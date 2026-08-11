Lafferty menyambut antusias tantangan terbarunya dan mengatakan kepada media resmi klub: "Saya sangat bersemangat untuk mulai di Forth Wanderers. Ini adalah proyek lain yang sangat saya senangi untuk terlibat di dalamnya dan semoga saya bisa membantu tim naik kasta liga serta menegaskan otoritas mereka di liga junior dan seterusnya."

Sementara itu, McManus menegaskan visi jangka panjang yang melandasi kedatangan sang pemain veteran: "Kami sangat senang menyambut Kyle Lafferty ke Forth Wanderers. Pengalaman, kualitas, dan mentalitas juaranya berbicara dengan sendirinya, dan berhasil mengamankan pemain dengan kaliber seperti Kyle adalah pernyataan niat yang nyata bagi semua orang yang terhubung dengan klub.

"Gerry dan saya memiliki ambisi yang jelas untuk membangun skuad yang bisa bersaing, menggairahkan para pendukung kami, dan meningkatkan standar. Kedatangan Kyle adalah langkah signifikan lainnya dalam perjalanan itu. Dia adalah sosok yang tahu apa yang dibutuhkan untuk tampil di level tertinggi, dan kepemimpinannya baik di dalam maupun di luar lapangan akan sangat berharga bagi ruang ganti.

"Namun, ini lebih dari sekadar apa yang terjadi selama 90 menit pada Sabtu. Kami ingin Forth Wanderers menjadi klub yang menginspirasi komunitas lokalnya, memberi anak-anak muda sesuatu untuk diyakini, dan menciptakan peluang bagi generasi pemain berikutnya untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka.

"Perekrutan ini menunjukkan bahwa Forth Wanderers serius dengan masa depannya. Kami sedang membangun sesuatu yang bisa dibanggakan komunitas lokal. Masih ada banyak kerja keras di depan, tetapi kami bersemangat untuk melihat Kyle mengenakan seragam Forth Wanderers."