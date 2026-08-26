Mantan gelandang Queens Park Rangers, Akos Buzsaky, dilaporkan hilang saat klub-klub Inggris mengeluarkan pernyataan keprihatinan

Menurut laporan dari Hungaria, Buzsaky telah hilang selama lebih dari sepekan, dan kepolisian setempat sedang aktif mencarinya. Kabar tersebut memicu kekhawatiran besar di klub-klub Inggris yang pernah dibela Buzsaky. Queens Park Rangers segera menggunakan media sosial untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait mantan gelandangnya itu.

Dalam pernyataan resmi, QPR menulis: "Klub khawatir mengetahui bahwa sosok favorit suporter R's, Akos Buzsaky, dilaporkan hilang. Kami semua berdoa agar dia ditemukan dalam keadaan selamat dan baik-baik saja."

Buzsaky mencatatkan 125 penampilan untuk QPR dan mencetak 24 gol, termasuk tampil menonjol dalam kampanye Premier League mereka pada musim 2011-12.



