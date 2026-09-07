Mantan direktur Arsenal Edu meninggalkan Nottingham Forest setelah kontraknya diakhiri menyusul periode yang kacau

Eksekutif asal Brasil itu resmi meninggalkan Nottingham Forest sedikit lebih dari setahun setelah bergabung dengan klub sebagai kepala sepak bola global untuk memimpin proyek multi-klub ambisius mereka, menurut The Athletic. Pria berusia 48 tahun itu pada praktiknya sudah disingkirkan selama berbulan-bulan, setelah tidak menghadiri pertandingan sejak Februari maupun menginjakkan kaki di City Ground atau fasilitas latihan sejak awal Maret, ketika laporan tentang kepergiannya yang akan segera terjadi pertama kali mencuat.

Forest tidak berencana merekrut pengganti langsung untuk Edu atau mengumumkan kepergiannya secara resmi, karena Chief Football Officer George Syrianos sudah mengambil tanggung jawab yang lebih luas setelah sosok asal Brasil itu disingkirkan. Meningkatnya peran Syrianos juga membantu mengisi kekosongan operasional yang ditinggalkan ketika Ross Wilson hengkang ke Newcastle United pada Oktober tahun lalu.