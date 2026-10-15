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Mantan bintang Real Madrid dan timnas Inggris Michael Owen sepakat dengan penilaian Roy Keane soal kapan Jude Bellingham yang “sensasional” bisa menjadi pemain terbaik Inggris sepanjang masa
Dari Birmingham ke Bernabeu lewat Dortmund
Bellingham sudah menjadi superstar dunia. Langkah pertamanya menuju status itu dimulai ketika ia menembus tim utama Birmingham City pada usia 16 tahun. Birmingham City memensiunkan nomor punggung 22 miliknya saat menyetujui kepindahannya ke Borussia Dortmund pada 2020.
Selama tiga musim di Jerman, reputasinya terus menanjak hingga Real Madrid mengeluarkan biaya transfer bernilai sembilan digit pada musim panas 2023. Ia meraih gelar La Liga dan Liga Champions pada musim debutnya sebagai seorang ‘Galactico’ di Santiago Bernabeu.
Pembicaraan mengenai Ballon d’Or pertama kali muncul saat itu. Berkat energinya yang seolah tak terbatas dan ketajamannya dalam mencetak gol, Bellingham dinilai memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk diakui sebagai pemain terbaik di dunia.
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Keane yakin Bellingham akan menjadi pemain hebat
Sejak itu, ia menghadapi masalah cedera, tetapi penampilan dengan tujuh gol di Piala Dunia 2026 membuat pemain asal West Midlands tersebut kembali menjadi sorotan dunia. Sebelumnya, ia menciptakan momen ikonis “siapa lagi” untuk negaranya di Euro 2024.
Tak diragukan lagi, Bellingham telah menjadi sosok andalan bagi Real Madrid dan Inggris. Ia menghadapi tekanan, bukan menghindarinya. Ia ingin menjadi pusat perhatian dan menunjukkan kemampuannya di bawah sorotan terbesar dunia olahraga.
Keane yakin Bellingham akan mencapai kehebatan. Legenda Manchester United itu tahu betul cara menjadi gelandang dinamis yang meraih trofi. Ia menjagokan Bellingham untuk mencapai puncak dan mengukuhkan tempatnya di antara para pemain legendaris.
Kapan Bellingham akan menjadi pemain terbaik Inggris sepanjang masa?
Ditanya apakah ia sependapat, Owen, peraih Bola Emas yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas dukungan situs taruhan olahraga Tonybet, mengatakan: “Dia luar biasa, bukan? Tentu saja. Dia punya sesuatu yang sangat istimewa: postur tubuh, kemampuan berlari, keterampilan, dan mentalitasnya.
“Dia tampil gemilang di laga-laga besar. Dia mencetak gol, gol-gol penting. Dia punya kelas. Dan dia jelas terus bermain di level tertinggi, jadi itu akan membuatnya tetap berada di level tersebut.
“Saya tidak bisa membantahnya. Saya pikir kita sedang melihat dua pemain hebat sepanjang masa dalam skuad saat ini, yaitu [Harry] Kane dan Bellingham. Dari segi kualitas, Bellingham benar-benar pemain yang brilian.
“Dia bisa menentukan kemenangan dan mengubah jalannya pertandingan. Jika dia terus tampil seperti sekarang, saya sependapat dengan Roy Keane. Saya pikir dalam lima atau enam tahun, kita mungkin akan membicarakannya sebagai pemain paling berpengaruh, paling berbakat, atau terbaik sepanjang masa bagi Inggris. Ya, itu mungkin saja.”
- Getty
Kane juga berpeluang menjadi pemain terbaik Inggris sepanjang masa
Setelah nama-nama seperti Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton dan Wayne Rooney sebelumnya mendominasi perdebatan tentang pemain terbaik sepanjang masa Inggris, predikat itu bisa berpindah tangan lebih dari sekali dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kapten Kane, yang produktif mencetak gol, telah menambah koleksi golnya bersama timnas menjadi 91 dan tinggal membutuhkan satu penampilan lagi untuk memecahkan rekor penampilan internasional Peter Shilton. Ia mungkin akan diakui sebagai pemain terhebat sepanjang masa Inggris, tetapi predikat tersebut pada akhirnya bisa direbut Bellingham, yang sudah 60 kali membela negaranya dan meyakini bahwa ia bisa meraih gelar-gelar bergengsi yang akhirnya membawa sepakbola “pulang” untuk pertama kalinya sejak 1966.
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