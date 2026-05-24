Ketika pada musim gugur 2021 mulai terlihat bahwa Robert Lewandowski akan meninggalkan FCB pada musim panas 2022, "kami telah melakukan pembicaraan dan harus memikirkan siapa yang bisa menjadi penggantinya," kenang Salihamidzic, yang menjabat sebagai direktur olahraga di klub juara terbanyak Jerman itu dari tahun 2020 hingga 2023, dalam acara "Doppelpass"di Sport1.
Mantan bos FC Bayern, Hasan Salihamidzic, mengungkapkan: Alih-alih Harry Kane, ada penyerang top lain yang juga bisa saja bergabung dengan FC Bayern München
Di Säbener Straße, sudah jelas "bahwa dia lah orangnya, karena dia benar-benar memiliki kualitas yang hampir tidak dimiliki orang lain," jelas Salihamidzic, bahwa Kane dengan cepat menjadi target transfer nomor satu Munich dalam pencarian pengganti Lewandowski (yang pindah ke FC Barcelona pada 2022).
Namun, klub Kane saat itu, Tottenham, "dengan cepat menutup pintu dan sama sekali tidak mau membicarakannya," lanjut Salihamidzic. Oleh karena itu, transfer bintang penyerang Inggris itu pada 2022 belum memungkinkan; sebagai gantinya, klub ingin mengisi kekosongan di lini serang dengan Sadio Mane. Pemain asal Senegal itu saat itu datang dari FC Liverpool ke Munich, namun tidak merasa bahagia di sana dan hanya bertahan selama satu tahun.
FC Bayern München juga sempat mempertimbangkan Erling Haaland
Sebagai alternatif untuk Kane, tentu saja nama-nama lain juga dibahas di Bayern. Kylian Mbappé, yang saat itu masih bermain untuk Paris Saint-Germain, "sama sekali tidak mungkin secara finansial," tegas Salihamidzic, sehingga FCB dengan cepat mengesampingkan kemungkinan merekrut bintang Real Madrid tersebut. "Haaland juga menjadi bahan pembicaraan. Tentu saja kami memastikan bahwa dia haruslah seorang penyerang top," lanjut mantan bos Bayern tersebut.
Bukan rahasia lagi bahwa Bayern ingin mendatangkan Erling Haaland ke Munich. Namun, setelah perkembangan luar biasa yang ditunjukkannya di Borussia Dortmund, pemain asal Norwegia itu memutuskan untuk pindah ke Manchester City pada musim panas 2022.
Bayern pun sepenuhnya mengandalkan Kane untuk tahun 2023. "Di FC Bayern, Anda membutuhkan pemain yang bisa memenangkan pertandingan, entah itu Giovane Elber pada masa itu, Lewa, atau tentu saja Kane sekarang. Namun, Anda harus bertindak sangat hati-hati karena hal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi kami, tetap jelas bahwa dia adalah kandidat nomor satu," kata Salihamidzic.
Apakah Harry Kane akan memperpanjang kontraknya di Bayern München?
Pada April 2023, para petinggi Bayern saat itu "pergi ke London dan bertemu dengan keluarganya. Dia benar-benar memiliki keluarga yang luar biasa, ayah dan saudaranya sangat ramah, kami melakukan percakapan yang baik," ungkap Salihamidzic. Pria berusia 49 tahun itu sendiri diberhentikan pada akhir Mei 2023, sehingga ia tidak lagi terlibat dalam upaya akhir untuk mendatangkan Kane.
"Kemudian para rekan (penggantinya, red.) melanjutkan proses tersebut. Tentu saja tidak mudah untuk membawa Harry Kane keluar dari London, tetapi FC Bayern memiliki kekuatan dan berhasil melakukannya," kata Salihamidzic. Transfer tersebut telah membuahkan hasil sepenuhnya meskipun dengan biaya transfer yang sangat besar; dalam tiga tahun terakhir, Kane telah mencetak 146 gol untuk juara Jerman tersebut.
"Begitu dia mendapat ruang tembak yang bebas, biasanya itu menjadi gol. […] Dia memang berbahaya. Tidak ada penyerang di Eropa yang sedang dalam performa sebaik ini, atau lebih tepatnya: yang telah bermain secara konsisten di level tinggi seperti dia selama bertahun-tahun. Itulah mengapa dia benar-benar layak menjadi kandidat Ballon d’Or," puji Salihamidzic tentang pemain berusia 32 tahun itu.
Kontrak Kane di Bayern akan berakhir pada 2027, dan FCB sangat ingin memperpanjangnya. Menurut kabar, Kane juga terbuka untuk perpanjangan kontrak, karena dia merasa sangat nyaman bersama keluarganya di Munich. Namun, setelah mencetak hat-trick di final DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart (3-0) pada Sabtu, Kane juga menekankan bahwa tanda tangannya di kontrak baru tidak akan otomatis menjadi milik Bayern: "Pada titik ini dalam karier saya, saya ingin mendapatkan yang terbaik dari sebuah kontrak. Ini akan menjadi salah satu kontrak terakhir yang saya tandatangani sebagai pemain," tegas Kane.
Statistik Harry Kane di FC Bayern
Permainan
147
Gol
146
Assist
33
Gelar
2 kali Juara Jerman (2025, 2026), Juara Piala DFB (2026), Juara Piala Super Jerman (2025)