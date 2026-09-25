Mantan bintang Manchester United Jadon Sancho ditawarkan ke Krasnodar, tetapi klub Rusia itu menolak kesempatan merekrut sang winger di tengah masa depan yang belum pasti

Winger berusia 26 tahun itu masih belum memiliki klub setelah hengkang dari Manchester United pada akhir musim lalu, sebuah langkah yang menandai akhir definitif dari masa baktinya yang membuat frustrasi di Old Trafford. Laporan dari Rusia menyebut Sancho baru-baru ini ditawarkan kepada Krasnodar saat ia mencari jalan untuk kembali ke sepakbola kompetitif, tetapi klub Rusia itu memilih untuk tidak mengejar kesepakatan untuk merekrut pemain bebas transfer tersebut.

Menurut Foot Mercato, Sancho ditawarkan kepada juara Rusia itu, tetapi klub tersebut menolak untuk merekrutnya. Diskusi ini disebut masih bersifat awal dan tidak pernah mencapai tahap ketika gaji atau durasi kontrak dibahas secara serius. Ini merupakan perkembangan yang menyadarkan bagi seorang pemain yang dulu pernah menjadi salah satu talenta paling diminati dalam sepakbola dunia, dan kini mendapati pintu tertutup bahkan di liga-liga di luar lima besar tradisional Eropa.