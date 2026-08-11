Action Plus
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Mantan bintang Rangers Kyle Lafferty menuntaskan transfer mengejutkan ke klub kasta kedelapan Skotlandia, Forth Wanderers
Striker veteran resmikan transfer
Gelandang serang berusia 38 tahun sekaligus striker veteran, Lafferty, telah menuntaskan kepindahan sensasional ke klub kasta kedelapan Skotlandia, Forth. Mantan penyerang Rangers, Palermo, Sunderland, Norwich City, Hearts, dan Linfield itu, yang mencatatkan 89 caps untuk Irlandia Utara, datang dari Johnstone Burgh setelah menjuarai Scottish Junior Cup. Kesepakatan ambisius itu didanai oleh pengusaha multimiliuner dan drummer band rock GUN, McManus.
- Pro Sports Images
Lafferty bidik kenaikan di liga
Lafferty menyambut antusias tantangan terbarunya dan mengatakan kepada media resmi klub: "Saya sangat bersemangat untuk mulai di Forth Wanderers. Ini adalah proyek lain yang sangat saya senangi untuk terlibat di dalamnya dan semoga saya bisa membantu tim naik kasta liga serta menegaskan otoritas mereka di liga junior dan seterusnya."
Sementara itu, McManus menegaskan visi jangka panjang yang melandasi kedatangan sang pemain veteran: "Kami sangat senang menyambut Kyle Lafferty ke Forth Wanderers. Pengalaman, kualitas, dan mentalitas juaranya berbicara dengan sendirinya, dan berhasil mengamankan pemain dengan kaliber seperti Kyle adalah pernyataan niat yang nyata bagi semua orang yang terhubung dengan klub.
"Gerry dan saya memiliki ambisi yang jelas untuk membangun skuad yang bisa bersaing, menggairahkan para pendukung kami, dan meningkatkan standar. Kedatangan Kyle adalah langkah signifikan lainnya dalam perjalanan itu. Dia adalah sosok yang tahu apa yang dibutuhkan untuk tampil di level tertinggi, dan kepemimpinannya baik di dalam maupun di luar lapangan akan sangat berharga bagi ruang ganti.
"Namun, ini lebih dari sekadar apa yang terjadi selama 90 menit pada Sabtu. Kami ingin Forth Wanderers menjadi klub yang menginspirasi komunitas lokalnya, memberi anak-anak muda sesuatu untuk diyakini, dan menciptakan peluang bagi generasi pemain berikutnya untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka.
"Perekrutan ini menunjukkan bahwa Forth Wanderers serius dengan masa depannya. Kami sedang membangun sesuatu yang bisa dibanggakan komunitas lokal. Masih ada banyak kerja keras di depan, tetapi kami bersemangat untuk melihat Kyle mengenakan seragam Forth Wanderers."
Manajer memuji pencapaian besar
Kedatangan Lafferty dipandang sebagai katalis vital bagi proyek pembangunan ulang ambisius yang sedang berjalan di klub berbasis desa tersebut. Manajer Forth, Gerry Ward, menekankan dampak transformatif yang dibawa penyerang berpengalaman itu ke dalam skuadnya: "Saya benar-benar sangat senang bisa mengamankan jasa Laff. Dia membawa kualitas, pengalaman, dan mentalitas elite ke klub ini, dan para pemain serta staf saya sudah tidak sabar untuk mulai bekerja dengannya.
"Ini benar-benar sebuah pencapaian besar bagi klub dan desa ini, dan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada komunitas sepakbola yang lebih luas tentang ambisi dan visi yang Paul dan saya miliki untuk masa depan Forth Wanderers. Kami sedang membangun sesuatu yang spesial di sini, dan mendatangkan seseorang dengan kaliber seperti Laff adalah satu langkah besar lagi dalam perjalanan itu."
- Focus Images
Pengujian liga level bawah dimulai
Forth akan sangat mengandalkan ketajaman penyelesaian akhir dan kematangan taktis Lafferty saat mereka menjalani kampanye berat di Divisi Kedua West of Scotland Football League. Mantan penyerang Premier League dan Serie B itu menghadapi ujian kepemimpinan yang berat saat ia membimbing rekan-rekan setimnya yang jauh lebih muda menuju tujuan utama mereka, yakni mengamankan promosi dalam piramida liga.
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