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Mantan bintang timnas Inggris menyatakan bahwa 'tidak mungkin' Thomas Tuchel bisa tetap menjabat sebagai manajer dalam pernyataan kasarnya yang penuh umpatan, sekaligus menyebut dua nama calon penggantinya
Butt menuntut agar Tuchel segera mundur
Impian Inggris untuk meraih kejayaan di Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan yang sudah tak asing lagi, setelah mereka kehilangan keunggulan 1-0 atas Argentina dan tersingkir di babak semifinal. Meskipun Anthony Gordon sempat membawa Three Lions unggul, Argentina berhasil melanjutkan tren mereka di turnamen ini dengan menentukan hasil pertandingan di menit-menit akhir, mencetak dua gol melalui Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez sehingga menggagalkan upaya Inggris untuk lolos ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak satu-satunya kemenangan mereka pada tahun 1966.
Saat berbicara kepada Paddy Power, Butt tidak segan-segan dalam menilai masa depan sang manajer. "Tidak mungkin dia bisa tetap bertahan. Tidak ada peluang sedikit pun setelah itu," kata Butt. "Jika dia tetap bertahan, John McDermott juga harus dipecat. Tidak mungkin Anda bisa mempertahankannya sekarang. Dia bukan Sir Bobby Robson atau Kevin Keegan, seseorang yang dicintai oleh seluruh bangsa."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran terkait taktik negatif dan identitas
Kritik tersebut berakar dari apa yang dipandang Butt sebagai kurangnya keberanian di panggung dunia, terutama mengingat bakat-bakat yang dimiliki skuad Inggris. Mantan gelandang tersebut berpendapat bahwa mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich itu gagal memikat hati publik dan justru bermain sesuai keinginan lawan selama pertandingan yang sangat krusial tersebut. Secara khusus, keputusan Tuchel untuk menerapkan pendekatan defensif dengan memasukkan Ezri Konsa, Nico O’Reilly, dan Dan Burn justru berbalik merugikan secara spektakuler.
"Anda sedang membicarakan seorang manajer yang datang dan menerapkan sepak bola negatif, sepak bola negatif yang gila-gilaan, di semifinal melawan tim Argentina yang sebenarnya bisa dikalahkan," lanjut Butt. "Dan sebenarnya hal itu tidak seharusnya menjadi masalah, tapi orang-orang akan menentangnya karena dia juga orang Jerman, jadi dia akan mengalami mimpi buruk. Dia adalah manajer klub yang luar biasa, jadi biarkan saja dia pergi. Dia tidak akan mau bertahan. Dia mungkin mengatakan akan bertahan, tapi di lubuk hatinya dia akan berpikir, ‘bayar saja, aku pergi dari sini’."
Beberapa nama calon pengganti untuk posisi di tim Three Lions telah disebutkan
Seiring meredanya kegagalan kampanye kali ini, perbincangan kini bergeser ke siapa yang seharusnya memimpin tim nasional ke depan. Butt telah menunjuk Eddie Howe dan Pep Guardiola sebagai kandidat utama, meski ia mengakui bahwa waktu yang tepat bagi Guardiola mungkin menjadi kendala. Guardiola baru-baru ini mengakhiri masa jabatannya yang bersejarah selama 10 tahun di Manchester City, di mana ia meraih enam gelar Liga Premier dan trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub tersebut. Sementara itu, Howe telah mengubah Newcastle menjadi kekuatan papan atas sejak 2021, membawa mereka ke dua kampanye Liga Champions dan meraih gelar Piala Liga.
"Jika kita berada sembilan bulan ke depan, saya pasti akan memilih Pep Guardiola," jelas Butt. "Tapi Pep tidak bisa meninggalkan Man City sebulan yang lalu dengan alasan butuh istirahat dari sepak bola, lalu langsung kembali ke lapangan. Ia tidak bisa melakukan itu. Eddie Howe akan menjadi pilihan yang brilian. Saya sangat ingin ia mengambil alih, itu akan luar biasa."
- Getty Images Sport
Hubungan dengan Pochettino dan dinamika tim Inggris
Meskipun Howe dan Guardiola menjadi pilihan populer, Butt juga menyoroti Mauricio Pochettino sebagai kandidat yang serius—mengingat pelatih asal Argentina itu baru-baru ini membawa timnas AS (USMNT) ke babak 16 besar di Piala Dunia musim panas ini sebelum menelan kekalahan 4-1 dari Belgia—berkat hubungannya yang sudah terjalin dengan direktur teknis FA, McDermott. Keduanya bekerja sama dengan erat selama masa mereka di Tottenham, sebuah hubungan yang disaksikan Butt sendiri saat ia bekerja di sistem akademi Manchester United.
"Mauricio Pochettino memiliki hubungan yang luar biasa dengan John McDermott, dan dia yang memilihnya [sebagai manajer]. Saat McDermott menjabat sebagai manajer akademi di Tottenham, Pochettino adalah manajernya, dan mereka memiliki hubungan yang sangat, sangat baik," kata Butt. "Saya tidak akan terkejut jika hal itu terjadi, dan saya sama sekali tidak menentangnya. Dia adalah manajer yang sangat, sangat baik. Orang yang disukai, memainkan sepak bola yang bagus di mana pun dia pergi. Tapi kita semua mengatakan hal yang sama tentang Tuchel, namun ketika mereka masuk ke dinamika timnas Inggris, mereka tiba-tiba berubah, itu gila. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa."
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