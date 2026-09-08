Mantan bintang Tottenham mengejutkan Lille saat Ethan Mbappe mendapat kartu merah dalam thriller Liga Champions

Ayase Ueda, pemain yang datang pada musim panas dari Feyenoord, mencetak gol keduanya dalam jumlah laga yang sama ketika ia menanduk bola dari jarak dekat setelah umpan terukur dari Mbappe. Marc Bartra dengan cepat menyamakan kedudukan untuk Betis lewat sundulan sambil menjatuhkan diri memanfaatkan umpan silang melengkung Pablo Fornals, tetapi sundulan Alexsandro dari sepak pojok Gaetan Perrin membawa Lille kembali unggul.

Bartra kembali menyamakan skor hanya tiga menit setelah jeda, dengan memberi sentuhan tipis lewat sundulan pada tendangan bebas Isco yang melewati Berke Ozer. Parrott kemudian menuntaskan comeback dengan melepaskan tembakan rendah ke sudut jauh.

Gol penentu kemenangan itu menegaskan performa impresif Parrott sejak bergabung dengan Betis bulan lalu. Mantan pemain Spurs itu sebelumnya sudah membuktikan kualitasnya setelah mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan hari Jumat atas Real Madrid.