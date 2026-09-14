Edu resmi bergabung dengan Levski Sofia sebagai bagian dari dewan direksi baru yang beranggotakan lima orang. Langkah ini menjadi kejutan besar setelah kepergian terbarunya dari Nottingham Forest pada awal bulan ini, seperti dilaporkan oleh Daily Mail.

Klub tersebut telah merombak total hierarkinya, dengan membawa Edu bergabung bersama Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry, dan direktur eksekutif saat ini Daniel Borimirov. Meski peran pastinya belum disebutkan, dewan itu akan memilih seorang ketua dan seorang direktur eksekutif dalam rapat mendatang untuk menetapkan pembagian tanggung jawab.