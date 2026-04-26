Mantan bintang Real Madrid, James Rodriguez, bertekad tampil di Piala Dunia 2026 bersama Kolombia dalam kondisi prima setelah menjalani debut sebagai starter di MLS bersama Minnesota United
Penampilan perdana yang bersejarah bagi Minnesota United
Rodriguez bermain selama 63 menit saat Minnesota United kalah 1-0 dari LAFC pada Sabtu lalu. Penampilan pemain berusia 34 tahun ini menandai penampilan pertamanya sebagai starter untuk klub tersebut, dan di hadapan hampir 20.000 pendukung, gelandang veteran ini memukau para penonton, termasuk manajer tim nasional Kolombia, Nestor Lorenzo. Pencapaian ini sangat penting bagi Rodriguez setelah baru-baru ini dirawat di rumah sakit akibat dehidrasi parah. "Saya merasa baik-baik saja dengan ini sebagai penampilan pertama saya sebagai starter di sini," kata Rodriguez kepada wartawan setelah pertandingan. "Sayangnya, kami kalah dalam pertandingan ini. Kami memiliki banyak peluang, peluang yang jelas, tetapi kami harus terus melangkah di jalur ini."
Perhatian kini beralih ke panggung global
Setiap menit yang dihabiskan di lapangan merupakan langkah menuju Piala Dunia bagi kapten Kolombia ini. Saat ini ia terikat kontrak jangka pendek di Minnesota yang bertujuan untuk menjaga kebugarannya hingga pengumuman skuad. Bertekad untuk membungkam keraguan yang masih mengemuka mengenai kondisi fisiknya, ia tetap berkomitmen penuh pada program latihannya. Ia menegaskan: "Saya akan tiba dalam kondisi prima. Saya akan tiba dalam kondisi prima. Masih ada satu bulan lagi, dan ya, saya berlatih keras—berlatih sekuat tenaga, memberikan segalanya, seperti yang selalu saya lakukan. Jadi, berapa pun waktu bermain yang saya dapatkan di sini, saya yakin semuanya akan berjalan lancar."
Pujian tinggi dari pinggir lapangan
Meskipun hasil akhir pekan lalu mengecewakan, manajer Minnesota Cameron Knowles menyoroti kecerdasan taktis yang dibawa oleh pemain barunya. Knowles yakin Rodriguez memiliki kesadaran spasial yang mampu meningkatkan performa seluruh skuad, bahkan saat ia masih membangun kebugaran fisiknya. Staf pelatih memprioritaskan ritme sang playmaker saat tim menghadapi jadwal pertandingan yang padat. "Dia adalah pemain berkualitas tinggi, tetapi kualitasnya terlihat di momen-momen yang tepat," jelas Knowles. "Dia masuk ke area-area yang tidak nyaman dan ruang-ruang yang membuat lawan harus menghadapinya. Dan pada akhirnya, ketika dia mendapatkan bola di sana, umpan terakhirnya, serta pengambilan keputusannya, itulah yang membuatnya menjadi pemain level tinggi."
Mengejar gelar domestik dan kejayaan musim panas
Ke depan, Minnesota akan menghadapi jadwal yang padat, termasuk laga U.S. Open Cup pada hari Selasa melawan San Jose Earthquakes. Rodriguez berharap dapat terus membangun momentum sebelum fokusnya beralih ke kampanye Grup K Piala Dunia Kolombia. Kolombia akan memulai pertandingan melawan Uzbekistan pada 18 Juni, dilanjutkan dengan laga-laga krusial melawan Republik Demokratik Kongo dan Portugal masing-masing pada 24 dan 27 Juni.