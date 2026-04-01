Mantan bintang Manchester United mencetak gol dramatis pada menit ke-100 yang membawa Kongo Demokratik lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974
Tuanzebe mengakhiri penderitaan selama setengah abad
Republik Demokratik Kongo memastikan tempat mereka di Amerika Utara setelah menjalani babak kualifikasi yang melelahkan selama 13 pertandingan, yang mencapai puncaknya dalam final play-off antarbenua yang menegangkan di Meksiko, yang mereka menangkan dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu. Pada menit ke-100, Tuanzebe dari Burnley muncul sebagai pahlawan tak terduga, mencetak gol dari tendangan sudut untuk akhirnya menaklukkan perlawanan gigih Jamaika. Hasil ini menandai pencapaian monumental bagi manajer Sebastien Desabre, yang timnya juga berhasil melewati raksasa-raksasa Afrika seperti Kamerun dan Nigeria untuk mencapai turnamen tersebut.
Mimpi menjadi kenyataan
Bagi Tuanzebe, yang menghabiskan 17 tahun di Old Trafford sebagai pemain muda dan senior, gol tersebut merupakan puncak karier internasionalnya hingga saat ini. Pemain berusia 28 tahun itu tampak terharu setelah peluit akhir dibunyikan, mengenang perjalanannya dari seorang pemuda penuh harapan menjadi ikon nasional. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Mencetak gol penentu kemenangan untuk negara, inilah yang, sebagai seorang anak laki-laki, Anda impikan. Hal itu telah terjadi bagi saya, dan saya sangat bahagia. Saya sangat bangga dengan apa yang bisa saya lakukan untuk negara saya."
Skuad yang dipenuhi pemain-pemain berkualitas
Kualifikasi yang diraih The Leopard bukanlah kebetulan belaka, karena Desabre telah membentuk skuad yang sangat kompetitif dengan lima pemain yang saat ini bermain di Liga Premier, termasuk Yoane Wissa dan Aaron Wan-Bissaka. Tim versi modern ini sangat kontras dengan tim tahun 1974, yang saat itu dikenal sebagai Zaire, yang tersingkir dari Piala Dunia tanpa mencetak satu gol pun. Kapten Chancel Mbemba tetap fokus pada tantangan besar dalam menghadapi negara-negara kuat dunia.
Bek asal Lille itu berkata: "Kami akan menikmati kualifikasi ini, tapi kami akan terus bekerja. Kami tahu kami akan menghadapi negara-negara teratas yang bermain di Piala Dunia setiap empat tahun sekali. Kami akan tetap rendah hati, tetap berpijak pada kenyataan, dan terus bekerja. Ini tidak akan mudah, tapi kami akan memberikan segalanya untuk membuat para pendukung dan rakyat kami bangga."
Grup K yang menantang menanti
Republik Demokratik Kongo akan berlaga di Grup K Piala Dunia yang penuh tantangan bersama Portugal, Uzbekistan, dan Kolombia, dengan potensi laga babak gugur melawan Inggris yang menanti di babak 32 besar. Performa tim saat ini sangat bagus setelah mengalahkan Jamaika, namun mereka kini harus beralih dari status underdog di babak play-off menjadi pesaing serius di turnamen ini. Menjaga kebugaran para bintang andalan yang bermain di Inggris seperti Tuanzebe dan Wissa selama bulan-bulan terakhir musim domestik akan menjadi hal yang sangat penting sebelum mereka berangkat ke Amerika Utara.