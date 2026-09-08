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LOSC Lille v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Mantan bintang Tottenham mengejutkan Lille saat Ethan Mbappe mendapat kartu merah dalam thriller Liga Champions

Champions League
Lille vs Real Betis
Lille
Real Betis
T. Parrott
E. Mbappe

Troy Parrott melanjutkan awal sensasionalnya bersama Real Betis dengan mencetak gol kemenangan dalam laga comeback dramatis di Liga Champions atas Lille. Tim asal Spanyol itu dua kali bangkit setelah tertinggal satu gol sebelum kartu merah langsung Ethan Mbappe mengakhiri harapan Lille untuk memberi perlawanan pada akhir pertandingan.

  • Betis tandai kembalinya ke Liga Champions dengan kemenangan

    Betis menandai kembalinya mereka ke Liga Champions dengan kemenangan comeback yang mendebarkan di kandang Lille. Mantan striker Tottenham, Parrott, mencetak gol penentu untuk memastikan malam yang penuh aksi bagi klub Spanyol tersebut.

    Lille mendominasi sebagian besar babak pertama, dua kali unggul dalam laga yang berlangsung end-to-end. Namun, penampilan penuh semangat setelah jeda dan kartu merah krusial untuk tuan rumah asal Prancis itu membantu tim Spanyol tersebut mengamankan tiga poin penuh.

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  • FBL-EUR-C1-LILLE-BETISAFP

    Parrott melanjutkan performa impresif untuk Real Betis

    Ayase Ueda, pemain yang datang pada musim panas dari Feyenoord, mencetak gol keduanya dalam jumlah laga yang sama ketika ia menanduk bola dari jarak dekat setelah umpan terukur dari Mbappe. Marc Bartra dengan cepat menyamakan kedudukan untuk Betis lewat sundulan sambil menjatuhkan diri memanfaatkan umpan silang melengkung Pablo Fornals, tetapi sundulan Alexsandro dari sepak pojok Gaetan Perrin membawa Lille kembali unggul.

    Bartra kembali menyamakan skor hanya tiga menit setelah jeda, dengan memberi sentuhan tipis lewat sundulan pada tendangan bebas Isco yang melewati Berke Ozer. Parrott kemudian menuntaskan comeback dengan melepaskan tembakan rendah ke sudut jauh.

    Gol penentu kemenangan itu menegaskan performa impresif Parrott sejak bergabung dengan Betis bulan lalu. Mantan pemain Spurs itu sebelumnya sudah membuktikan kualitasnya setelah mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan hari Jumat atas Real Madrid.

  • Kartu merah Mbappe menambah nestapa Lille

    Malam Lille memburuk dengan cepat tak lama setelah gol penentu kemenangan Parrott. Ethan Mbappe, saudara dari bintang Real Madrid Kylian, diganjar kartu merah setelah terlihat menyikut Natan saat tidak sedang berebut bola.

    Meski bermain dengan sepuluh orang, tim Prancis itu terus menekan demi mencari gol penyeimbang di akhir laga. Mereka memasukkan beberapa tambahan daya gedor, termasuk mantan penyerang Arsenal dan Chelsea Olivier Giroud, dalam upaya membongkar pertahanan lawan.

    Namun, lini belakang Betis tetap kukuh menghadapi gempuran di akhir laga. Tim Spanyol itu mampu menahan tekanan telat untuk memastikan kemenangan Eropa yang terkenal di tanah Prancis.

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  • LOSC Lille v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Kedua tim kembali mengalihkan fokus ke laga liga domestik

    Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu memberi Betis momentum awal yang sangat penting dalam kembalinya mereka ke kompetisi klub paling bergengsi di Eropa. Tim asal Spanyol itu kini akan berusaha membawa performa positif tersebut kembali ke ajang domestik saat mereka bertandang menghadapi Villarreal di Liga.

    Sementara itu, Lille harus segera melupakan kekalahan yang mengecewakan ini. Tim asal Prancis itu akan menjamu Troyes di Ligue 1 dalam laga berikutnya saat mereka berupaya bangkit.

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