Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan chairman Manchester City memperingatkan bahwa 'sesuatu harus memengaruhi status liga mereka' setelah pelanggaran aturan
Hukuman berat diperkirakan
Bernstein, yang menjabat sebagai chairman Manchester City antara 1998 dan 2003, meyakini klub itu harus menghadapi sanksi olahraga yang berat. Setelah Premier League membuktikan sebagian besar dari 115 dakwaan tersebut, Bernstein mengatakan kepada talkSPORT bahwa kekayaan klub yang sangat besar membuat denda standar tidak berarti apa-apa.
"Pertama-tama saya akan mengatakan bahwa hukuman finansial tidak akan cukup," kata Bernstein. "Kita sedang berbicara tentang sebuah klub dengan kantong tanpa batas, uang tidak terlalu berarti seperti yang kita lihat pada jendela transfer terakhir, dan entah itu [denda sebesar] £100 juta, £200 juta, itu tidak akan cukup."
- Getty Images Sport
Degradasi atau pengurangan poin
Mantan ketua itu menegaskan bahwa hukuman tersebut harus berdampak langsung pada status mereka di kasta teratas, dengan menyarankan pengurangan 80 poin atau dikeluarkan sepenuhnya. "Sayangnya, saya mengatakan semua ini dengan kesedihan yang mendalam, sungguh, sebagai seorang suporter, saya pikir harus ada sesuatu yang akan memengaruhi status mereka di liga," jelas Bernstein.
"Dan jika itu berupa pengurangan poin, itu tergantung pada waktunya. Karena jika itu dilakukan hari ini, saat musim baru berjalan beberapa pertandingan, dan pengurangan poin itu harus menjadi sesuatu yang bersifat final sejauh menyangkut status mereka di Premier League, saya menghitung Anda harus mengurangi sekitar 80 poin, yang berarti klub itu tidak akan bisa bangkit musim ini dan akan terdegradasi."
Para rival menuntut kompensasi
Selagi Manchester City menunggu konsekuensi akhirnya, klub-klub rival sudah menyiapkan respons hukum mereka sendiri. Arsenal, Tottenham, Liverpool, dan Manchester United telah melayangkan pemberitahuan resmi untuk mempertahankan hak mereka mengajukan ganti rugi, dengan alasan potensi pendapatan yang hilang akibat dugaan kecurangan tersebut. Klaim kolektif ini bisa mencapai £800 juta.
Di antara tahun-tahun yang disebutkan, Manchester City memenangi delapan gelar Premier League, satu Liga Champions, empat Piala FA, dan tujuh Piala EFL. Namun, ketua Khaldoon Al Mubarak merilis pernyataan tegas pada Sabtu yang membantah tuduhan tersebut. Al Mubarak menyatakan bahwa mereka tetap yakin dapat membersihkan nama mereka dan "membuktikan klub tidak bersalah", dengan berargumen bahwa proses tersebut tidak berjalan secara imparsial.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Manchester City tak terelakkan akan mengajukan banding atas temuan tersebut, yang bisa secara signifikan menunda sanksi olahraga final apa pun. Jika prosesnya berlarut-larut hingga akhir musim, klub itu bisa menghadapi degradasi otomatis alih-alih pengurangan poin. Premier League dan dunia sepak bola kini akan mengamati dengan saksama putusan resmi serta pertarungan hukum berikutnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami