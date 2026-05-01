FC Barcelona v Cultural Leonesa - Copa del Rey - Fourth Round
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Mantan bintang muda Barcelona terlibat dalam 'trik' memalukan yang melibatkan Lionel Messi, yang membuat Neymar, Luis Suarez, dan para bintang senior lainnya merasa malu

Munir El Haddadi mengenang kembali sebuah insiden lucu namun canggung saat masa-masa awalnya di Barcelona, di mana ia dijebak oleh para pemain senior hingga terlibat dalam konfrontasi memalukan dengan Lionel Messi. Mantan lulusan akademi tersebut menjadi korban lelucon klasik di ruang ganti yang melibatkan trio legendaris 'MSN', yang membuatnya malu di hadapan para pemain terbaik dunia.

  Dijahili oleh kalangan elit

    Masuk ke ruang ganti yang dihuni oleh trio penyerang legendaris Messi, Suarez, dan Neymar merupakan tugas yang menakutkan bagi Munir yang saat itu berusia 18 tahun. Selama sesi pemusatan latihan awal, remaja itu mendapati dirinya sedang mencari tempat duduk di hotel tim dan meminta petunjuk dari rekan-rekannya yang lebih berpengalaman. Tanpa disadarinya, para pemain senior memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan lelucon ringan dengan mengarahkan dia ke sebuah kursi tertentu yang tampak kosong.

    Perangkap sudah dipasang

    Dalam wawancara dengan DAZNmengenai transisinya dari akademi ke tim utama, Munir menceritakan bagaimana ia dengan mudah tertipu oleh para bintang di tim tersebut. Karena mengira ia hanya sedang mencari tempat untuk beristirahat, penyerang muda itu mengikuti arahan rekan-rekan setimnya yang justru ingin melihatnya tersandung. Ia mengenang: “Mereka berkata kepadaku: ‘Di sana, di sana, tidak ada siapa-siapa di sana,’” sambil mengira itu adalah tempat yang kosong.

  Konfrontasi yang sunyi

    Kenyataan yang sebenarnya pun terungkap ketika pemain terbaik sepanjang masa klub itu tiba dan mendapati tempat duduknya yang biasa diduduki oleh seorang pendatang baru yang tampak gugup. Munir masih ingat betul saat ikon Argentina itu berdiri di hadapannya, sementara para pemain lain menyaksikan dengan tertawa saat lelucon itu mencapai puncaknya. Ia berkata, "Bayangkan saja… di usia 18 tahun, sedang duduk di tempatmu, lalu Leo datang dan menatapmu. 'Mereka telah mengerjai saya, saya tidak percaya ini terjadi.'"

    Cakrawala baru di Asia

    Kini berusia 30 tahun, Munir telah memasuki babak baru dalam kariernya setelah mencatatkan 56 penampilan dan mencetak 12 gol untuk klub raksasa Catalan tersebut. Sejak September 2025, penyerang ini telah berkarier di Iran bersama Esteghlal setelah hengkang secara permanen dari Spanyol yang mengakhiri hubungan panjangnya dengan La Liga. Saat penyerang veteran ini beradaptasi dengan Liga Pro Teluk Persia, ia membawa serta pelajaran tak terlupakan yang dipetik dari masa-masa bermain bersama para mentor terbaik di dunia sepak bola.

