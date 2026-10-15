Bellingham sudah menjadi superstar dunia. Langkah pertamanya menuju status itu dimulai ketika ia menembus tim utama Birmingham City pada usia 16 tahun. Birmingham City memensiunkan nomor punggung 22 miliknya saat menyetujui kepindahannya ke Borussia Dortmund pada 2020.

Selama tiga musim di Jerman, reputasinya terus menanjak hingga Real Madrid mengeluarkan biaya transfer bernilai sembilan digit pada musim panas 2023. Ia meraih gelar La Liga dan Liga Champions pada musim debutnya sebagai seorang ‘Galactico’ di Santiago Bernabeu.

Pembicaraan mengenai Ballon d’Or pertama kali muncul saat itu. Berkat energinya yang seolah tak terbatas dan ketajamannya dalam mencetak gol, Bellingham dinilai memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk diakui sebagai pemain terbaik di dunia.