatiran besar di klub-klub Inggris yang pernah dibela Buzsaky. Queens Park Rangers segera menggunakan media sosial untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait mantan gelandangnya itu.
Dalam pernyataan resmi, QPR menulis: "Klub khawatir mengetahui bahwa sosok favorit suporter R's, Akos Buzsaky, dilaporkan hilang. Kami semua berdoa agar dia ditemukan dalam keadaan selamat dan baik-baik saja."
Buzsaky mencatatkan 125 penampilan untuk QPR dan mencetak 24 gol, termasuk tampil menonjol dalam kampanye Premier League mereka pada musim 2011-12.
Plymouth Argyle mengeluarkan pernyataan dukungan
Plymouth Argyle juga telah merespons kabar mengkhawatirkan yang muncul pada Rabu terkait Buzsaky. Gelandang itu sempat menjalani periode yang sukses bersama Plymouth setelah pindah ke Inggris pada 2005.
Menyusul laporan tersebut, Plymouth membagikan sebuah pernyataan yang berbunyi: "Kami prihatin mendengar bahwa Akos Buzsáky dilaporkan hilang. Semua orang di Plymouth Argyle berharap Akos segera ditemukan dalam keadaan selamat."
Selama kariernya di Inggris, Buzsaky juga sempat bermain untuk Portsmouth dan Barnsley. Ia memulai perjalanan profesionalnya bersama MTK Budapest dan bahkan sempat menjalani masa di Porto, di mana ia bermain di bawah asuhan Jose Mourinho, sebelum memantapkan dirinya di sepak bola Inggris.
Kesulitan setelah karier yang sukses
Buzsaky kembali ke Hungaria pada 2013 untuk bergabung dengan Ferencvaros dan akhirnya pensiun dari sepak bola profesional pada 2015 karena masalah cedera yang terus-menerus. Ia juga mencatatkan 20 penampilan bersama tim nasional Hungaria.
Setelah mengakhiri karier bermainnya, Buzsaky secara terbuka membahas pergulatan pribadinya. Berbicara dalam sebuah podcast, Buzsaky mengungkapkan: "Kecanduan itu ada apa saja: judi, alkohol, narkoba. Saya terjerumus ke salah satunya, yang tidak saya banggakan. Itu adalah bagian dari hidup saya, jika saya menyangkalnya atau menyatakan periode itu tidak pernah terjadi, saya akan menipu diri sendiri." Pengakuan jujur ini menyoroti tantangan yang dihadapi Buzsaky setelah pensiun.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk upaya pencarian?
Pihak berwenang Hungaria akan melanjutkan upaya pencarian mereka untuk menemukan Buzsaky seiring berjalannya hari. Para penggemar dan mantan rekan setim menantikan pembaruan resmi lebih lanjut dari kepolisian mengenai keberadaannya. Sementara itu, para pendukung Queens Park Rangers dan Plymouth Argyle akan terus berharap kabar baik segera muncul dan Buzsaky ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat.
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