Mantan bintang Real Madrid dan Inter Milan, yang melakukan debut mengejutkan di divisi keempat, berubah menjadi mimpi buruk setelah klub barunya menghadapi pengurangan poin akibat kontroversi pergantian pemain

Menurut Algemeen Dagblad, kembalinya Sneijder ke lapangan yang sangat dinantikan telah diwarnai dengan drama mendadak. Pemain tengah berusia 41 tahun yang pernah membela Real Madrid dan Inter Milan itu melakukan debutnya untuk OSM’75, tim amatir kasta keempat Belanda, pada Sabtu.

Lebih dari 1.000 penonton berbondong-bondong ke Sportpark Fazantenkamp untuk menyaksikan aksi pemain internasional Belanda yang telah tampil dalam 134 pertandingan tersebut. Namun, suasana perayaan setelah kemenangan yang sulit diraih itu segera berubah menjadi suram ketika muncul tuduhan pelanggaran aturan teknis terkait jendela pergantian pemain yang digunakan, yang membuat hasil pertandingan tersebut dipertanyakan secara serius.