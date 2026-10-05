Mantan bintang West Ham dan Portugal, Hugo Porfirio, terlihat bekerja sebagai sopir Uber di Lisbon

Pertemuan kebetulan itu menjadi viral di dunia maya setelah kreator konten Andre Ramalho membagikan rekaman dari perjalanan tak terduga tersebut. Menjelaskan rasa tidak percayanya saat mengetahui siapa yang berada di balik kemudi, Ramalho memaparkan situasinya dalam sebuah video yang diberitakan media Portugal A Bola: "Kami berjalan kaki karena kami hanya pergi dari Olivais ke Chelas, yang berjarak 10 menit berjalan kaki, tetapi kami agak terlambat, ketiduran, dan harus memanggil Uber."

Kekaguman para penumpang bertambah saat menyadari sopir mereka merupakan bagian dari generasi emas Portugal di Euro 1996. Melanjutkan reaksinya dalam klip tersebut, Ramalho menambahkan: "Orang ini benar-benar menganggap ini hal biasa saja. Maksudnya bagaimana, tidak ada yang spesial? Dia bermain di Euro 1996, bermain dengan Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. Dia orang paling keren yang pernah ada. Benar-benar keren. Dia mengemudi dengan baik... Saya bahkan tidak tahu apakah para pesepakbola dikenal karena mengemudi dengan baik."