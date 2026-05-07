Mantan bintang Manchester United, Jesse Lingard, mendapat pujian khusus dari pelatih Corinthians setelah menampilkan 'pertandingan terbaiknya' di ketinggian tinggi dalam ajang Copa Libertadores
Lingard tampil gemilang di ketinggian
Lingard menampilkan salah satu penampilan terbaiknya sejak bergabung dengan Corinthians, saat gelandang asal Inggris itu menyelesaikan 90 menit penuh pertamanya untuk klub tersebut dalam laga Rabu lalu melawan Independiente Santa Fe di Bogota.
Pemain berusia 31 tahun itu tetap berada di lapangan selama pertandingan berlangsung saat Corinthians meraih hasil imbang 1-1, meskipun kondisi di ibu kota Kolombia yang terletak sekitar 2.640 meter di atas permukaan laut cukup menantang. Bagi seorang pemain yang masih berusaha kembali ke performa terbaiknya, penampilan tersebut menandai langkah penting dalam adaptasinya terhadap sepak bola Amerika Selatan.
'Mungkin itu penampilannya yang terbaik'
Manajer Corinthians, Diniz, memuji penampilan Lingard dalam konferensi pers pasca-pertandingan, sambil menyoroti respons fisik yang mengesankan dari gelandang asal Inggris itu di tengah kondisi yang berat.
Dalam komentar yang dilansir Bolavip, pelatih asal Brasil itu mengatakan: “Jesse menampilkan salah satu penampilan terbaiknya hari ini. Jika mempertimbangkan kesulitan pertandingan ini, mungkin ini adalah penampilan terbaiknya. Saat melawan Peñarol dia bermain bagus, tapi tim saat itu sangat bersemangat. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik; dia masih memiliki tenaga.”
Peran departemen medis Corinthians
Diniz juga tak lupa memberikan apresiasi kepada staf pendukung klub yang telah memastikan Lingard siap menghadapi pertandingan yang begitu berat. Meskipun ada risiko menggunakan susunan pemain inti yang sama tak lama setelah pertandingan domestik dan penerbangan jarak jauh, data menunjukkan bahwa bintang asal Inggris itu layak diturunkan selama 90 menit penuh.
Dia menambahkan: "Ketika sesuatu terjadi, ada orang yang kurang paham datang dan berkata, 'Ah, tapi dia mengulang susunan pemain.' Departemen fisiologi, performa, dan medis sangat hebat; mereka mengumpulkan sebanyak mungkin faktor untuk mengambil keputusan terbaik." Pendekatan yang terukur ini tampaknya membuahkan hasil seiring Lingard mulai terintegrasi lebih baik ke dalam skuad Alvinegro.
Perhatian kini tertuju pada laga di São Paulo
Sejak bergabung dengan Corinthians, Lingard telah tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak dua gol untuk klub Brasil tersebut, dengan laga di Bogota menandai penampilannya yang kelima sebagai starter bersama klub tersebut.
Setelah membuktikan bahwa ia mampu bermain penuh dalam kondisi sulit, mantan gelandang Manchester United ini diperkirakan akan bersaing untuk kembali menjadi starter saat Corinthians menghadapi rivalnya Sao Paulo FC pada hari Minggu di Neo Química Arena dalam ajang Serie A Brasil.