Mantan gelandang Chelsea dan Arsenal mengkritik bintang pop Chappell Roan terkait perlakuan yang 'sangat tidak proporsional' terhadap putrinya yang berusia 11 tahun
Tuduhan mengenai perilaku petugas keamanan yang agresif
Jorginho, yang saat ini bermain untuk klub Brasil Flamengo, mengunggah cerita di media sosial mengenai "situasi yang sangat mengecewakan" yang melibatkan keluarganya dan penyanyi 'HOT TO GO!'. Istri gelandang tersebut, Catherine Harding, sedang berada di sebuah hotel di Sao Paulo untuk menghadiri festival Lollapalooza bersama putrinya, Ada, yang ayahnya adalah aktor Hollywood Jude Law. Menurut pemenang Liga Champions tersebut, gadis kecil itu sangat bersemangat untuk melihat salah satu idolanya saat sarapan, tetapi justru disambut dengan sikap bermusuhan dari rombongan penyanyi tersebut.
Situasi semakin memanas ketika seorang anggota tim keamanan Roan diduga menghampiri keluarga tersebut di meja mereka. Jorginho menggambarkan reaksi tersebut sebagai "sama sekali tidak proporsional", dengan menyatakan bahwa petugas keamanan tersebut berbicara dengan "sikap yang sangat agresif" kepada istri dan anak berusia 11 tahun itu. Petugas keamanan tersebut dilaporkan menuduh gadis kecil itu melakukan "pelecehan" dan mengancam akan mengajukan keluhan resmi kepada manajemen hotel sementara sang anak duduk di sana sambil menangis.
Jorginho melontarkan kritik tajam terhadap bintang pop
Dalam pernyataan panjangnya, wanita berusia 34 tahun itu menjelaskan: "Anak perempuanku, seperti anak-anak pada umumnya, mengenalinya, merasa senang, dan hanya ingin memastikan bahwa itu benar-benar dia. Dan yang paling parah, dia bahkan tidak mendekatinya. Dia hanya berjalan melewati meja penyanyi itu, melihat untuk memastikan bahwa itu dia, tersenyum, lalu kembali duduk bersama ibunya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak meminta apa-apa.
"Jujur saja, saya tidak tahu kapan sekadar berjalan melewati sebuah meja dan melihat apakah ada orang di sana bisa dianggap sebagai pelecehan. Dia bahkan mengatakan akan mengajukan keluhan terhadap mereka ke pihak hotel, sementara putri saya yang berusia 11 tahun duduk di sana sambil menangis. Putri saya sangat terguncang dan menangis banyak."
Gelandang itu mengutip pengalamannya di dunia sepak bola untuk mengkritik
Gelandang yang pernah meraih banyak trofi di Liga Premier bersama Chelsea dan Arsenal itu menyoroti kurangnya wawasan yang ditunjukkan oleh rombongan penyanyi tersebut. Berdasarkan pengalamannya sendiri dalam menghadapi ketenaran dan berinteraksi dengan para pendukung, ia mengecam respons tersebut sebagai "sama sekali tidak proporsional" dan kurang memiliki pemahaman dasar tentang kekaguman para penggemar.
"Saya telah terlibat dalam sepak bola, dengan sorotan publik, dan berinteraksi dengan orang-orang terkenal selama bertahun-tahun, dan saya sangat memahami apa itu rasa hormat dan batasan," jelasnya. "Apa yang terjadi di sana bukanlah itu. Itu hanyalah seorang anak yang mengagumi seseorang."
Peringatan keras bagi para penggemar menyusul insiden tersebut
Kritikan terbuka yang dilontarkan bintang Flamengo tersebut telah memicu perdebatan besar di Brasil mengenai sikap arogan selebriti dan perlakuan petugas keamanan terhadap penggemar muda. Jorginho tidak segan-segan dalam penilaian akhirnya terhadap sang bintang pop, dengan menyatakan bahwa para artis memiliki kewajiban untuk memperlakukan penggemar mereka dengan lebih sopan. Dalam pesan langsung yang ditujukan kepada penyanyi tersebut, ia menyatakan: "Tanpa penggemarmu, kamu bukanlah siapa-siapa. Dan kepada para penggemar, dia tidak pantas mendapatkan kasih sayang kalian. Tak seorang pun seharusnya mengalami hal ini, apalagi seorang anak."
