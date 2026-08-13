Kepergian Fred dari akademi Atletico Mineiro terjadi pada 2010 saat ia bermain di kategori U-17. Setelah itu ia bergabung dengan Internacional, tempat ia berhasil menembus skuad senior dan menarik perhatian pemandu bakat internasional. Penampilannya untuk Colorado memberinya kepindahan ke Shakhtar Donetsk pada 2013, yang menjadi gerbangnya menuju sepakbola Eropa. Selama waktunya di Ukraina, ia meraih sukses besar dengan memenangkan tiga gelar Liga Primer Ukraina (2013–14, 2016–17, dan 2017–18) serta Piala Ukraina pada 2017–18.

Setelah transfernya ke Manchester United pada musim panas 2018 dengan biaya yang dilaporkan sebesar £47 juta, pemain Brasil itu menjadi sosok reguler di lini tengah di bawah berbagai manajer selama lima musimnya di Old Trafford. Pada akhirnya, ia mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk Manchester United dan membantu klub itu mengakhiri puasa trofi selama enam tahun, dengan pencapaian puncaknya datang pada musim 2022-23 ketika ia mengangkat Piala Liga setelah tampil dalam kemenangan final melawan Newcastle United di Wembley.