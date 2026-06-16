Mantan gelandang Arsenal dan Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain, menikahi bintang pop Little Mix, Perrie Edwards, dalam upacara pernikahan yang memukau yang dihadiri oleh Mason Mount dan Danny Welbeck

Perayaan tersebut dihadiri oleh banyak tokoh dari dunia sepak bola, termasuk beberapa mantan rekan setim Oxlade-Chamberlain. Di antara tamu-tamu ternama tersebut terdapat gelandang Manchester United, Mason Mount, dan penyerang Brighton, Danny Welbeck, yang keduanya pernah bermain bersama sang pengantin pria selama kariernya di Liga Premier dan di tim nasional Inggris.

Acara ini menjadi ajang reuni besar bagi sejumlah tokoh di dunia sepak bola, membuktikan bahwa "The Ox" — yang kini membela klub raksasa Skotlandia, Celtic — tetap menjadi sosok yang populer di kalangan rekan-rekannya meskipun baru-baru ini ia sempat bermain di Turki. Kehadiran pemain seperti Mount dan Welbeck menyoroti persahabatan erat yang terjalin antara gelandang tersebut dengan rekan-rekannya selama masa-masa suksesnya di Emirates Stadium dan Anfield.