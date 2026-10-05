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Mantan bintang West Ham dan Portugal, Hugo Porfirio, terlihat bekerja sebagai sopir Uber di Lisbon
- APL
Mantan pemain internasional ditemukan di balik kemudi
Mantan pemain internasional Portugal Porfirio mengejutkan para pendukung setelah terlihat bekerja sebagai pengemudi Uber di seluruh Lisbon pada usia 53 tahun. Winger tersebut, yang pernah tampil di Premier League bersama West Ham pada musim 1996-97, secara tak terduga dikenali oleh dua penumpang dalam perjalanan singkat antara Olivais dan Chelas. Pertemuan itu dengan cepat memicu perbincangan luas di Portugal, dengan sang mantan penyerang selama bertahun-tahun sengaja hidup jauh dari sorotan publik.
Perjalanan viral mengungkap masa lalu yang gemilang
Pertemuan kebetulan itu menjadi viral di dunia maya setelah kreator konten Andre Ramalho membagikan rekaman dari perjalanan tak terduga tersebut. Menjelaskan rasa tidak percayanya saat mengetahui siapa yang berada di balik kemudi, Ramalho memaparkan situasinya dalam sebuah video yang diberitakan media Portugal A Bola: "Kami berjalan kaki karena kami hanya pergi dari Olivais ke Chelas, yang berjarak 10 menit berjalan kaki, tetapi kami agak terlambat, ketiduran, dan harus memanggil Uber."
Kekaguman para penumpang bertambah saat menyadari sopir mereka merupakan bagian dari generasi emas Portugal di Euro 1996. Melanjutkan reaksinya dalam klip tersebut, Ramalho menambahkan: "Orang ini benar-benar menganggap ini hal biasa saja. Maksudnya bagaimana, tidak ada yang spesial? Dia bermain di Euro 1996, bermain dengan Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. Dia orang paling keren yang pernah ada. Benar-benar keren. Dia mengemudi dengan baik... Saya bahkan tidak tahu apakah para pesepakbola dikenal karena mengemudi dengan baik."
- Panoramic by PsnewZ
Perjalanan gemilang di berbagai liga Eropa
Jauh sebelum mengangkut penumpang melintasi ibu kota, Porfirio menikmati karier yang beragam di level tertinggi setelah menjalani debut seniornya berkat kesempatan yang diberikan Sir Bobby Robson di Sporting CP. Winger lincah itu kemudian mencatatkan 27 penampilan untuk West Ham United dan tampil impresif di Spanyol bersama Racing Santander sebelum merampungkan kepindahan ke Benfica. Pada senja karier bermainnya, pemain yang tiga kali membela tim senior negaranya itu memperkuat Nottingham Forest dengan status pinjaman dan kemudian bermain di Arab Saudi bersama Al-Nassr.
Kehidupan yang tenang menggantikan kejayaan olahraga
Keterlibatan terakhir veteran kelahiran Lisbon itu di sepak bola profesional terjadi saat ia menjadi bagian dari staf pelatih Sporting CP B lebih dari satu dekade lalu. Mencari nafkah di balik kemudi menjadi perubahan mencolok dari masa ketika ia berbagi ruang ganti dengan talenta-talenta terbaik negaranya. Sepenuhnya terlepas dari sorotan tanpa henti sepak bola modern, Porfirio tampak puas menjalani rutinitas harian yang sederhana jauh dari kamera.
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