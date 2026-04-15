Mantan bintang timnas Inggris Jonjo Shelvey pensiun dan langsung menjabat sebagai pelatih kepala untuk pertama kalinya
Shelvey masuk ke ruang istirahat
Pemain berusia 34 tahun itu secara resmi pensiun dari sepak bola profesional untuk mengambil alih jabatan manajer Arabian Falcons yang berbasis di Dubai. Ia sudah tidak asing lagi dengan klub tersebut, karena telah bermain untuk klub itu sejak September di bawah kepemimpinan salah satu pemilik klub sekaligus mantan bintang Crystal Palace, Jason Puncheon. Shelvey kini ditugaskan untuk memastikan tim ambisius ini promosi, dengan debutnya sebagai manajer akan didokumentasikan dalam sebuah film yang akan dirilis selama lima pertandingan terakhir musim ini.
- AFP
Ambisi untuk meraih puncak
Mantan pemain internasional Inggris ini memandang peran ini sebagai awal dari perjalanan panjang menuju jenjang kepelatihan tingkat elit. Ia yakin bahwa lingkungan unik di Uni Emirat Arab memberikan landasan yang tepat untuk menunjukkan pemahaman taktis dan kepemimpinannya, jauh dari tekanan sorotan media Eropa. Saat membahas transisinya ke posisi pelatih kepala pertamanya dan tujuan masa depannya, Shelvey mengatakan: "Ambisi saya adalah mencapai puncak karier kepelatihan dan ini adalah proyek yang sempurna untuk membuktikan diri dan apa yang mampu saya lakukan."
Kehidupan di luar Inggris
Keputusan Shelvey untuk pensiun dan tetap tinggal di Timur Tengah sejalan dengan pernyataan sebelumnya mengenai keinginannya untuk membesarkan keluarganya di luar Inggris. Kariernya, yang mencakup lebih dari 400 penampilan di level senior bersama klub-klub seperti Newcastle, Swansea City, Nottingham Forest, dan Burnley, kini beralih fokus ke stabilitas pribadi dan perkembangan profesional di luar negeri.
Mencermati keputusannya untuk meninggalkan sepak bola Inggris pada awal musim ini, Shelvey mengatakan kepada BBC Sport: "Saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh besar di Inggris lagi. Kami sangat beruntung bisa tinggal di daerah yang bagus di Inggris, tapi menurut saya, di tempat asal saya, Anda tidak bisa menikmati hal-hal yang menyenangkan."
Pertarungan perebutan promosi di Dubai
Shelvey langsung diuji kemampuannya saat ia berusaha menavigasi fase krusial perebutan promosi yang penuh tekanan. Arabian Falcons bertekad untuk naik ke divisi yang lebih tinggi dalam piramida sepak bola UEA, dan manajer baru ini harus segera menanamkan mentalitas pemenang agar klub tersebut berhasil promosi ke divisi kedua. Dengan kamera dokumenter yang terus mengabadikan setiap gerakannya, mantan gelandang ini berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa ia mampu menjalani transisi dari lapangan ke pinggir lapangan.