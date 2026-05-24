Pada April 2023, para petinggi Bayern saat itu "pergi ke London dan bertemu dengan keluarganya. Dia benar-benar memiliki keluarga yang luar biasa, ayah dan saudaranya sangat ramah, kami melakukan percakapan yang baik," ungkap Salihamidzic. Pria berusia 49 tahun itu sendiri diberhentikan pada akhir Mei 2023, sehingga ia tidak lagi terlibat dalam upaya akhir untuk mendatangkan Kane.

"Kemudian para rekan (penggantinya, red.) melanjutkan proses tersebut. Tentu saja tidak mudah untuk membawa Harry Kane keluar dari London, tetapi FC Bayern memiliki kekuatan dan berhasil melakukannya," kata Salihamidzic. Transfer tersebut telah membuahkan hasil sepenuhnya meskipun dengan biaya transfer yang sangat besar; dalam tiga tahun terakhir, Kane telah mencetak 146 gol untuk juara Jerman tersebut.

"Begitu dia mendapat ruang tembak yang bebas, biasanya itu menjadi gol. […] Dia memang berbahaya. Tidak ada penyerang di Eropa yang sedang dalam performa sebaik ini, atau lebih tepatnya: yang telah bermain secara konsisten di level tinggi seperti dia selama bertahun-tahun. Itulah mengapa dia benar-benar layak menjadi kandidat Ballon d’Or," puji Salihamidzic tentang pemain berusia 32 tahun itu.

Kontrak Kane di Bayern akan berakhir pada 2027, dan FCB sangat ingin memperpanjangnya. Menurut kabar, Kane juga terbuka untuk perpanjangan kontrak, karena dia merasa sangat nyaman bersama keluarganya di Munich. Namun, setelah mencetak hat-trick di final DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart (3-0) pada Sabtu, Kane juga menekankan bahwa tanda tangannya di kontrak baru tidak akan otomatis menjadi milik Bayern: "Pada titik ini dalam karier saya, saya ingin mendapatkan yang terbaik dari sebuah kontrak. Ini akan menjadi salah satu kontrak terakhir yang saya tandatangani sebagai pemain," tegas Kane.