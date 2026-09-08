Getty Images Sport
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Mantan bintang Tottenham mengejutkan Lille saat Ethan Mbappe mendapat kartu merah dalam thriller Liga Champions
Betis tandai kembalinya ke Liga Champions dengan kemenangan
Betis menandai kembalinya mereka ke Liga Champions dengan kemenangan comeback yang mendebarkan di kandang Lille. Mantan striker Tottenham, Parrott, mencetak gol penentu untuk memastikan malam yang penuh aksi bagi klub Spanyol tersebut.
Lille mendominasi sebagian besar babak pertama, dua kali unggul dalam laga yang berlangsung end-to-end. Namun, penampilan penuh semangat setelah jeda dan kartu merah krusial untuk tuan rumah asal Prancis itu membantu tim Spanyol tersebut mengamankan tiga poin penuh.
- AFP
Parrott melanjutkan performa impresif untuk Real Betis
Ayase Ueda, pemain yang datang pada musim panas dari Feyenoord, mencetak gol keduanya dalam jumlah laga yang sama ketika ia menanduk bola dari jarak dekat setelah umpan terukur dari Mbappe. Marc Bartra dengan cepat menyamakan kedudukan untuk Betis lewat sundulan sambil menjatuhkan diri memanfaatkan umpan silang melengkung Pablo Fornals, tetapi sundulan Alexsandro dari sepak pojok Gaetan Perrin membawa Lille kembali unggul.
Bartra kembali menyamakan skor hanya tiga menit setelah jeda, dengan memberi sentuhan tipis lewat sundulan pada tendangan bebas Isco yang melewati Berke Ozer. Parrott kemudian menuntaskan comeback dengan melepaskan tembakan rendah ke sudut jauh.
Gol penentu kemenangan itu menegaskan performa impresif Parrott sejak bergabung dengan Betis bulan lalu. Mantan pemain Spurs itu sebelumnya sudah membuktikan kualitasnya setelah mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan hari Jumat atas Real Madrid.
Kartu merah Mbappe menambah nestapa Lille
Malam Lille memburuk dengan cepat tak lama setelah gol penentu kemenangan Parrott. Ethan Mbappe, saudara dari bintang Real Madrid Kylian, diganjar kartu merah setelah terlihat menyikut Natan saat tidak sedang berebut bola.
Meski bermain dengan sepuluh orang, tim Prancis itu terus menekan demi mencari gol penyeimbang di akhir laga. Mereka memasukkan beberapa tambahan daya gedor, termasuk mantan penyerang Arsenal dan Chelsea Olivier Giroud, dalam upaya membongkar pertahanan lawan.
Namun, lini belakang Betis tetap kukuh menghadapi gempuran di akhir laga. Tim Spanyol itu mampu menahan tekanan telat untuk memastikan kemenangan Eropa yang terkenal di tanah Prancis.
- Getty Images Sport
Kedua tim kembali mengalihkan fokus ke laga liga domestik
Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu memberi Betis momentum awal yang sangat penting dalam kembalinya mereka ke kompetisi klub paling bergengsi di Eropa. Tim asal Spanyol itu kini akan berusaha membawa performa positif tersebut kembali ke ajang domestik saat mereka bertandang menghadapi Villarreal di Liga.
Sementara itu, Lille harus segera melupakan kekalahan yang mengecewakan ini. Tim asal Prancis itu akan menjamu Troyes di Ligue 1 dalam laga berikutnya saat mereka berupaya bangkit.
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