Mantan bintang timnas Inggris menyatakan bahwa 'tidak mungkin' Thomas Tuchel bisa tetap menjabat sebagai manajer dalam pernyataan kasarnya yang penuh umpatan, sekaligus menyebut dua nama calon penggantinya

Impian Inggris untuk meraih kejayaan di Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan yang sudah tak asing lagi, setelah mereka kehilangan keunggulan 1-0 atas Argentina dan tersingkir di babak semifinal. Meskipun Anthony Gordon sempat membawa Three Lions unggul, Argentina berhasil melanjutkan tren mereka di turnamen ini dengan menentukan hasil pertandingan di menit-menit akhir, mencetak dua gol melalui Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez sehingga menggagalkan upaya Inggris untuk lolos ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak satu-satunya kemenangan mereka pada tahun 1966.

Saat berbicara kepada Paddy Power, Butt tidak segan-segan dalam menilai masa depan sang manajer. "Tidak mungkin dia bisa tetap bertahan. Tidak ada peluang sedikit pun setelah itu," kata Butt. "Jika dia tetap bertahan, John McDermott juga harus dipecat. Tidak mungkin Anda bisa mempertahankannya sekarang. Dia bukan Sir Bobby Robson atau Kevin Keegan, seseorang yang dicintai oleh seluruh bangsa."