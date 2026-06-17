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Mantan bintang timnas Belanda meminta maaf atas komentar yang menyinggung para pemain Jepang dalam laga pembuka Piala Dunia
Komentar kontroversial memicu reaksi keras
Pria berusia 43 tahun itu mendadak menjadi sorotan di media sosial saat menganalisis pertandingan pembuka fase grup Belanda melawan Jepang di Dallas. Dalam sesi analisis pasca-pertandingan, Van der Vaart menyiratkan bahwa para pemain Jepang “terlihat serupa” saat ia berusaha menjelaskan kesulitan yang dialami Micky van de Ven selama pertandingan.
Saat membahas gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang dicetak Daichi Kamada, Van der Vaart mengatakan di NOS: “Tendangan sudut yang sempurna memang sangat sulit untuk dihadapi. Tendangan ini datang dengan kecepatan yang tepat, tepat di atas garis lima yard. Dengan sedikit keberuntungan, bola itu mungkin saja masuk, tapi tendangan sudutnya luar biasa. Mereka [para pemain Jepang] memang terlihat serupa, tentu saja, mungkin dia [Van de Ven] berpikir begitu… Itu hanya lelucon, tentu saja. Saya hampir tidak berani mengatakan apa-apa."
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Van der Vaart menyampaikan permintaan maaf resmi
Menyusul kecaman luas terhadap pernyataannya, mantan gelandang serang tersebut mengeluarkan pernyataan melalui tim manajemennya untuk mengklarifikasi posisinya dan menyampaikan penyesalan. Ia ingin menekankan bahwa terlepas dari sifat “lelucon” tersebut, ia tidak bermaksud bersikap diskriminatif terhadap tim nasional Jepang atau komunitas Jepang.
"Saya memahami bahwa beberapa orang merasa tersinggung dengan kata-kata saya. Saya sungguh menyesal akan hal itu. Jika saya telah membuat orang-orang kesal karena hal ini, saya menyampaikan permintaan maaf. Itu sama sekali bukan niat saya. Saya menanggapi reaksi yang muncul dengan serius dan memahami bahwa kata-kata dapat ditafsirkan secara berbeda. Oleh karena itu, saya rasa penting untuk memperjelas bahwa tidak ada niat rasis atau diskriminatif di balik pernyataan saya. Saya berharap penjelasan ini memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai niat saya dan konteks di mana pernyataan tersebut dilontarkan," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Kritik terhadap Van Dijk dan penampilan tim Belanda
Komentar mengenai Jepang bukanlah satu-satunya kritik tajam yang dilontarkan Van der Vaart selama siaran tersebut, karena ia juga menyasar kapten timnas Belanda saat ini, Virgil van Dijk. Pakar sepak bola itu membandingkan mobilitas bek Liverpool itu dengan pesawat terbang yang berat setelah Oranje gagal meraih kemenangan dalam laga pembuka turnamen mereka.
"Saya harus jujur: Saya cukup terkejut dengan penampilan Van Dijk," akui Van der Vaart dalam analisis babak pertama. "Melihatnya, saya berpikir: itu tidak terlihat bagus. Terutama saat berputar. Hal itu terbukti sangat sulit. Sedikit mirip Boeing 747 yang sedang berbelok. Saya harap ia mulai berputar sedikit lebih cepat selama turnamen ini."
Ia selanjutnya mengkritik tim asuhan Ronald Koeman karena bermain bertahan dan gagal “menekan lebih keras” untuk meraih kemenangan.
- Getty Images Sport
Perjalanan selanjutnya di Grup F
Timnas Belanda akan berusaha melupakan drama tersebut saat mereka menghadapi Swedia di NRG Stadium, Houston, pada hari Sabtu. Sementara itu, Jepang akan berupaya melanjutkan performa comeback mengesankan mereka saat bertandang ke Monterrey untuk menghadapi Tunisia—yang baru saja menelan kekalahan 5-1 dari Swedia—dengan menyadari bahwa sebuah kemenangan akan menempatkan mereka pada posisi yang kuat untuk lolos dari fase grup.