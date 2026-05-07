Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Manchester United menawarkan diri untuk mengayuh sepedanya demi mendatangkan pemain 'ideal' Barcelona ke Old Trafford dan mendesak Michael Carrick untuk memboyong bintang Tottenham
Stam mendukung De Jong sebagai rekrutan yang ideal
Mantan bek Manchester United, Stam, yakin De Jong akan menjadi tambahan yang sempurna untuk lini tengah klub. Legenda asal Belanda itu berpendapat bahwa bintang Barcelona tersebut memiliki kualitas teknis yang dibutuhkan untuk sesuai dengan visi manajer Manchester United, Michael Carrick. Stam juga menyoroti penguatan lini belakang sebagai prioritas lain, dengan menyebut bek Tottenham, Van de Ven, sebagai pemain yang mampu bersinar di level tertinggi.
- Getty Images Sport
Stam menjelaskan mengapa De Jong cocok untuk United
Dalam wawancara dengan ComeOn, Stam mengatakan bahwa pemain timnas Belanda itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membantu United mengendalikan jalannya pertandingan. Ia bahkan bercanda bahwa ia akan terbang langsung ke Spanyol untuk memastikan transfer tersebut terlaksana. Stam menegaskan keyakinannya bahwa De Jong akan secara signifikan memperkuat lini tengah United.
"Frenkie de Jong akan menjadi pemain ideal bagi Man Utd, menurut saya, untuk membantu mereka karena dia sangat hebat dalam mengolah bola," jelasnya. "Kita bisa membahas fisiknya di Liga Premier, mungkin.
"Karena jika kita bicara soal 1v1 atau bagian tekel dan fisiknya, tentu saja dia bukan yang paling besar, tapi dia pemain yang sangat bagus. Dan menurut saya, melihat Michael Carrick dan cara dia ingin bermain, dia juga menginginkan pemain yang bisa mengendalikan pertandingan dengan bola di kaki mereka dan sangat dominan. Maka kita tidak perlu banyak bertahan.
"Tapi Frenkie, ya, dia pemain kelas dunia. Dia salah satu gelandang terbaik yang ada, dan dia sangat nyaman menguasai bola, terutama saat membangun serangan dari belakang, mengatur ritme permainan, dan membantu tim maju ke sepertiga akhir lapangan untuk mencetak gol. Jadi, jika ada kesempatan bagi United, saya akan membantu mereka. Saya akan naik sepeda ke Barcelona dan membawanya ke United, tidak masalah."
Van de Ven diprediksi akan melangkah besar
Stam juga yakin Van de Ven memiliki kualitas untuk sukses di klub yang lebih besar. Ia menyatakan bahwa bek asal Belanda itu bisa cocok di beberapa klub papan atas Liga Premier.
"Micky van de Ven siap untuk naik level," tambahnya. "Saya pikir dia sangat pandai beradaptasi dengan level tertentu. Dan setiap kali dia menyesuaikan diri, jika dia melangkah ke level yang lebih tinggi, maka dia sendiri akan menjadi pemain yang lebih baik."
"Mickey mungkin akan bergabung dengan salah satu tim papan atas di Liga Premier, seperti Liverpool, tetapi dia juga bisa bergabung dengan United, karena dia akan menjadi pemain hebat bagi United. Jadi, dia bisa bermain sebagai bek kiri, dia bisa bermain sebagai bek tengah.
"Pemain-pemain seperti itu dalam skuad Anda ideal, menurut saya, bagi seorang manajer dalam membuat pilihan, tetapi juga agar Anda percaya diri saat bermain bahwa ketika lawan melewati Anda atau mengoper bola ke atas, Anda memiliki pemain yang bisa menjaga ruang kosong yang luas itu."
- Getty Images Sport
Perombakan skuad Manchester United yang diperkirakan
Setan Merah diperkirakan akan gencar beraksi di bursa transfer musim panas ini untuk merombak skuad mereka. Casemiro dipastikan akan hengkang dengan status bebas transfer, sementara masa depan Manuel Ugarte di klub masih belum jelas. Beberapa nama dikaitkan dengan Man Utd, dengan Carlos Baleba dari Brighton dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi. Selain lini tengah, barisan pertahanan juga diyakini menjadi perhatian klub, yang telah kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera musim ini.