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Mantan direktur olahraga Arsenal, Edu, mendapatkan peran mengejutkan setelah kepergiannya yang mengecewakan dari Nottingham Forest
Langkah mengejutkan ke Bulgaria
Edu resmi bergabung dengan Levski Sofia sebagai bagian dari dewan direksi baru yang beranggotakan lima orang. Langkah ini menjadi kejutan besar setelah kepergian terbarunya dari Nottingham Forest pada awal bulan ini, seperti dilaporkan oleh Daily Mail.
Klub tersebut telah merombak total hierarkinya, dengan membawa Edu bergabung bersama Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry, dan direktur eksekutif saat ini Daniel Borimirov. Meski peran pastinya belum disebutkan, dewan itu akan memilih seorang ketua dan seorang direktur eksekutif dalam rapat mendatang untuk menetapkan pembagian tanggung jawab.
Pernyataan resmi klub
Levski Sofia menyambut kedatangan Edu dengan antusiasme besar, dengan merilis pernyataan publik untuk menjelaskan nilai yang akan ia tambahkan di balik layar.
Pernyataan klub itu berbunyi: "Pengalamannya dalam strategi olahraga, rekrutmen, pengembangan talenta, dan pembangunan organisasi akan menjadi aset penting bagi klub dalam perjalanannya menuju struktur sepakbola yang berkelanjutan dan kompetitif."
Edu membawa rekam jejak yang signifikan, setelah sebelumnya membantu membentuk ulang Arsenal dalam masa jabatan yang sukses sebagai direktur teknis dan olahraga sebelum mengundurkan diri pada November 2024.
Kesulitan di Forest
Babak baru ini memberi Edu awal yang baru setelah masa yang buruk di City Ground. Ia bergabung dengan Forest pada Juli 2025 sebagai kepala sepakbola global, mengawasi operasional di seluruh kerajaan Evangelos Marinakis, yang mencakup Olympiacos dan Rio Ave.
Namun, klub kesulitan dengan rekrutmen yang buruk di bawah pengawasannya. Edu berselisih dengan Nuno Espirito Santo, yang merupakan satu dari empat manajer yang menangani Forest di City Ground musim lalu. Laporan mengonfirmasi kepergiannya bulan ini setelah Edu menghadiri pertandingan terakhirnya pada Februari, setelah dilaporkan diminta untuk menjauh dari tempat latihan dan stadion.
- Getty Images Sport
Apa langkah Edu selanjutnya?
Edu kini akan fokus mempertahankan dominasi domestik bersama Levski Sofia, yang saat ini unggul lima poin di puncak klasemen liga setelah sembilan pertandingan. Mereka juga turun ke Liga Europa setelah kalah dalam play-off Liga Champions melawan AEK Athens. Edu kini harus membantu klub barunya mengamankan gelar juara secara beruntun dan menjalani laga-laga Eropa mereka yang akan datang.
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