Mantan bintang Real Madrid dan Inter Milan, yang melakukan debut mengejutkan di divisi keempat, berubah menjadi mimpi buruk setelah klub barunya menghadapi pengurangan poin akibat kontroversi pergantian pemain
Kembalinya Sneijder diwarnai dengan tuduhan pelanggaran aturan.
Menurut Algemeen Dagblad, kembalinya Sneijder ke lapangan yang sangat dinantikan telah diwarnai dengan drama mendadak. Pemain tengah berusia 41 tahun yang pernah membela Real Madrid dan Inter Milan itu melakukan debutnya untuk OSM’75, tim amatir kasta keempat Belanda, pada Sabtu.
Lebih dari 1.000 penonton berbondong-bondong ke Sportpark Fazantenkamp untuk menyaksikan aksi pemain internasional Belanda yang telah tampil dalam 134 pertandingan tersebut. Namun, suasana perayaan setelah kemenangan yang sulit diraih itu segera berubah menjadi suram ketika muncul tuduhan pelanggaran aturan teknis terkait jendela pergantian pemain yang digunakan, yang membuat hasil pertandingan tersebut dipertanyakan secara serius.
Focus'07 mendesak Asosiasi Sepak Bola Belanda untuk mengambil tindakan.
Kontroversi ini berpusat pada jumlah tepat jendela pergantian pemain yang digunakan selama pertandingan. Meskipun peraturan amatir secara ketat mengizinkan jumlah pergantian tertentu, diklaim bahwa manajer OSM’75, Berry van Wijk, menggunakan empat momen terpisah untuk memasukkan pemain, yang satu lebih banyak dari tiga jendela yang diizinkan.
Pelatih Focus’07, Niells Bosch, mengonfirmasi bahwa klubnya mengambil tindakan resmi setelah meninjau rekaman pertandingan. Bosch menyatakan: "Jujur saja, hal itu sama sekali tidak saya perhatikan, tetapi saya mendengarnya setelah pertandingan. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, saya mencapai kesimpulan yang sama, dan kami telah mengangkat hal ini ke KNVB."
Manajer membela strategi di tengah kekhawatiran pengurangan poin.
Seorang juru bicara KNVB mencatat bahwa proses disiplin resmi harus diikuti sebelum sanksi dijatuhkan. Jika protes lawan dikabulkan, OSM’75 berisiko kehilangan tiga poin yang telah membawa mereka mendekati puncak klasemen liga dengan selisih dua poin.
Meskipun badai sedang mengancam, Van Wijk tetap optimis bahwa kemenangan tersebut akan tetap berlaku tanpa sanksi. "Saya belum melihat rekaman video kembali dan tidak ingat semua pergantian pemain," katanya. "Mungkin ini hanya kesalahpahaman, karena kami mengganti pemain yang mengalami luka di kepala. Setelah itu, wasit tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu."
Gelandang veteran mengenang debut amatirnya yang penuh campuran rasa manis dan pahit.
Sneijder menanggapi situasi yang tegang selama penampilannya di televisi di Ziggo, tetap optimis meskipun menghadapi masalah birokrasi setelah penampilannya selama 20 menit. Pemain senior itu berkomentar: "Salah satu pergantian pemain, menurut pelatih kami, disebabkan oleh cedera kepala, dan itu diizinkan. Mungkin ada kesalahpahaman."
Dia mengakui beban fisik lebih berat dari yang diharapkan, mengingat perjalanannya baru-baru ini dari Los Angeles. Namun, Sneijder menambahkan: "Sepak bola tetap permainan terbaik, jadi jika Anda bisa melakukannya, mengapa harus meninggalkannya? Akan menyedihkan jika protes itu dikabulkan, meskipun saya tetap menikmati sore yang menyenangkan."
