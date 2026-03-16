Mantan bintang muda Chelsea, Carney Chukwuemeka, menerima panggilan tim nasional pertamanya setelah beralih kewarganegaraan dari Inggris demi kesempatan bermain di Piala Dunia di bawah asuhan mantan manajer Manchester United
Rangnick mengonfirmasi masuknya Chukwuemeka
Mantan manajer sementara Manchester United itu telah lama mengagumi kemampuan teknis dan fisik sang gelandang. Berbicara mengenai keputusan untuk merekrut Chukwuemeka, bersama mantan pemain timnas junior Jerman Paul Wanner, Rangnick mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mendapatkan jasa mereka. “Kami tidak pernah memaksakan diri kepada mereka, tetapi kami selalu menegaskan bahwa kami ingin mereka bergabung dengan kami. Saya yakin keduanya akan sangat membantu Austria dan tim nasional," ujarnya, seperti dilansir Krone.
Kerugian Inggris adalah keuntungan bagi Austria
Keputusan Chukwuemeka merupakan pukulan bagi perencanaan jangka panjang Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), karena gelandang tersebut pernah dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sistem sepak bola Inggris. Meskipun telah meniti karier di jajaran tim muda Three Lions, bintang Borussia Dortmund itu merasa jalan menuju kesempatan bermain di tim senior lebih terbuka bersama Austria.
Lahir di Wina dari orang tua asal Nigeria dan dibesarkan di Northampton, Chukwuemeka memiliki banyak pilihan di panggung internasional. Namun, godaan untuk segera bermain di bawah asuhan Rangnick dan jalan yang jelas menuju turnamen besar terbukti terlalu menggoda untuk ditolak. Transisinya, yang kini telah disahkan secara resmi oleh FIFA, bersamaan dengan pemanggilan pertamanya ke tim nasional, secara efektif mengakhiri harapan apa pun baginya untuk mengenakan seragam Inggris di level senior.
Performa di Bundesliga membuahkan hasil bagi gelandang tersebut
Keputusan ini diambil di tengah performa domestik yang mengesankan yang ditunjukkan mantan pemain Aston Villa tersebut di Bundesliga. Sejak pindah ke Jerman, Chukwuemeka telah menemukan konsistensi yang tak ia dapatkan selama masa-masa sulitnya di Stamford Bridge. Ia telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang dapat diandalkan di Signal Iduna Park, menjadi penghubung dinamis antara lini tengah dan lini serang bagi tim Dortmund yang sedang memburu gelar juara.
Dengan bergabung ke tim Austria, ia akan berkolaborasi dengan pemain berpaspor ganda ternama lainnya, Wanner. Pemain pengatur serangan berusia 20 tahun ini, yang bergabung dengan PSV Eindhoven dari Bayern Munich musim panas lalu, juga memilih mewakili Austria daripada Jerman. Rangnick mencatat bahwa masuknya talenta muda ini hanya akan membantu skuad, sambil menambahkan bahwa persaingan ketat di lini tengah “tentu saja tidak akan berkurang, tetapi pada akhirnya, hal itu selalu memacu permainan.”
Impian Piala Dunia mulai terlihat di cakrawala
Menjelang Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Chukwuemeka sangat bertekad untuk merebut posisi starter dalam susunan pemain Rangnick. Austria akan menghadapi babak penyisihan grup yang menantang di turnamen tersebut, setelah tergabung dalam grup bersama juara bertahan Argentina, serta Yordania dan Aljazair. Laga persahabatan yang akan digelar pada bulan Maret di Wina akan menjadi ajang uji coba krusial bagi pemain Dortmund ini untuk membuktikan bahwa ia mampu menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola internasional senior. Sebelum terbang ke Marbella untuk bergabung dengan rekan-rekan setim barunya dalam kamp pelatihan singkat, Chukwuemeka tetap fokus pada kampanye liga Dortmund. BVB saat ini mengejar Bayern Munich yang memimpin klasemen, dan kedewasaan sang gelandang yang terus berkembang akan sangat penting bagi klub dan negaranya.
