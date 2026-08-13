AFP
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Mantan gelandang Manchester United Fred sepakat kembali ke klub masa kecilnya, Atletico Mineiro, dengan nilai €2,5 juta
Kesepakatan penuh tercapai untuk kepulangan pemain Brasil itu
Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Fred akan mengakhiri karier panjangnya di Eropa setelah Atletico Mineiro mencapai kesepakatan penuh dengan Fenerbahce. Klub Brasil itu sepakat membayar biaya sebesar €2 juta di muka, dengan tambahan €500.000 dalam potensi bonus.
Langkah ini menjadi momen emosional yang signifikan bagi Fred, karena ia kembali ke klub yang membina perkembangannya pada masa awal karier. Meski menghabiskan tahun-tahun pembentukannya di akademi muda Atletico Mineiro, ia sebenarnya tidak pernah tampil secara profesional untuk tim senior sebelum hengkang.
- AFP
Perjalanan melintasi Eropa dan Old Trafford
Kepergian Fred dari akademi Atletico Mineiro terjadi pada 2010 saat ia bermain di kategori U-17. Setelah itu ia bergabung dengan Internacional, tempat ia berhasil menembus skuad senior dan menarik perhatian pemandu bakat internasional. Penampilannya untuk Colorado memberinya kepindahan ke Shakhtar Donetsk pada 2013, yang menjadi gerbangnya menuju sepakbola Eropa. Selama waktunya di Ukraina, ia meraih sukses besar dengan memenangkan tiga gelar Liga Primer Ukraina (2013–14, 2016–17, dan 2017–18) serta Piala Ukraina pada 2017–18.
Setelah transfernya ke Manchester United pada musim panas 2018 dengan biaya yang dilaporkan sebesar £47 juta, pemain Brasil itu menjadi sosok reguler di lini tengah di bawah berbagai manajer selama lima musimnya di Old Trafford. Pada akhirnya, ia mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk Manchester United dan membantu klub itu mengakhiri puasa trofi selama enam tahun, dengan pencapaian puncaknya datang pada musim 2022-23 ketika ia mengangkat Piala Liga setelah tampil dalam kemenangan final melawan Newcastle United di Wembley.
Dampak di Turki dan rekam jejak internasional
Setelah hengkang dari Manchester, Fred pindah ke Turki untuk bergabung dengan Fenerbahce, di mana ia terus menunjukkan daya tahan dan kreativitasnya, serta membantu klub menjuarai Piala Super Turki pada 2025. Pada musim penuh terakhirnya di Istanbul, ia memainkan 45 pertandingan, mencetak empat gol dan menyumbang lima assist di semua kompetisi. Sepanjang kariernya di Turki, gelandang itu pergi dengan catatan 129 penampilan, mencetak 12 gol dan menyumbang 21 assist, membuktikan bahwa ia masih punya banyak hal untuk ditawarkan di level tertinggi.
Konsistensinya di level klub juga memastikan ia tetap menjadi bagian penting dari skuad tim nasional Brasil selama bertahun-tahun. Fred mewakili Brasil di Piala Dunia 2018 dan 2022, serta tampil dalam empat pertandingan selama turnamen di Qatar.
- Getty Images Sport
Babak baru bagi gelandang veteran
Keputusan untuk kembali ke Brasil sejalan dengan tren yang terus berkembang, yaitu para bintang veteran pulang kampung untuk menutup karier bermain mereka di Brasileirao. Fred akan berusaha mengulang kesuksesan awal kariernya bersama Internacional, klub tempat ia mencatatkan 55 penampilan, mencetak delapan gol, menyumbang sembilan assist, dan meraih gelar Campeonato Gaucho secara beruntun pada 2012 dan 2013. Di usia 33 tahun, gelandang itu masih berada dalam kondisi fisik yang sangat baik, sebagaimana terlihat dari keterlibatannya yang besar bersama Fenerbahce sepanjang tahun lalu.
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