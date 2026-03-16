Mantan bintang muda Chelsea, Carney Chukwuemeka, menerima panggilan tim nasional pertamanya setelah beralih kewarganegaraan dari Inggris demi kesempatan bermain di Piala Dunia di bawah asuhan mantan manajer Manchester United

Keputusan Chukwuemeka merupakan pukulan bagi perencanaan jangka panjang Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), karena gelandang tersebut pernah dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sistem sepak bola Inggris. Meskipun telah meniti karier di jajaran tim muda Three Lions, bintang Borussia Dortmund itu merasa jalan menuju kesempatan bermain di tim senior lebih terbuka bersama Austria.

Lahir di Wina dari orang tua asal Nigeria dan dibesarkan di Northampton, Chukwuemeka memiliki banyak pilihan di panggung internasional. Namun, godaan untuk segera bermain di bawah asuhan Rangnick dan jalan yang jelas menuju turnamen besar terbukti terlalu menggoda untuk ditolak. Transisinya, yang kini telah disahkan secara resmi oleh FIFA, bersamaan dengan pemanggilan pertamanya ke tim nasional, secara efektif mengakhiri harapan apa pun baginya untuk mengenakan seragam Inggris di level senior.