Mantan bintang Rangers sempat merasa ‘kasihan’ kepada Derek McInnes, tetapi kini menilai raksasa Old Firm itu berpeluang bersaing memperebutkan gelar setelah tak terkalahkan dalam 11 laga beruntun
McInnes nyaris membawa Hearts meraih gelar juara
Hibernian akan menjadi lawan di laga puncak pada 13 Desember, saat McInnes berupaya meraih trofi pertamanya sebagai pelatih Gers. Ia menyetujui kepulangan ke Glasgow pada musim panas setelah sebelumnya menolak pendekatan dari kawasan tersebut.
Pria berusia 55 tahun itu, yang pernah bermain di Ibrox, nyaris membawa Hearts meraih gelar juara yang mengejutkan musim lalu. Alih-alih kembali mencoba di Edinburgh, ia memutuskan untuk mengadu peruntungan bersama tim yang selalu bersaing memperebutkan gelar paling bergengsi.
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Rangers kembali menemukan performanya setelah mengalami kemunduran di awal
Menjalani tugas sebagai pelatih di bawah sorotan tajam tidak pernah mudah, dan Rangers mengawali musim dengan agak tersendat sehingga muncul pertanyaan yang tidak mengenakkan bagi pelatih di bangku cadangan. Namun, kekhawatiran soal itu belakangan jauh mereda.
Untuk menemukan kekalahan terakhir Rangers, kita harus kembali ke 27 Agustus, saat mereka menghadapi Jablonec dalam laga play-off Conference League. Pada pertengahan September, Rangers meraih dua kemenangan yang mendongkrak moral atas rival bebuyutan Celtic dalam rentang delapan hari.
Rangers kini berada di posisi kedua klasemen Premiership, tertinggal empat poin dari Celtic dengan satu pertandingan lebih sedikit, dan mulai bermimpi meraih kesuksesan nyata di berbagai ajang pada musim 2026-27.
Akankah McInnes merayakan keberhasilan meraih trofi pada musim debutnya?
Saat ditanya apakah hal itu bisa terjadi dengan McInnes bangkit dari awal yang buruk, mantan bek Rangers, Ball, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya merasa iba kepada Derek. Saya cukup mengenalnya dan sempat berbicara dengannya sebelum musim dimulai. Saat itu, ia sangat menantikannya.
“Ia sudah beberapa kali mendapat kesempatan untuk menjadi manajer Rangers, tetapi menolaknya karena mungkin saat itu bukan waktu yang tepat baginya. Melihat bagaimana musim dimulai, saya sangat merasa kasihan kepadanya. Para pemain belum bermain padu dan ada sejumlah pemain baru di sana-sini, tetapi saya rasa mereka belum mampu memenuhi tuntutan dan semangat yang Derek harapkan dari para pemainnya.
“Namun, sepak bola dan olahraga memang sangat sulit ditebak. Ketika ada dua derbi Old Firm yang berlangsung berdekatan dan hasilnya positif, itu benar-benar mengubah rasa percaya diri dan dinamika klub, serta keyakinan para pemain.
“Sekarang, mereka masih sedikit berjuang mengejar ketertinggalan, tetapi mereka menunjukkan lebih banyak hal dan menampilkan beberapa permainan yang luar biasa. Ada pula laga final Piala melawan Hibernian, jadi mereka berada di posisi yang Derek inginkan saat ini.
“Ia tahu targetnya adalah memainkan sepak bola yang ia inginkan. Saya rasa para pemain kini mulai memenuhi tuntutan untuk bermain di Ibrox. Ibrox adalah tempat yang sulit, baik bagi suporter tuan rumah, tim tuan rumah, suporter tim tamu, maupun tim tamu. Mereka menginginkan permainan sepak bola total, semangat juang, dan determinasi, tetapi Anda harus memainkan sepak bola dengan gaya yang dituntut suporter Rangers.
“Anda harus tampil menyerang dan memenangi duel, tetapi Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda layak mengenakan seragam itu. Sekarang, mereka akhirnya mulai menyempurnakan hal itu. Dengan Derek mendampingi mereka, semoga ia bisa melaju sampai akhir.”
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Gerrard, manajer terakhir yang mempersembahkan gelar juara Premiership
Rangers akan memasuki jeda internasional November setelah bertandang ke markas St Mirren pada Sabtu, dengan laga itu menjadi kesempatan lain bagi mereka untuk menjaga momentum dan keyakinan bersama.
McInnes kembali tersenyum setelah berhasil menanamkan pesan dan filosofinya. Tantangannya kini adalah melaju hingga akhir tahun kalender, meraih trofi dalam prosesnya, dan mulai mengejar gelar kasta tertinggi pertama sejak keberhasilan Steven Gerrard yang tak terlupakan pada 2020-21.
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