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Mantan bintang Manchester United Jadon Sancho ditawarkan ke Krasnodar, tetapi klub Rusia itu menolak kesempatan merekrut sang winger di tengah masa depan yang belum pasti
Krasnodar melewatkan Sancho yang berstatus bebas transfer
Winger berusia 26 tahun itu masih belum memiliki klub setelah hengkang dari Manchester United pada akhir musim lalu, sebuah langkah yang menandai akhir definitif dari masa baktinya yang membuat frustrasi di Old Trafford. Laporan dari Rusia menyebut Sancho baru-baru ini ditawarkan kepada Krasnodar saat ia mencari jalan untuk kembali ke sepakbola kompetitif, tetapi klub Rusia itu memilih untuk tidak mengejar kesepakatan untuk merekrut pemain bebas transfer tersebut.
Menurut Foot Mercato, Sancho ditawarkan kepada juara Rusia itu, tetapi klub tersebut menolak untuk merekrutnya. Diskusi ini disebut masih bersifat awal dan tidak pernah mencapai tahap ketika gaji atau durasi kontrak dibahas secara serius. Ini merupakan perkembangan yang menyadarkan bagi seorang pemain yang dulu pernah menjadi salah satu talenta paling diminati dalam sepakbola dunia, dan kini mendapati pintu tertutup bahkan di liga-liga di luar lima besar tradisional Eropa.
- Getty
Kejatuhan dramatis dari puncak kejayaan
Ini sangat kontras dengan musim panas 2021 ketika Manchester United menggelontorkan biaya transfer besar untuk memulangkan sang pemain muda ke Premier League. Mantan penyerang Borussia Dortmund itu diizinkan pergi secara gratis hanya beberapa tahun kemudian.
Masa baktinya di Villa Park pada musim 2025-26 terbilang campur aduk, meski klub secara keseluruhan sukses lolos ke Liga Champions dan meraih trofi. Meski tampil 39 kali dan merasakan sukses di final Liga Europa, kontribusi individunya tetap menjadi kekhawatiran bagi para peminat potensial. Ia hanya mencetak satu gol sepanjang musim, yang memunculkan pertanyaan soal efisiensinya di sepertiga akhir lapangan.
Pelajaran dari perbandingan dengan Dele Alli
Situasi sulit Sancho saat ini memunculkan perbandingan dengan talenta-talenta Inggris lain yang kariernya tiba-tiba mandek. Mantan bintang Aston Villa Ray Houghton menilai sang winger harus melihat perjalanan karier Dele Alli sebagai peringatan tentang apa yang terjadi ketika momentum hilang.
Houghton berbicara kepada GOAL tentang tantangan mental yang dihadapi para pemain ketika mereka berada di persimpangan seperti itu, dengan mengatakan: "Itu sangat benar. Anda melihat Dele, MK Dons, datang ke Spurs, semuanya melesat lalu boom, apa yang terjadi? Dia tidak menjadi pemain yang buruk, ini hanya soal mentalitas, apa yang terjadi dengan mentalitasnya? Dan di saat seperti itulah Anda berharap dia mendapatkan bantuan yang tepat dan orang-orang berbicara kepadanya dengan cara yang tepat, mencoba meyakinkannya, lalu itu tergantung pada diri Anda, sebagai pemain itu tergantung pada diri Anda."
- Getty Images Sport
Mencari awal yang baru
Penolakan dari Krasnodar menyusul kaitan-kaitan tidak biasa lainnya untuk sang winger, termasuk pendekatan yang dikabarkan aneh dari Arabian Falcons di kasta ketiga Dubai. Meski laporan-laporan itu menyebut adanya kontak dengan perwakilannya, tidak ada kepindahan yang terwujud, sehingga pemain berusia 26 tahun itu melanjutkan program latihan individunya jauh dari sorotan profesional.
Dengan status bebas transfer, Sancho memiliki fleksibilitas untuk meneken kontrak dengan klub di luar jendela transfer tradisional, tetapi kurangnya tawaran konkret dari tim-tim top Eropa menunjukkan bahwa langkah berikutnya mungkin mengharuskannya berkompromi secara signifikan dalam hal prestise liga atau persyaratan finansial.
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