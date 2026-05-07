Mantan bintang Manchester United menawarkan diri untuk mengayuh sepedanya demi mendatangkan pemain 'ideal' Barcelona ke Old Trafford dan mendesak Michael Carrick untuk memboyong bintang Tottenham

Dalam wawancara dengan ComeOn, Stam mengatakan bahwa pemain timnas Belanda itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membantu United mengendalikan jalannya pertandingan. Ia bahkan bercanda bahwa ia akan terbang langsung ke Spanyol untuk memastikan transfer tersebut terlaksana. Stam menegaskan keyakinannya bahwa De Jong akan secara signifikan memperkuat lini tengah United.

"Frenkie de Jong akan menjadi pemain ideal bagi Man Utd, menurut saya, untuk membantu mereka karena dia sangat hebat dalam mengolah bola," jelasnya. "Kita bisa membahas fisiknya di Liga Premier, mungkin.

"Karena jika kita bicara soal 1v1 atau bagian tekel dan fisiknya, tentu saja dia bukan yang paling besar, tapi dia pemain yang sangat bagus. Dan menurut saya, melihat Michael Carrick dan cara dia ingin bermain, dia juga menginginkan pemain yang bisa mengendalikan pertandingan dengan bola di kaki mereka dan sangat dominan. Maka kita tidak perlu banyak bertahan.

"Tapi Frenkie, ya, dia pemain kelas dunia. Dia salah satu gelandang terbaik yang ada, dan dia sangat nyaman menguasai bola, terutama saat membangun serangan dari belakang, mengatur ritme permainan, dan membantu tim maju ke sepertiga akhir lapangan untuk mencetak gol. Jadi, jika ada kesempatan bagi United, saya akan membantu mereka. Saya akan naik sepeda ke Barcelona dan membawanya ke United, tidak masalah."