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Mantan gelandang Arsenal dan Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain, menikahi bintang pop Little Mix, Perrie Edwards, dalam upacara pernikahan yang memukau yang dihadiri oleh Mason Mount dan Danny Welbeck
Daftar tamu yang dipenuhi selebriti
Perayaan tersebut dihadiri oleh banyak tokoh dari dunia sepak bola, termasuk beberapa mantan rekan setim Oxlade-Chamberlain. Di antara tamu-tamu ternama tersebut terdapat gelandang Manchester United, Mason Mount, dan penyerang Brighton, Danny Welbeck, yang keduanya pernah bermain bersama sang pengantin pria selama kariernya di Liga Premier dan di tim nasional Inggris.
Acara ini menjadi ajang reuni besar bagi sejumlah tokoh di dunia sepak bola, membuktikan bahwa "The Ox" — yang kini membela klub raksasa Skotlandia, Celtic — tetap menjadi sosok yang populer di kalangan rekan-rekannya meskipun baru-baru ini ia sempat bermain di Turki. Kehadiran pemain seperti Mount dan Welbeck menyoroti persahabatan erat yang terjalin antara gelandang tersebut dengan rekan-rekannya selama masa-masa suksesnya di Emirates Stadium dan Anfield.
Merayakan hubungan asmara yang telah berlangsung lama
Oxlade-Chamberlain dan Edwards telah menjadi salah satu pasangan paling terkenal di Inggris sejak mereka pertama kali mengumumkan hubungan mereka ke publik hampir delapan tahun lalu. Perjalanan mereka diikuti dengan saksama oleh para penggemar sepak bola dan musik pop, hingga akhirnya mereka bertunangan pada tahun 2022 dan kini resmi menikah.
Pasangan ini membagikan kebahagiaan mereka melalui media sosial, dengan sang pengantin wanita mengunggah serangkaian foto yang memperlihatkan keduanya merayakan hari istimewa mereka. Foto-foto tersebut menangkap keanggunan upacara serta kebahagiaan pasangan ini saat mereka memasuki babak baru dalam kehidupan bersama, didampingi oleh putra kecil mereka, Axel.
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Kalung berlian yang hilang
Seperti yang diharapkan dari seorang ikon mode seperti Edwards, estetika pernikahan tersebut menjadi topik utama dalam percakapannya dengan British Vogue.
Penyanyi tersebut membahas detail rumit dari penampilan pengantinnya serta suasana acara tersebut, yang memadukan kemewahan kelas atas dengan sentuhan yang sangat personal. "Hari terbaik dalam hidupku," ulang Edwards selama wawancara, menegaskan bahwa terlepas dari semua penghargaan dan lagu-lagu hits yang menduduki puncak tangga lagu yang telah ia raih, momen penting dalam hidupnya ini tetap menjadi kenangan yang paling ia hargai.
Penyanyi terkenal yang mengenakan tiga gaun putih di pernikahannya ini berbicara tentang satu-satunya masalah yang mengganggunya di hari besar tersebut, dengan mengatakan: “Alex memberiku kalung berlian setelah aku melahirkan Axel, dan aku memakainya setiap hari. Namun, sehari sebelum aku berangkat ke Portugal, kalung itu hilang. Aku menangis sepanjang hari, dan kami mencarinya ke mana-mana — kami bahkan memeriksa penyedot debu — tetapi kalung itu tetap hilang. Aku yakin bahwa seseorang telah mencurinya.”
Menyeimbangkan sepak bola dan keluarga
Meskipun pernikahan menjadi sorotan utama, Oxlade-Chamberlain tetap menjadi sosok penting di lapangan selama masa baktinya baru-baru ini di utara perbatasan. Gelandang Celtic ini baru-baru ini membuktikan kemampuannya dalam situasi yang penuh tekanan, sekaligus mengingatkan kembali akan kualitasnya yang konsisten dalam mencetak gol pada pertandingan-pertandingan domestik yang krusial.
Ia telah menjadi juara Liga Utama Skotlandia di Glasgow — setelah akhir musim 2025-26 yang paling dramatis — dan memiliki opsi perpanjangan kontrak selama 12 bulan dalam perjanjian yang ditandatanganinya saat kembali ke Inggris. Istri barunya, Perrie, tentu berharap suaminya tetap bertahan saat mereka memulai babak baru yang menarik dalam hidup mereka bersama putra mereka, Axel, dan putri mereka, Alanis Valentine.