Saat ditanya apakah hal itu bisa terjadi dengan McInnes bangkit dari awal yang buruk, mantan bek Rangers, Ball, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya merasa iba kepada Derek. Saya cukup mengenalnya dan sempat berbicara dengannya sebelum musim dimulai. Saat itu, ia sangat menantikannya.

“Ia sudah beberapa kali mendapat kesempatan untuk menjadi manajer Rangers, tetapi menolaknya karena mungkin saat itu bukan waktu yang tepat baginya. Melihat bagaimana musim dimulai, saya sangat merasa kasihan kepadanya. Para pemain belum bermain padu dan ada sejumlah pemain baru di sana-sini, tetapi saya rasa mereka belum mampu memenuhi tuntutan dan semangat yang Derek harapkan dari para pemainnya.

“Namun, sepak bola dan olahraga memang sangat sulit ditebak. Ketika ada dua derbi Old Firm yang berlangsung berdekatan dan hasilnya positif, itu benar-benar mengubah rasa percaya diri dan dinamika klub, serta keyakinan para pemain.

“Sekarang, mereka masih sedikit berjuang mengejar ketertinggalan, tetapi mereka menunjukkan lebih banyak hal dan menampilkan beberapa permainan yang luar biasa. Ada pula laga final Piala melawan Hibernian, jadi mereka berada di posisi yang Derek inginkan saat ini.

“Ia tahu targetnya adalah memainkan sepak bola yang ia inginkan. Saya rasa para pemain kini mulai memenuhi tuntutan untuk bermain di Ibrox. Ibrox adalah tempat yang sulit, baik bagi suporter tuan rumah, tim tuan rumah, suporter tim tamu, maupun tim tamu. Mereka menginginkan permainan sepak bola total, semangat juang, dan determinasi, tetapi Anda harus memainkan sepak bola dengan gaya yang dituntut suporter Rangers.

“Anda harus tampil menyerang dan memenangi duel, tetapi Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda layak mengenakan seragam itu. Sekarang, mereka akhirnya mulai menyempurnakan hal itu. Dengan Derek mendampingi mereka, semoga ia bisa melaju sampai akhir.”