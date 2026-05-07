Lingard menampilkan salah satu penampilan terbaiknya sejak bergabung dengan Corinthians, saat gelandang asal Inggris itu menyelesaikan 90 menit penuh pertamanya untuk klub tersebut dalam laga Rabu lalu melawan Independiente Santa Fe di Bogota.

Pemain berusia 31 tahun itu tetap berada di lapangan selama pertandingan berlangsung saat Corinthians meraih hasil imbang 1-1, meskipun kondisi di ibu kota Kolombia yang terletak sekitar 2.640 meter di atas permukaan laut cukup menantang. Bagi seorang pemain yang masih berusaha kembali ke performa terbaiknya, penampilan tersebut menandai langkah penting dalam adaptasinya terhadap sepak bola Amerika Selatan.