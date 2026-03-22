Mantan gelandang Chelsea dan Arsenal mengkritik bintang pop Chappell Roan terkait perlakuan yang 'sangat tidak proporsional' terhadap putrinya yang berusia 11 tahun

Jorginho, yang saat ini bermain untuk klub Brasil Flamengo, mengunggah cerita di media sosial mengenai "situasi yang sangat mengecewakan" yang melibatkan keluarganya dan penyanyi 'HOT TO GO!'. Istri gelandang tersebut, Catherine Harding, sedang berada di sebuah hotel di Sao Paulo untuk menghadiri festival Lollapalooza bersama putrinya, Ada, yang ayahnya adalah aktor Hollywood Jude Law. Menurut pemenang Liga Champions tersebut, gadis kecil itu sangat bersemangat untuk melihat salah satu idolanya saat sarapan, tetapi justru disambut dengan sikap bermusuhan dari rombongan penyanyi tersebut.

Situasi semakin memanas ketika seorang anggota tim keamanan Roan diduga menghampiri keluarga tersebut di meja mereka. Jorginho menggambarkan reaksi tersebut sebagai "sama sekali tidak proporsional", dengan menyatakan bahwa petugas keamanan tersebut berbicara dengan "sikap yang sangat agresif" kepada istri dan anak berusia 11 tahun itu. Petugas keamanan tersebut dilaporkan menuduh gadis kecil itu melakukan "pelecehan" dan mengancam akan mengajukan keluhan resmi kepada manajemen hotel sementara sang anak duduk di sana sambil menangis.