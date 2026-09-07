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Mantan direktur Arsenal Edu meninggalkan Nottingham Forest setelah kontraknya diakhiri menyusul periode yang kacau
Tersingkir cepat dari City Ground
Eksekutif asal Brasil itu resmi meninggalkan Nottingham Forest sedikit lebih dari setahun setelah bergabung dengan klub sebagai kepala sepak bola global untuk memimpin proyek multi-klub ambisius mereka, menurut The Athletic. Pria berusia 48 tahun itu pada praktiknya sudah disingkirkan selama berbulan-bulan, setelah tidak menghadiri pertandingan sejak Februari maupun menginjakkan kaki di City Ground atau fasilitas latihan sejak awal Maret, ketika laporan tentang kepergiannya yang akan segera terjadi pertama kali mencuat.
Forest tidak berencana merekrut pengganti langsung untuk Edu atau mengumumkan kepergiannya secara resmi, karena Chief Football Officer George Syrianos sudah mengambil tanggung jawab yang lebih luas setelah sosok asal Brasil itu disingkirkan. Meningkatnya peran Syrianos juga membantu mengisi kekosongan operasional yang ditinggalkan ketika Ross Wilson hengkang ke Newcastle United pada Oktober tahun lalu.
- AFP
Gesekan dan pergantian manajer yang tak ada habisnya
Posisi Edu mendapat sorotan tajam menyusul kampanye kacau di City Ground. Setelah sebelumnya bersaing untuk memperebutkan tempat di Liga Champions di bawah asuhan Nuno Espirito Santo, Forest runtuh ke dalam pertarungan sengit menghindari degradasi setelah perselisihan antara manajer dan direktur memicu kepergian Nuno.
Setelah itu, terjadi periode ketidakstabilan manajerial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ange Postecoglou hanya bertahan 39 hari di kursi pelatih sebelum digantikan Sean Dyche, yang kemudian juga dipecat pada Februari. Vitor Pereira sempat mengambil alih sebelum digantikan mantan bos Crystal Palace Oliver Glasner, ketika klub itu terus mencari konsistensi yang lenyap selama masa penuh gejolak Edu dalam mengawasi operasi sepakbola.
Kesulitan rekrutmen dan kegagalan taktik
Terlepas dari pergantian konstan di kursi pelatih, kebijakan transfer Edu di Forest menuai kritik tajam dari suporter maupun pundit. Meski mendapat dukungan finansial yang besar, serangkaian pemain ternama yang didatangkan kesulitan membenarkan reputasi mereka, dengan Omari Hutchinson, Douglas Luiz, dan Oleksandr Zinchenko sama-sama gagal memberi dampak berarti di City Ground.
Catatan rekrutmen yang buruk ini menjadi penyimpangan mencolok dari reputasi yang ia bangun selama periode sukses di London utara. Edu tiba di Arsenal sebagai direktur teknis pertama mereka pada 2019, menunjuk mantan rekan setimnya Mikel Arteta sebagai manajer pada akhir tahun itu, sebelum kemudian dipromosikan menjadi direktur olahraga pada November 2022, jabatan yang ia pegang hingga pengunduran dirinya yang tak terduga pada November 2024.
- Getty Images Sport
Karier yang sarat prestasi berakhir dengan sulit
Kepergian Edu menandai titik rendah dalam karier yang selebihnya ditandai kesuksesan level tinggi, baik di lapangan maupun di ruang direksi. Sebagai pemain, ia merupakan anggota tim legendaris Arsenal 'Invincibles' musim 2003-04, dan telah membangun reputasi sebagai salah satu eksekutif paling cakap di dunia sepakbola.
Sebelum periode kepemimpinannya di sepakbola Eropa, pria Brasil itu telah mengumpulkan pengalaman administratif yang luas di level internasional dan klub. Ia menghabiskan lima tahun sebagai direktur sepakbola Corinthians, sempat menjadi penasihat tim nasional Iran pada 2014, dan menghabiskan tiga tahun sebagai koordinator umum tim nasional Brasil.
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