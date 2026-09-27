Mantan chairman Manchester City memperingatkan bahwa 'sesuatu harus memengaruhi status liga mereka' setelah pelanggaran aturan

Bernstein, yang menjabat sebagai chairman Manchester City antara 1998 dan 2003, meyakini klub itu harus menghadapi sanksi olahraga yang berat. Setelah Premier League membuktikan sebagian besar dari 115 dakwaan tersebut, Bernstein mengatakan kepada talkSPORT bahwa kekayaan klub yang sangat besar membuat denda standar tidak berarti apa-apa.

"Pertama-tama saya akan mengatakan bahwa hukuman finansial tidak akan cukup," kata Bernstein. "Kita sedang berbicara tentang sebuah klub dengan kantong tanpa batas, uang tidak terlalu berarti seperti yang kita lihat pada jendela transfer terakhir, dan entah itu [denda sebesar] £100 juta, £200 juta, itu tidak akan cukup."