Pria berusia 43 tahun itu mendadak menjadi sorotan di media sosial saat menganalisis pertandingan pembuka fase grup Belanda melawan Jepang di Dallas. Dalam sesi analisis pasca-pertandingan, Van der Vaart menyiratkan bahwa para pemain Jepang “terlihat serupa” saat ia berusaha menjelaskan kesulitan yang dialami Micky van de Ven selama pertandingan.

Saat membahas gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang dicetak Daichi Kamada, Van der Vaart mengatakan di NOS: “Tendangan sudut yang sempurna memang sangat sulit untuk dihadapi. Tendangan ini datang dengan kecepatan yang tepat, tepat di atas garis lima yard. Dengan sedikit keberuntungan, bola itu mungkin saja masuk, tapi tendangan sudutnya luar biasa. Mereka [para pemain Jepang] memang terlihat serupa, tentu saja, mungkin dia [Van de Ven] berpikir begitu… Itu hanya lelucon, tentu saja. Saya hampir tidak berani mengatakan apa-apa."